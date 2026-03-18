După criza apei din Prahova, Paltinu are încă o problemă majoră

La mai bine de trei luni de la criza apei din decembrie 2025, care a afectat peste 100.000 de prahoveni, Apele Române au transmis pentru Observatorul Prahovean că lacurile de acumulare Paltinu și Măneciu au în prezent rezerve importante de apă. Totuși, una dintre cele mai sensibile probleme rămâne nerezolvată: la Paltinu, golirea de fund este în continuare nefuncțională.

Observatorul Prahovean a solicitat reprezentanților Apelor Române detallii cu privire la starea actuală a celor două lacuri de acumulare din Prahova, Paltinu și Măneciu și mai ales ce măsuri se vor lua pentru evitarea unei crize a apei cu care s-au confruntat peste 100.000 de prahoveni la sfârșitul anului trecut.

Câtă apă este acum în lacuri

Potrivit datelor oficiale, acumularea Paltinu avea, la începutul lunii martie un coeficient de umplere de 70%, iar acumularea Măneciu – 78%.

În ceea ce privește riscurile din topirea zăpezii, Apele Române susțin că riscul de fenomene hidrologice periculoase pe cursul superior al Doftanei și Teleajenului, în următoarele două săptămâni, este „extrem de redus”.

Problema de la Paltinu persistă

Cel mai important detaliu din răspunsul transmis redacției este că la barajul Paltinu, golirea de fund este în continuare nefuncțională.

În același timp, golirea de semiadâncime a prezentat pierderi de ulei, însă fără restricții de funcționare, iar deversorul de ape mari este funcțional. La Măneciu, Apele Române spun că nu există restricții de funcționare.

Colmatarea, un fenomen îngrijorător

Datele oficiale arată că ambele acumulări sunt afectate de colmatare, însă situația este mai gravă la Măneciu.

La Paltinu, ultimul studiu batimetric, realizat în 2018 arăta un volum colmatat de 7,33 milioane mc, adică un grad de colmatare de 12,46%.

La Măneciu, studiul batimetric din 2017 indica un volum colmatat de 12,46 milioane mc, ceea ce înseamnă un grad de colmatare de 23,51%.

Pentru Paltinu sunt programate noi măsurători în perioada 16-20 martie 2026, iar pentru Măneciu studiul actualizat urmează să fie finalizat în următoarele două luni.

Nu se golește lacul Paltinu, ci se intervine local

Apele Române precizează că la Paltinu nu se pune problema unor lucrări de decolmatare a întregului lac, ci despre o intervenție punctuală în zona prizelor de la golirea de fund.

Instituția spune că, împreună cu Administrația Națională Apele Române (ANAR), caută o soluție pentru rezolvarea problemei fără coborârea nivelului din acumulare. Pentru asta a fost contactată o firmă de specialitate, care ar urma să propună o metodă de dragare subacvatică, la adâncimi de peste 60 de metri.

Într-o primă etapă, va fi realizat un studiu în zona afectată, pentru a se stabili volumul de sedimente care trebuie evacuat.

Turbiditatea poate crește din nou

Un alt aspect important este că Apele Române admit că, pe perioada lucrărilor de decolmatare de la Paltinu, turbiditatea va crește în zona intervenției.

Din acest motiv, instituția spune că va fi necesară utilizarea golirii de semiadâncime pentru asigurarea alimentării cu apă brută în aval.

Totodată, ANAR, Administrația Bazinală de Apă (ABA) Buzău-Ialomița și Societatea de Gospodărire a Apelor (SGA) Prahova promite o întâlnire de lucru cu toate părțile implicate în alimentarea populației, pentru a analiza măsurile necesare astfel încât să fie evitată repetarea situației de la începutul lunii decembrie 2025.

Ce lucrări sunt anunțate în 2026

Dacă pentru barajul Măneciu este prevăzută reabilitarea vanei de lucru de la golirea de fund, care prezintă pierderi de apă, pentru Paltinu sunt anunțate lucrări mai complexe. Apele Române menționează reparații la instalația de acționare a vanelor de la golirea de semiadâncime, lucrări pentru decolmatarea prizelor și îndepărtarea batardourilor care blochează accesul în galeria golirii de fund.

În paralel, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea Bazinului de Apă Curată Lunca Mare, investiție estimată la 115,7 milioane de lei, cu o durată de execuție de 24 de luni.

Proiectul include reabilitarea completă a bazinului, modernizarea conductei de aducțiune, etanșarea cuvei, lucrări pentru stoparea infiltrațiilor și un sistem modern de monitorizare.

Până la începerea investiției mari, Apele Române spun că lucrează deja în regim de urgență la un by-pass de conductă și la stabilizarea infiltrațiilor.

Așadar, deși nivelul actual din cele două acumulări nu indică un pericol imediat, răspunsul transmis Observatorului Prahovean arată clar că sistemul rămâne vulnerabil.