De la cabinet veterinar și solar la service auto. Liceul unde elevii învață meserii căutate

Când te gândești la elevii de liceu, îți vin în minte teze, examene și manuale. În Prahova însă, există o altă realitate. Adolescenți care, încă din băncile școlii, devin horticultori, bucătari, mecanici auto sau tehnicieni veterinari. Nu în teorie, ci în practică. (Galerie foto la finalul textului)

- Publicitate -

La Liceul Tehnologic Gheorghe Ionescu Sinești din Valea Călugărească, fostul Liceu Agricol, elevii nu doar învață, ci produc, repară, gătesc și tratează animale. Este un model de educație care prinde tot mai mult teren, într-o perioadă în care piața muncii cere competențe reale, nu doar diplome.

Liceul unde elevii ies deja meseriași

În timp ce multe licee tehnologice din țară se confruntă cu lipsa elevilor, aici situația este invers: tinerii vin inclusiv din județe vecine pentru a învăța o meserie.

- Publicitate -

Directorul instituției, Mihaela Barbu, explică succesul: „Avem 725 de elevi, în 30 de clase, pe trei forme de învățământ: liceu zi și seral, profesional și postliceal. Oferim calificări diverse, de la tehnician veterinar și horticultor, până la gastronomie sau industria alimentară.”

În spatele acestor cifre stă o infrastructură rar întâlnită în sistemul public: sere, solarii, plantații de lavandă și aronia, livezi, dar și ateliere moderne de mecanică sau gastronomie.

De la incubator la farfurie: școala care produce rezultate

Într-o singură zi de practică, elevii pot trece, în funcție de specializarea aleasă, de la incubatoare cu pui de găină, la gătit în bucătărie sau la reparații auto.

- Publicitate -

Calificările sunt adaptate cerințelor reale ale pieței muncii: tehnician veterinar, tehnician pentru animale de companie, horticultor, mecanic auto, tinichigiu, vopsitor, bucătar, cofetar, brutar sau lucrător în agroturism.

Clasele mici, de aproximativ 12 elevi, permit formarea practică intensivă, iar parteneriatele cu agenți economici oferă stagii reale de lucru.

De ce devine acest model tot mai căutat

Statisticile arată că, sistemele de învățământ profesional dual și tehnologic cresc șansele de angajare rapidă în rândul tinerilor din Europa. În România, deficitul de meseriași este deja semnalat constant de mediul economic.

- Publicitate -

Datele oficiale arată că, calificările tehnice și agricole sunt printre cele mai căutate, iar angajatorii preferă tineri cu experiență practică. În plus, învățământul profesional reduce abandonul școlar, mai ales în mediul rural.

Liceul din Valea Călugărească pare să fi înțeles această direcție înaintea altora.

O școală înconjurată de 24 de hectare de ”practică”

Unitatea gestionează aproximativ 24 de hectare de teren, unde elevii învață direct „pe câmp”. Cultivă legume în solarii, întrețin livezi și plantații, lucrează cu utilaje moderne și aplică tehnici reale de agricultură

- Publicitate -

„Elevii noștri au acces la toată tehnica modernă și învață concret fiecare etapă”, spune directorul.

Un model care schimbă mentalități

Într-o societate în care liceul teoretic a fost mult timp considerat singura opțiune „bună”, exemplul de la Valea Călugărească demonstrează contrariul: meseria învățată devreme poate fi un avantaj major.

Aici, bacalaureatul vine la pachet cu ceva mai valoros pentru mulți: o calificare reală și șansa de a începe imediat o carieră.

- Publicitate -

Iar pentru unii elevi, succesul nu mai înseamnă doar o notă mare, ci primul client, primul salariu sau primul produs realizat cu propriile mâini.

Galerie foto