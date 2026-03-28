Povestea centrului AZAMI din Câmpina: cum sunt ajutați copii și adulți să-și înțeleagă emoțiile

La Câmpina, Centrul AZAMI, fondat de psihologul și psihoterapeutul Elena Călugaru, a devenit un reper în sprijinul emoțional și dezvoltarea personală, atât pentru copii, cât și pentru adulți. Într-o casă luminoasă și primitoare, ascunsă pe o străduță liniștită, spațiul oferă mai mult decât terapie: creează un adevărat refugiu pentru echilibru și autocunoaștere. Cu câteva sute de participanți înscriși la cursuri, centrul atrage zilnic persoane care caută să-și gestioneze emoțiile, să-și descopere potențialul și să-și regăsească echilibrul interior.

Centrul poartă, de zece ani, amprenta fondatoarei sale, iar numele nu a fost ales întâmplător. În cultura japoneză, azami – floare de ciulin – simbolizează rezistența, frumusețea, noblețea, forța și curajul. „Exact ce ne dorim de la oameni, fie ei mici sau mari”, spune Elena Călugăru, zâmbind.

Câmpineanca, în vârstă de 46 de ani, mamă a doi copii, povestește că și-a dorit să creeze un astfel de spațiu chiar acasă. „Chiar dacă este un oraș mic, nevoile oamenilor sunt mari”, mărturisește ea.

De cum intri în casa de pe Aleea Verii, fiecare încăpere transmite liniște și familiaritate. Pereții sunt plini de mesaje motivaționale, iar întreg spațiul emană culoare și optimism.

Deși este seară, centrul este plin de copii. Unii participă la clubul de șah, alții la „Cercul 28”, unde sunt învățați cum să crească echilibrați din punct de vedere emoțional. Într-un spațiu de așteptare, câțiva părinți își așteaptă copiii. Niciunul nu stă pe telefon.

„Au posibilitatea să citească sau să deseneze cât așteaptă. Orice, dar nu device-uri”, explică Elena Călugăru.

Dincolo de rezultate: echilibru emoțional

La Centrul AZAMI, fiecare copil este privit dincolo de etichete sau performanțe. „Nu există <nu poate>, ci doar <încă nu a reușit>”, spune fondatoarea.

Cu sprijinul specialiștilor, copiii învață să își înțeleagă emoțiile, să capete încredere în propriile forțe și să facă pași reali spre echilibru. Pentru copiii supradotați, acest sprijin este cu atât mai important.

„Inteligența peste medie vine, uneori, la pachet cu sensibilitate, întrebări multe și emoții greu de gestionat. La AZAMI, aceste lucruri nu sunt privite ca probleme, ci ca parte din identitatea lor”, explică Elena Călugăru.

Lecția unei fetițe de 9 ani: „Când mă enervez, respir și îmi trece”

Ema are 9 ani și vorbește despre emoții cu o naturalețe surprinzătoare. Este unul dintre copiii care participă la „Cercul 28”, un program de dezvoltare emoțională.

„Când mă enervez, respir și îmi trece”, spune cu dezinvoltură fetița, explicând tehnica învățată la centru.

Pentru părinții ei, AZAMI nu este doar un loc de activități, ci un spațiu în care copilul învață să se înțeleagă pe sine și să își gestioneze trăirile.

Învățare prin joc și relație

La „Cercul 28”, activitățile sunt construite astfel încât copiii să învețe prin joacă. „Copiii sunt foarte receptivi. Le oferim și informații teoretice, dar adaptate vârstei lor. Ei vin cu exemple din viața lor, iar noi îi ajutăm să își înțeleagă reacțiile și să găsească soluții”, explică Anca, cea care coordonează programul.

În paralel, clubul de șah aduce o altă formă de dezvoltare. Într-o atmosferă relaxată, copiii învață să ia decizii și să gândească strategic. „Îi ajută să caute variante și să înțeleagă că prima soluție nu este întotdeauna cea corectă”, spune și Dariana, maestră a sportului și arbitru internațional FIDE.

Programe pentru copii, adolescenți și adulți

Centrul AZAMI oferă o gamă variată de programe, adaptate diferitelor vârste și nevoi. „Soare pentru copii” este destinat celor mici, în timp ce „Blues, blugi și bune maniere” îi ajută pe adolescenți să descopere eleganța și respectul.

„Pariu cu mintea” oferă sprijin în prevenirea consumului de droguri, iar „Partener cu școala” și „Orientare în carieră” îi ajută pe tineri să își găsească direcția.

Programele „Reset” și „Reset – Ready for Life” dezvoltă reziliența și echilibrul emoțional, în timp ce „Banii, prietenii tăi” îi învață pe tineri să își gestioneze resursele financiare.

În același timp, centrul rămâne deschis și adulților, care pot participa la activități de dezvoltare personală sau sesiuni de relaxare.

Un loc în care oamenii revin

La AZAMI, nimic nu este făcut în grabă. Totul se construiește în timp, prin răbdare și relație.

După zece ani de activitate, centrul a devenit mai mult decât un spațiu de învățare. Este o comunitate în care copiii și adulții vin, revin și, de multe ori, se regăsesc.

Într-un oraș mic, dar cu nevoi mari, astfel de centre, încă rare în orașele mici din România, rămân locuri în care oamenii învață, poate cel mai important lucru: să fie în echilibru cu ei înșiși.

Disclaimer: Acest articol nu este unul sponsorizat sau susținut de AZAMI și nu există un contract comercial pentru publicarea lui. De asemenea, nimeni din partea AZAMI nu a citit și nu a aprobat textul înainte de apariția lui.

Articolul face parte din campania demarată de Observatorul Prahovean, dedicată afacerilor cu vechime din Prahova, care au trecut testul timpului.