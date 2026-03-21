Cea mai mare plăcintă cu mere din România, coaptă în Prahova: 26 de metri de gust tradițional la aniversarea Hanului Românești

Un record spectaculos și un adevărat festin culinar au marcat astăzi prima aniversare a Hanului Românești, situat pe DN1, în apropiere de Ploiești. Bucătarii restaurantului au pregătit cea mai mare plăcintă cu mere din România, o creație impresionantă de 26 de metri lungime, realizată după 14 ore de muncă intensă.

Coordonată de Chef George, creația culinară a avut 26 de metri lungime și a fost pregătită în aproximativ 14 ore. Pentru realizarea ei, bucătarii au folosit 150 de kilograme de mere și 50 de kilograme de foietaj, rezultatul fiind unul impresionant atât vizual, cât și gustativ.

Plăcinta-record a devenit rapid atracția principală a zilei, fiind fotografiată, filmată și, cel mai important, degustată de clienții veniți să participe la aniversare.

Un an de succes: 150.000 de clienți

Evenimentul a marcat și bilanțul primului an de la redeschiderea Hanului Românești, după un amplu proces de reconstrucție. În doar 12 luni, peste 150.000 de oameni, din toată România și din străinătate, au trecut pragul restaurantului, atrași de preparatele tradiționale românești reinterpretate, dar și de meniul diversificat care include fructe de mare și preparate premium.

Atmosfera locului, îmbinând rusticul cu modernul, a devenit unul dintre principalele atuuri ale hanului, care și-a recâștigat rapid locul pe harta gastronomică a Prahovei.

Festin culinar și spectacol pentru clienți

Ziua aniversară a fost gândită ca un adevărat festival gastronomic. Pe lângă plăcinta gigant, invitații au avut parte de: purceluș de lapte la proțap, berbecuț la jar, fructe de mare în diverse combinații, dar și ciorbă de potroace, „remediul” tradițional după excese culinare.

Atmosfera a fost completată de muzică live și un mini-concert susținut de Mirabela Dauer, iar organizatorii au pregătit un final spectaculos, cu artificii și șampanie.

Hanul Românești, locul unde mâncau liderii lumii

Dincolo de recordul culinar, Hanul Românești ascunde o istorie care îi dă o aură aparte. În perioada comunistă, locul era unul dintre popasurile preferate ale lui Nicolae Ceaușescu, care oprea aici frecvent în drumurile sale.

Mai mult, hanul a fost gazda unor întâlniri cu adevărat spectaculoase pentru acea perioadă. Printre oaspeții săi s-au numărat lideri mondiali precum Charles de Gaulle și Fidel Castro, veniți în România la întâlniri importante cu Ceaușescu.

Potrivit relatărilor din arhive, unul dintre cele mai interesante episoade datează din 1968, când vizita oficială a lui Charles de Gaulle a grăbit finalizarea lucrărilor la han, pentru ca acesta să poată fi prezentat la standarde impecabile.

În 1972, Fidel Castro a ajuns și în Prahova, în cadrul vizitei sale în România, fiind plimbat de Ceaușescu prin zonele industriale ale Ploieștiului, într-un adevărat tur de imagine al „performanțelor” regimului.

Se spune că Hanul Românești era unul dintre locurile unde liderii străini puteau gusta „România autentică”, de la sarmale până la atmosfera rustică atent regizată pentru oaspeți de rang înalt.

De la ruină la simbol gastronomic modern

După perioada de glorie din comunism, hanul a intrat într-un con de umbră. Redeschiderea sa, în urmă cu un an, a fost posibilă după trei ani de reconstrucție completă și o investiție de aproximativ 3 milioane de euro.

Astăzi, Hanul Românești reușește să combine tradiția cu modernitatea, păstrând povestea locului, dar adaptând-o cerințelor actuale.

Iar recordul dulce stabilit la aniversare nu este doar o performanță culinară, ci și un simbol: locul unde, cândva, se întâlneau liderii lumii, devine din nou un punct de atracție, de această dată pentru publicul larg.

