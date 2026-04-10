Crama de Piatră din Vadu Săpat, salvată de un tânăr de 25 de ani. Povestea locului vechi de peste 100 de ani care renaște în Prahova

Undeva, pe dealurile din Tohani, în apropierea Mizilului, se află Crama de Piatră, o cramă care are o istorie mai lungă de un secol. Uitată de timp și de oameni, în anul 2018, un tânăr antreprenor cu rădăcini prahovene, David Sandu, a văzut-o, a crezut în ea și a readus-o la viață pentru a o face din nou mândrie a ținuturilor prahovene.

Crama de Piatră, ridicată în 1912, a fost cumpărată de familia Sandu în 2018, pe vremea când David avea doar 18 ani. Cu toate acestea, tânărul, proaspăt absolvent al unui liceu economic din București, și care visa încă de copil să aibă propria afacere în domeniul vinului, nu a ezitat atunci când și-a exprimat clar alegerea de a conduce și de a administra crama care, dealtfel, a și devenit afacerea lui.

„Am cumpărat aici locul și am început să investim”, povestește David. Crama, o adevărată comoară a zonei, nu era funcțională în 2018, când familia Sandu a repus-o în funcțiune. „În 2018 am făcut primele vinuri, dar în 2021 am deschis oficial locația, cu tot ce înseamnă restaurant, cazare și celelalte facilități”, povestește David.

Scurtă istorie a Cramei de Piatră spusă de David Sandu

David Sandu, deși este încă foarte tânăr, știe multe despre locul care, de cinci ani de zile, îi este casă și în care și-a investit toate resursele. „Până în vremea comuniștilor, crama a aparținut familiei de boieri Clinciu-Vlădescu. După ce a fost naționalizată, la jumătatea anilor 1940, crama a trecut în proprietatea statului și a funcționat ca și cazarmă. La un moment dat, în perioada războiului, aici a fost și spital”, povestește David, în timp ce coboară în beciul cramei, original, vechi de peste 100 de ani.

„Între 1909 și 1912, crama a fost construită de o echipă de pietrari italieni. Aici, în zona Dealul Mare sunt mai multe clădiri, chiar și crame, construite de italieni”, dezvăluie tânărul antreprenor. Zona atrage tocmai prin frumusețea, unicitatea și, totodată, complexitatea ei.

Clădirea vechii crame a fost păstrată integral, și doar renovată de David. „Am păstrat inclusiv tavanul, piatra, structura… Ea este construită integral din piatră de calcar. A fost construită de italieni, dar calcarul este de aici din zonă, din stânca Tohani sau de la Pietroasele”.

În rest, a fost dărâmat totul și reconstruit cu materiale recuperate, dar păstrându-se arhitectura vechiului conac de pe domeniu.

Cum a deschis David Sandu Crama de Piatră

David mărturisește că este pasionat de tot ce înseamnă vinificație, crame, turism. El spune că pasiunea pentru vinificație a moștenit-o de la tatăl și de la bunicii lui. „Am pasiunea de la tata, de la bunici, și ei de loc de aici, din Vadu Săpat. Au fost viticultori toată viața”, povestește David.

Alegerea locului, și a Cramei de Piatră, nu a fost întâmplătoare. „Eu aici am copilărit, la bunici… Am avut dintotdeauna atracție pentru locul acesta. N-a fost întâmplător sau obligație”, ține să sublinieze tânărul.

Deși are doar 26 de ani, nu se consideră un antreprenor foarte tânăr. „Acum nu mai sunt chiar foarte tânăr, eram când am început. Acum deja fac 26 de ani”, râde el. „Am început devreme. La 19 ani am deschis acest business, dar înclinații antreprenoriale am avut de când mă știu”, povestește David Sandu.

„Crama de Piatră, este deschisă de mine, împreună cu tatăl meu. Dar nu am preluat ceva… Familia noastră mai are un business, vechi de 25 de ani, și de acolo a venit finanțarea inițială. Acesta este nou, a fost deschis în urmă cu cinci ani”, spune antreprenorul.

În 2018, când s-au făcut primele vinuri, David a participat la campania viticolă. Avea pe atunci doar 18 ani, și era elev în clasa a XII-a. „În mod normal nu trebuia să începem în 2018, a fost ceva ad-hoc. Am prins o ofertă foarte bună și am luat cinci cisterne de vin, care au fost esențiale. Astfel, am ajuns să producem vin și în 2018. Apoi, în 2019, după terminarea liceului, am intrat deja în pâine”, povestește el.

În 2018, au dat drumul cu cele cinci cisterne dar fără nicio altă tehnologie. „Am început tot cu teascul de lemn de acasă, cu presa, tot cu un dezciorchinător destul de slăbuț. (…) Primele vinuri, din care mai avem foarte puține sticle, puse în beci la păstrare, au fost făcute cu tehnologie aproape „de casă”, mărturisește tânărul.

Și, cu toate acestea, încă din primul an de funcționare au reușit să ia două medalii, „una de aur cu un vin roșu, și una de argint, cu un rose”, spune tânărul.

A păstrat Crama de Piatră veche, cea construită în 1912

Cea mai mare investiție a fost făcută însă în 2021, când David Sandu a deschis Crama de Piatră. Atât crama propriu-zisă, cât și sala de maturare, se află în clădirea veche, construită în 1912.

„Zona noastră este foarte bogată în calcar. Aceasta este o parte foarte bună în construcții de acest gen. Calcarul proprietăți de autoreglare a temperaturii și umidității. Solul calcaros facilitează și plantațiile viticole, mai ales soiurile de vinuri roșii”, explică tânărul antreprenor. Acest lucru a fost descoperit în urma unor riguroase studii, care au arătat că soiurile de struguri roșii sunt avantajate în această zonă.

În zona Dealu Mare se găsesc foarte mult soiuri precum: Merlot, Cabernet, Feteasca Neagră. Acesta din urmă este un soi autohton românesc, în timp ce primele două sunt soiuri internaționale. În opinia lui David soiurile românești nu sunt promovate atât de mult pe cât ar trebui.

„Noi, momentan, avem doar vie bătrână. Am ajuns la aproape 12 hectare de viță de vie, în timp. În ultimii ani am tot cumpărat vie de la proprietarii din zonă”, spune tânărul. Acesta mai precizează faptul că încearcă, pe cât posibil, să adune cât mai multă viță de vie la un loc, să o compacteze cumva, ca să poată fi lucrată mai ușor.

David Sandu a învățat treptat, stând alături de oameni

Dacă secretele unui business le-a învățat de la tatăl lui, dacă pasiunea pentru vinuri a venit de la bunici, știința vinului a învățat-o de la Cornel Baniță, „unul dintre cei mai buni oenologi din țară”, cum îl descrie David. „Am învățat de la el până în 2022. Apoi am început singur să-mi lucrez vinurile și protocoalele”, detaliază antreprenorul.

Mai mult decât atât, în momentul de față David, la nici 26 de ani, este oenologul cramei pe care o deține și o administrează. „Eu mă ocup de absolut tot ce înseamnă vinificație, practic, eu sunt oenologul cramei. Mai am încă un an și îmi termin un master în oenologie, la Agronomie”, spune el.

Crama de Piatră este o cramă mică, tip boutique, dar, cu toate acestea, an de an, câștigă medalii și premii la unele dintre cele mai importante concursuri în domeniu, atât din țară cât și din străinătate.

Businessul a început să meargă încă din primele luni de funcționare, mărturisește David. „A mers și a mers datorită unui marketing foarte bine pus la punct. Am lucrat încă de la început cu oameni de marketing și, de la ei, am învățat și eu foarte mult marketing, fără să fac neapărat școală de așa ceva”, mai spune el.

Astăzi, vinurile Boian, produse aici, sunt vinuri de cea mai bună calitate. Medaliile și premiile la diverse competiții sunt mărturie a calității incontestabile a vinurilor produse la crama boutique din Vadu Săpat.

Crama de Piatră nu e doar cramă, este refugiu, loc de odihnă și loc de evenimente

Marea problemă a oamenilor care merg la degustare de vinuri în cadrul unei crame, este cazarea. David știe acest lucru și, tocmai din această cauză, a avut grijă să amenajeze spațiul din Vadu Săpat astfel încât, cei care îi trec pragul cramei, să se poată bucura și de odihna binemeritată de după.

În clădirea principală se află 12 camere, deasupra restaurantului. Doar 11 sunt însă destinate cazării oaspeților pentru că, într-una din ele, locuiește tânărul proprietar al cramei. A ales asta pentru a fi în permanență aproape de locul pe care l-a creat cu atâta pasiune.

Camerele, intime, calde, mobilate cu gust, poartă fiecare câte un nume al unui soi de struguri. Astfel, avem Fetească Neagră, Pinot Noir, Cabernet sau Sauvignon Blanc, de exemplu. „Am ales două soiuri românești, două soiuri franțuzești și două soiuri italienești”, explică tânărul.

În 2024 au fost ridicate, în vecinătatea restaurantului, trei căsuțe, fiecare cu câte două camere care împart o terasă comună. Tot aici se află, pentru relaxarea celor care sunt cazați la Crama de Piatră, o saună și un ciubăr. „În fiecare an, de când am deschis, am mai adăugat câte ceva. Urmează să facem și o piscină, în viitorul nu foarte îndepărtat, dar cu timpul…”, spune el.

„Totul a fost făcut pe etape. În 2021, am dat drumul la cazare și la restaurant. (…) În 2023 am terminat salonul de evenimente și conferințe. În 2024 am făcut primele două căsuțe. În 2025 le-am făcut pe următoarele două. Probabil, anul viitor ne vom apuca și de piscină, pentru că anul acesta, la cum se anunță, este ceva mai complicat”, mărturisește tânărul antreprenor, care dovedește o maturitate de business complet nespecifică vârstei fragede pe care înă o are.

„Aici, la noi, lumea vine ori pentru liniște, ori pentru petrecere”, mărturisește antreprenorul, rezumând astfel cele două direcții în care se orientează activitățile de la Crama de Piatră.

Parcursul antreprenorial al lui David Sandu

Deși are doar 25 de ani, David Sandu se consideră deja un antreprenor experimentat. Spune că, încă din copilărie, a simțit atracție către business, având dealtfel, acasă, și modelul imediat, pe tatăl său.

„Totul a început cu mult timp înainte la mine”, spune David, referindu-se la activitatea lui antreprenorială. „Cam de la 14-15 ani am început să vând diverse obiecte. Apoi am început să vând mobilă, la tata la magazin, în București. Verile, în vacanțe, lucram la el la fabrică, în producție, sau la facturare, la preluare comenzi”, își amintește tânărul antreprenor.

A urmat, în București, și liceul pe profil „turism și alimentație” și, spune el, toate acestea l-au ajutat foarte mult. „Nu a fost totul de-a gata. Asta mi-am dorit mereu să fac: business, turism, vinurile au apărut ulterior”, povestește el.

În timpul liceului, făcând „turism și alimentație”, făcea foarte multă practică. În plus, muncea de câte ori avea ocazia. „Munceam la hoteluri. Am muncit recepționer, barman, ospătar… Îmi câștigam bani cu mult timp înainte să mă apuc de business. Cam de pe la 15 ani îmi câștig proprii bănuți (…) Pot să spun că am deja 10 ani de activitate”, mărturisește antreprenorul.

Experiența acumulată l-a ajutat foarte mult în relația actuală cu proprii angajați, pe care îi are acum. „Eu știu clar și perspectiva unui recepționer, și a unui ospătar, și a unui barman… pentru că am făcut toate astea. E greu să mă păcălească cineva…”, spune David.

Toată experiența aceasta, plus apropierea de tatăl lui, l-au ajutat foarte mult în evoluția sa ca om de business, este de părere David Sandu. „De fiecare dată când puteam, și nu eram ocupat cu școala, tata mă lua cu el, la întâlnirile lui de afaceri. Și, de acolo, am învățat foarte multe”, completează el.

David Sandu: „Am vrut să-mi fac numele meu”

David este o fire independentă. Spune că, dintotdeauna, și-a dorit să se descurce singur și, în mare parte, a reușit. Deși firmele și activitățile familiei Sandu sunt diverse, se „ajută” între ele atunci când este cazul. „Eu, cu Crama de Piatră, sunt singur în firmă, tata e cu firma de mobilă (…) Eu sunt eu, tata e tata, și așa este de la început, din 2021”, explică tânărul.

Pe de altă parte, dacă are vreunul o problemă, se ajută fără discuții. „Dacă e vreo perioadă când lui nu-i merge fabrica de mobilă, susținem de aici (de la cramă – n.r.). Când am eu perioade mai grele, cu via, cu vinurile, mă susține el, de acolo. Și tot așa…”, detaliază tânărul despre sinergia dintre el și tatăl lui.

Totul funcționează ca o plasă de siguranță până la un moment dat. „Dar mie mi-a plăcut întotdeauna să fiu independent, nu să mă bazez pe tata”, spune David.

David Sandu a reușit, la nici 26 de ani, să-și facă un nume în domeniul vinurilor. „Am deja numele meu în acest domeniu, nu numele lui tata, că sunt băiatul lui, e numele meu. Tata are un nume pe domeniul lui, pe industria lemnului și mobilier”, mărturisește David.

Business în turism, a fost dorința inițială a lui David Sandu. La aceasta s-au adăugat, ulterior, vinurile. Și, astfel, rezultatul se numește, acum, Crama de Piatră. Acesta este locul unde tânărul antreprenor a reușit să îmbine tot ceea ce și-a dorit să facă în viață. Deși nu se vede așa, el este încă la început de drum și, cu siguranță, în anii care vor veni, își va dezvolta frumos businessul și, de ce nu, își va ramifica domeniul de activitate, astfel încât să facă, la cel mai înalt nivel, ceea ce-i place cel mai mult: business!

Vezi în VIDEO ce spune David Sandu despre vinurile românești

Disclaimer: Acest articol nu este unul sponsorizat sau susținut de Crama de Piatră și nu există un contract comercial pentru publicarea lui. De asemenea, nimeni din partea Cramei de Piatră nu a citit și nu a aprobat textul înainte de apariția lui. Articolul face parte din campania, derulată de Observatorul Prahovean, de promovare a antreprenorilor locali, care aduc plus valoare comunității.