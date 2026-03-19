Cum au creat mai mulți elevi din Câmpina un club care îi ajută pe liceeni să-și găsească drumul în viață

La Colegiul Național „Nicolae Grigorescu” din Câmpina a apărut, în vara anului 2025, clubul NextStep. Proiectul a pornit dintr-o întrebare simplă, dar importantă: cum pot liceenii să înțeleagă mai bine ce li se potrivește pentru viitor? Observatorul Prahovean a stat de vorbă cu Ana Stroie, unul dintre fondatorii clubului.

NextStep este un club fondat de mai mulți elevi din Câmpina, care își propune să le ofere colegilor lor experiențe reale de orientare în carieră, întâlniri cu profesioniști și acces la informații care, de multe ori, lipsesc din școală.

Cum s-a născut ideea unui club pentru liceeni

Povestea NextStep a început în vara anului 2025, într-un moment de căutare personală pentru Melek Pleșa, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național „Nicolae Grigorescu” și coordonatoarea clubului.

Aceasta a declarat pentru Observatorul Prahovean că ideea a apărut în timp ce încerca să înțeleagă dacă domeniul chimiei este cu adevărat cel potrivit pentru ea. Își dorea experiență practică, dar a constatat că oportunitățile pentru liceeni sunt puține și greu de accesat. Atunci a apărut concluzia care avea să stea la baza proiectului: dacă aceste oportunități nu există, ele pot fi create.

De aici până la transformarea ideii într-un proiect concret nu a mai fost decât un pas. Melek a mers către trei colegi în care avea încredere. Erau colegi de clasă, prieteni și, în plus, trecuseră deja printr-o experiență comună într-un concurs de antreprenoriat. Acolo au înțeles că pot lucra bine împreună, că au abilități complementare și că pot construi un proiect cu sens.

De ce era nevoie de un astfel de club

Elevii din spatele NextStep spun că nu doar liceenii din Câmpina au nevoie de un astfel de proiect, ci tinerii, în general. Totuși, au ales să înceapă local, pentru că aici impactul poate fi văzut mai ușor, iar organizarea este mai simplă la început.

Ei au observat că mulți elevi aleg o facultate sau o direcție profesională fără să știe, în mod real, ce presupune acel drum. De multe ori, deciziile sunt influențate de așteptările familiei sau de informații incomplete. Rezultatul este că unii tineri descoperă abia după primii ani de facultate că domeniul ales nu li se potrivește.

”Clubul NextStep își propune tocmai să reducă acest fenomen, prin experiențe directe, întâlniri cu profesioniști și contexte în care liceenii pot înțelege mai bine ce înseamnă o anumită carieră” spune Ana Stroie.

„Școala este importantă, dar nu suficientă”

Membrii clubului spun că văd școala ca pe o bază importantă, dar insuficientă pentru pregătirea viitorului.

În opinia lor, școala oferă informații esențiale, însă adesea lipsește legătura cu viața reală și cu profesiile concrete. Iar într-o lume în care opțiunile sunt tot mai multe, elevii au nevoie nu doar de teorie, ci și de experiențe care să îi ajute să ia decizii asumate.

Pentru ei, viitorul nu mai este un traseu liniar și clar, ci un proces continuu de descoperire. De aceea, accesul la experiențe practice și la informații relevante devine esențial.

La început, cele mai mari dificultăți au fost legate de găsirea oportunităților potrivite pentru elevi și de organizarea efectivă a activităților.

Cei patru fondatori spun că una este să participi la voluntariate și alta este să construiești tu, de la zero, un proiect pentru alți elevi. În plus, NextStep a crescut rapid, iar gestionarea unui club cu peste 50 de membri a însemnat multă responsabilitate, comunicare constantă, organizare și adaptare.

Elevii spun că au mers mai departe datorită susținerii reciproce și faptului că au învățat să transforme greșelile în lecții. În timp, au descoperit nu doar ce pot face împreună, ci și lucruri despre ei înșiși.

Cine sunt elevii din spatele NextStep

Melek Pleșa, 17 ani, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național „Nicolae Grigorescu”, este coordonatoarea clubului. Se ocupă de organizarea evenimentelor, de găsirea oportunităților pentru elevi și de comunicarea cu partenerii. Spune că muzica este una dintre pasiunile ei și că o ajută să fie mai creativă. Pentru ea, fiecare experiență este „un pas spre a crea mai multe oportunități pentru elevi”.

Paula Șerbu, 17 ani, elevă în aceeași clasă, este graphic designerul echipei. Ea se ocupă de identitatea vizuală a proiectului și de postările de pe Instagram. Este pasionată de desen și artă și spune că NextStep reprezintă o ocazie importantă pentru dezvoltarea sa personală și profesională.

Ana Stroie, 17 ani, elevă în clasa a XI-a, are rolul de social media manager. Contribuie la ideile creative și la formularea mesajelor publice ale proiectului. Spune că este pasionată de științele exacte și că această înclinație a făcut-o să devină o persoană ordonată și răbdătoare, iar NextStep o ajută să își dezvolte și mai mult aceste calități.

Mihnea Palada, 18 ani, elev în clasa a XI-a, este editorul și fotograful echipei. El surprinde vizual momentele importante din activitățile clubului și contribuie la promovarea acestora. Este pasionat de networking și spune că NextStep nu este pentru el doar un proiect, ci un spațiu în care tinerii pot descoperi perspective noi și își pot urma pasiunile cu încredere.

Clubul îl are alături și pe profesorul coordonator Dana Ștefan, profesor de religie, care susține inițiativa elevilor și contribuie la dezvoltarea acestui proiect în școală.

Ce activități a organizat până acum clubul

De la lansare și până în prezent, NextStep a pus deja în practică mai multe activități.

Prima întâlnire de prezentare a clubului a avut loc în octombrie 2025, în cadrul Colegiului Național „Nicolae Grigorescu” din Câmpina.

A urmat, în noiembrie 2025, prima vizită organizată de club, la UMFCD, unde liceenii au participat la un tur al Facultății de Medicină alături de coordonatorii clubului și de studenți voluntari.

În februarie 2026, membrii clubului au organizat o nouă vizită, de această dată la Facultatea de Litere din cadrul Universității din București.

Aceste activități fac parte din direcția asumată de proiect: aceea de a-i pune pe elevi în contact direct cu mediile universitare și profesionale pe care, altfel, le-ar cunoaște doar teoretic.

Dacă ar trebui să descrie NextStep într-o singură propoziție, fondatorii spun că este „povestea unei generații care nu mai așteaptă ca oportunitățile să apară, ci le creează singură, pentru a-și construi un viitor mai clar și mai potrivit”.