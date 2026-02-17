Povestea Restaurantelor Da Vinci din Ploiești. Cum a reușit Iulia Coadă să dezvolte o afacere de succes de la un aragaz casnic și un ibric

În 2005, pe piața HoReCa din Ploiești a apărut brandul DaVinci, care și acum, după 20 de ani, și o istorie încărcată de suișuri și coborâșuri, rezistă, are succes, și aduce pe masa clienților preparate unice. Cu patru locații în oraș, una la Caraiman, una pe Bobâlna, una în cartierul Albert și un salon de evenimente, Da Vinci s-a poziționat pe piața ploieșteană ca un loc unde, dacă mergi, cu siguranță vei avea parte de o mâncare de calitate și de o atmosferă relaxantă.

Cea care a pus bazele Da Vinci este antreprenoarea Iulia Coadă, de numele căreia se leagă unul dintre cele mai cunoscute și apreciate branduri de restaurante din Ploiești. Povestea Da Vinci este presărată cu întâmplări „pe care Dumnezeu le-a aranjat”, cu suișuri și coborâșuri dar, mai presus de toate, cu flerul proprietarei de a fi la locul potrivit în momentul potrivit și de a lua unele decizii, pe moment, exact atunci când era mai multă nevoie.

Începuturile Da Vinci. Iulia Coadă, de la angajată Neoset, la proprietară de restaurant în Ploiești

Așa cum ea însăși mărturisește, povestea Da Vinci a început în 2005, „dintr-o pură întâmplare”. După mulți ani în care a locuit și a lucrat în București, s-a întors în orașul natal, fiind angajată a Neoset. „Reprezentanții doreau o franciză în Ploiești, și eu, tinerică, așa cum eram, am zis că mă bag. Și m-am apucat de făcut mobilier”, povestește ea.

Din 2002 și până în 2005 a lucrat la Neoset Ploiești. Oportunitatea a venit, dintr-o întâmplare: „În 2005 m-am dus la un târg de mobilier la Romexpo și, pe mese, erau plate-uri de hârtie cu un italian care promitea marea cu sarea, că te învață să faci pizza, că vei avea cel mai frumos restaurant…”, povestește antreprenoarea.

Într-un final, promisiunile italianului s-au dovedit a nu fi tocmai ceea ce își închipuia ea că înseamnă un restaurant dar, cu toate acestea, ideea deschiderii unui restaurant îi încolțise deja. „A fost pentru mine o provocare”, mărturisește antreprenoarea.

„Mă uitam la spațiul acela mic de la Caraiman (unde este acum Da Vinci Caraiman – n.r.) și mă gândeam cum să fac și ce să fac cu el. Și am zis, hai să încep. Dacă tot am pornit pe drumul ăsta, trebuie să încep”, spune ea, despre momentul în care a decis să intre în antreprenoriatul HoReCa.

Pentru Iulia, finanțistă la bază, nu a fost deloc complicat să estimeze ce înseamnă un restaurant din punct de vedere al costurilor. Însă, în ceea ce privește domeniul HoReCa, nu avea idee despre ce presupunea exact.

Norocol i-a surâs din nou, așa cum povestește ea, atunci când un amic al tatălui ei, portughez la origine, i-a dezvăluit tainele succesului în HoReCa. „Mi-aduc aminte și acum… El se îmbrăca mereu la costum. Și așa, în costum, intra în bucătărie, la restaurantul lui, își sufleca mânecile și intra printre ei (angajații lui – n.r.) și le arăta cum trebuie făcut”, își amintește Iulia Coadă.

„Deci eu asta trebuie să fac! Trebuie să învăț de la bază”, a avut ea o revelație, în acel moment. „Da, mă pricep să fac un cost, un preț, doar sunt finanțistă. Dar, pentru restaurant, aici e cheia, în bucătărie!”.

A început, în 2005, cu foarte puțini bani, o pizzerie și „lasagna la ibric”

„Am început cu foarte puțini bani, n-aș recomanda nimănui să înceapă acum, un business în HoReCa cu atât de puțini bani”, spune antreprenoarea. Și spune că, pentru deschiderea primului restaurant, la Caraiman, acolo unde își dorea, a beneficiat de suportul părinților.

A contactat o firmă din Constanța pentru a achiziționa utilajele de început pentru o pizzerie. „Am luat masa de pizza, am luat și altele, dar nu am mai avut bani să iau și aragaz profesional”, povestește ea amuzată.

Așa că s-a dus în Ploiești, la magazinul Omnia, și și-a luat un aragaz casnic cu cinci ochiuri. „Până fac ceva bănuți, eu lucrez cu ăsta”, și-a spus ea. „Nici nu știu ce era în capul meu atunci”, mărturisește ea râzând acum.

Firma din Constanța, de unde luase utilajele, îi vânduse și un „bolitor de paste”. „Am pus bolitorul acela plin cu apă pe aragaz și, până seara, n-a fiert! Pentru că, bineînțeles, un aragaz casnic nu avea cum să încălzească apa din el”, spune ea râzând.

Așa că, timp de două – trei săptămâni, a fiert paste de lasagna în ibric, până când a reușit să strângă bani să-și ia un aragaz profesional.

În 2005, când a deschis restaurantul Da Vinci de la Caraiman, avea doi oameni în bucătărie și un ospătar. „Eu livram, eu făceam aprovizionarea de dimineață…”, mărturisește antreprenoarea. „Am început să fac pizza pentru că mi-am dat seama că, dacă stau la mâna lor, nu o să am succes”, spune ea.

Meniul Da Vinci are la bază preparate gândite și dezvoltate de Iulia Coadă

A început cu pizza și paste și, ulterior, a început să dezvolte meniul. „Nu am lucrat cu niciun masterchef. Tot ce am dezvoltat la nivelul acesta, este făcut de mine”, dezvăluie ea secretul meniului Da Vinci.

(Vezi la finalul textului cum se prepară pizza la cuptor pe lemne la Restaurantele Da Vinci)

Recunoaște că are pasiunea de a găti, fără să aibă vreun curs în domeniu. Inspirată din bucatele pe care le mânca la restaurante prin vacanțe, venea acasă și încerca, pe baza gustului, să recreeze felurile de mâncare care îi plăcuseră. Și, astfel, pas cu pas, a îmbogățit meniul restaurantului.

A mers apoi la prezentări, a stat de vorbă cu masterchefi și a încercat, să „fure” tot ceea ce-i plăcea ca și gust, și să aducă în bucătăria Da Vinci. „Veneam și lucram până reușeam să ating ceea ce gustasem”, povestește ea. „Și așa am ajuns la meniul pe care îl am acum”.

Ține foarte mult la rețetele preparatelor ei. În bucătăriile Da Vinci nu se schimbă nimic fără acordul Iuliei. „Dacă se dorește schimbarea unui ingredient, niciodată fără acordul meu și fără să-l gust eu!”, afirmă ea cu tărie.

Are produse în meniu care au consacrat numele Da Vinci. Acelea sunt rețete proprii, din familie, la care antreprenoarea ține foarte mult. „Tortul Da Vinci, de exemplu, este tortul familiei mele, care l-am învățat de la mama. (…) Sunt câteva repere, foarte cunoscute. Pizza Inverno, penne siciliene, pollo imperiale, sunt preparate cu care noi ne-am consacrat”, povestește Iulia Coadă.

Cum a ajuns Da Vinci Ploiești de la o pizzerie în Caraiman la un brand cu patru locații

În 2007 s-au extins deschizând încă un restaurant în cartierul Albert. Amplasamentul era, însă, cu chirie, „fostul Mocambo, cum îl știa Ploieștiul”, așa că nu au rămas acolo decât doi ani. Motivul a fost acela că proprietarul, după ce a văzut că „Da Vinci merge”, a vrut să dubleze chiria.

Acela a fost momentul care a determinat-o pe Iulia Coadă să se orienteze spre locații pentru care să nu plătească chirie, și s-a orientat să cumpere. „Nu vreau să fiu la mâna nimănui!”, spune antreprenoarea.

Așa a achiziționat, în 2008, spațiul unde funcționează acum Restaurantul Da Vinci în cartierul Albert. În 2009 l-a deschis și, de atunci, funcționează fără întrerupere.

În 2010 a achiziționat spațiul de pe strada Bobâlna, care a devenit imediat, datorită grădinii superbe, un loc foarte căutat în sezonul cald. Aici, vara, se țin și seri tematice, cu muzică diversă, cu orchestră live. Este un local foarte animat și, în sezon, este dificil să găsești o masă fără rezervare prealabilă, mai ales în weekend.

A urmat, în 2017, achiziționarea spațiului pentru salonul de evenimente Da Vinci. „L-am deschis pentru că am simțit că acesta este trendul pieței”, spune ea. Oamenii deja căutau saloane pentru nunți, nu mai doreau restaurante, așa că s-au aliniat cerințelor pieței.

Pandemia din 2020, testul de maturitate al Restaurantelor Da Vinci

Până în pandemie, Da Vinci se extinsese cu încă o locație, exclusiv pe zona de catering, doar pentru livrări, care însă nu a supraviețuit perioadei dificile. Acela a fost momentul în care s-a demonstrat că businessul început de Iulia Coadă în 2005 este un business matur, toate celelalte trei restaurante, trecând cu brio peste lock-down.

Atunci când a început pandemia și tot businessul s-a mutat în online, a fost simplu pentru Da Vinci să se adapteze. Aveau deja experiență, practicând livrarea la domiciliu de ceva vreme. Așa că a fost nevoie doar de câteva ajustări.

Au dezvoltat, în perioada respectivă, un sistem de livrări care funcționează fără cusur și în prezent. Astfel, comenzile se iau telefonic sau online, iar fiecare comandă este pregătită în bucătăria celui mai apropiat restaurant Da Vinci.

Mai mult decât atât, fiecare client are în baza de date un istoric și, astfel, „acum știu ce preparate comandă, ce preferințe are fiecare”, detaliază antreprenoarea. „Softul ne dă o statistică pentru fiecare client. Este foarte important să știm frecvența cu care comandă, ce tip de produs preferă”, mai adaugă ea.

Call-center-ul pentru catering se află în sediul din strada Bobâlna, dar, de acolo pleacă comenzile către toate restaurantele Da Vinci, în funcție de adresa de livrare a clientului și, uneori, de gradul de încărcare a fiecărui restaurant.

Bilanț la 20 de ani de la deschiderea businessului Da Vinci în Ploiești

În 2025, brandul Da Vinci a împlinit 20 de ani de existență. În luna octombrie, la salonul de evenimente, s-a ținut o seară festivă. La aceasta au fost invitați mulți dintre clienții fideli ai restaurantului. „Am avut band live, clienții au avut preparatele noastre culinare, degustări de vinuri, au dansat… a fost foarte frumos!”, povestește antreprenoarea.

Întrebată care dintre cele trei restaurante merge cel mai bine, Iulia Coadă a ezitat puțin. „Nu aș putea să spun, pentru că este în funcție de sezon. (…) În Albert merge foarte bine iarna iar vara câștigă teren grădina frumoasă din Bobâlna. (…) Caraiman este constant. Aceea este locația mea de suflet. Și dacă n-ar merge, tot n-aș închide-o”, trage ea concluzia, într-un final.

În ceea ce privește salonul de evenimente, acesta este într-o creștere permanentă de când a fost deschis. Acolo, fiecare eveniment care se ține, aduce o noutate. „Sunt lucruri noi care sunt cerute la evenimente, decorațiuni noi, idei noi… Aici lucrurile sunt într-o continuă evoluție”, spune Iulia Coadă.

Pentru 2026 recunoaște că nu are planuri de extindere. „Anul acesta vom sta în expectativă”, mărturisește antreprenoarea despre planurile pe care (nu) le are pentru 2026. Climatul de instabilitate politică, lipsa de predictibilitate în ceea ce privește deciziile luate de guvernanți, taxele crescute, îi fac pe antreprenori și, implicit pe Iulia Coadă, să-și păstreze rezervele în anul 2026. „Cred că anul 2026 va fi unul în care vom sta liniștiți și vom consolida ce avem”, concluzionează ea.

Echipa Da Vinci este una unită. Iulia Coadă și-a fidelizat și angajații nu doar clienții

În ceea ce privește oamenii pe care îi are alături de ea, în cadrul businessului, Iulia consideră că a construit o echipă puternică, pe care se poate baza de acum înainte.

Începuturile au fost susținute de părinți. Mama a sprijinit-o timp de 20 de ani pe partea financiar-contabilă a businessului, și tatăl, la început, pe partea de marketing. „El, fiind actor (a interpretat rolul lui Nelu Curcă din sitcom-ul „La Bloc”), a susținut toată această parte de marketing. Reclamele de pe radio sunt făcute de el, cu vocea lui, mașinile de livrări sunt cu imaginea lui…”, povestește antreprenoarea.

Și tot ea, mărturisește râzând faptul că, la început, deoarece imaginea lui Mihai Coadă, tatăl ei, era peste tot la Da Vinci, la Ploiești se știa că „restaurantul Da Vinci este al lui nelu Curcă”. „Asta nu a fost niciodată adevărat! Tata nu a avut niciodată Da Vinci, nu a fost acționar… nimic”, afirmă antreprenoarea. „Părinții mei m-au susținut doar din spatele cortinei”, mai adaugă ea.

Dacă tatăl a ajutat-o la început, mama i-a fost alături timp de 20 de ani, fără întrerupere, până în 2025, când a decedat. Deși a trecut greu peste pierderea mamei, cea care era creierul financiar al Da Vinci, antreprenoarea a știut să se ridice și să construiască în jurul ei echipa de care are nevoie.

Acum, Iulia Coadă spune că poate pleca și șase luni, să coordoneze doar de la distanță toată afacerea, și are siguranța că lucrurile vor merge extraordinar de bine, pentru că are lângă ea oameni pe care se poate baza.

Echipa este una veche, consolidată. Mai ales pe partea de bucătărie are oameni și cu vechime de 14-16 ani. Singura ramură unde se întâmplă fluctuații de personal mai dese este pe partea de livrări unde, spune antreprenoarea, nu poate concura cu salariile oferite de firmele de profil. În rest însă echipa este sudată și, consideră ea, a reușit să-și fidelizeze oamenii.

Povestea da Vinci este una care continuă la Ploiești. După ce anul de cumpănă 2026 va fi trecut și lucrurile se vor mai așeza din punct de vedere al predictibilității mediului de business, Iulia Coadă va dezvolta în continuare planuri marca Da Vinci.

„Am idei multe, nu spun acum despre ce este vorba. Aștept să se mai liniștească lucrurile și apoi, vom vedea”, încheie, misterios Iulia Coadă. Da Vinci la Ploiești este Iulia Coadă și faptul că aceasta a pornit un business aici, la Ploiești, este dovada că, dacă îți dorești cu adevărat, ai fler și viziune, poți realiza lucruri frumoase și aici.

