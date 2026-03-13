Cine a condus Ploieștiul când stația de epurare îngropa orașul în datorii de 10 milioane de euro

Timp de aproape două decenii, problema construirii unei noi stații de epurare pentru Ploiești a fost pasată de la o administrație la alta. Promisiuni au existat. La fel și explicații sau justificări. Ceea ce a lipsit însă, în mod constant, a fost soluția. Între timp, orașul s-a ales cu penalități de milioane de euro. La distanță de aproape 20 de ani, a fost găsită soluția pentru continuarea lucrărilor la noua stație de epurare. Problema penalităților pentru poluarea pârâului Dâmbu nu a fost încă descifrată.
Observatorul Prahovean vă prezintă astăzi cine s-a aflat la conducerea orașului și a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești în perioada în care proiectul unei noi stații de epurare a fost invocat constant în discursuri, dar pentru care nu a existat nicio soluție timp de aproape 20 de ani.
Stația veche de epurare a Ploieștiului, construită în perioada 1965–1970, a produs în toți acești ani o datorie uriașă pentru oraș.
Penalitățile și dobânzile acumulate pentru funcționarea fără autorizație au ajuns la aproximativ 47 de milioane de lei, echivalentul a aproape 9,6 milioane de euro.
Datorii imense pentru vechea stație de epurare
Lipsa unei stații de epurare moderne a adus Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești în colaps financiar, după ce în lipsa unei noi stații de epurare, Ploieștiul a acumulat datorii imense.
În aproape două decenii, o „armată” de primari, viceprimari și directori ai Regiei a promis că situația va fi rezolvată.
În timp ce municipalitatea avea obligația de a construi o nouă stație de epurare, conducerile RASP au încercat să obțină amânări, păsuiri și anularea penalităților. Rezultatul este însă același: o infrastructură depășită și o datorie uriașă care apasă asupra orașului.
Soluția construirii noii stații de epurare s-a ivit de abia în 2025. Operatorul Apa Nova care are concesionat serviciul de apă și canalizare și-a asumat construirea noii stații de epurare a Ploieștiului până în 2027, cel târziu în 2028, potrivit administrației locale.
Primarii și viceprimarii Ploieștiului în perioada 2004 – 2026
- 2004 – 2008 – Emil Calotă (PSD)/ viceprimari: Grațiela Gavrilescu (PNL) viceprimar până în 2007)/ Radu Socoleanu (ex-PRM, ex – PD, candidat PNG-CD la Primăria Ploiești în 2008)
- 2008 – 2012 – primar Andrei Volosevici (PDL)/ viceprimari: 2008 – 2009 Carmen Dumitru (PSD)/2009 – 2012 – Cristian Dumitru (PNG)/ 2008 – 2012- Cătălina Bozianu (PNL)
- 2012 – 2015 – primar Iulian Bădescu (USL, din partea PSD)/ viceprimar Carmen Dumitru (PSD)/ viceprimar Raul Petrescu– 2012 – 2015 (PP-DD/UNPR)/ Iolanda Băzăvan (USL, pe listele PSD)
- martie 2015 – decembrie 2015– Iulian Teodorescu (ALDE) – primar cu atribuții de viceprimar
- decembrie 2015 – iunie 2016 –Cristian Ganea (PSD) – viceprimar cu atribuții de primar
- 2016 – 2020 – Adrian Dobre (PNL)/viceprimari: Cristian Ganea (PSD)/ George Pană (ALDE)
- 2020 – 2024 – Andrei Volosevici (PNL)/ viceprimari: Daniel Nicodim (PNL)/ Magdalena Trofin (ex-USR)/ Anca Popa (USR)
- 2024 – în prezent – Mihai Polițeanu (independent)/ viceprimar Zoia Staicu (PNL)/ Alexandru Săraru (AUR)
Conducerea RASP Ploiești în perioada 2008 – 2025
- 2008 – 2012 – director general Răzvan Lungu (PNL)
- 03.08.2012 -21.12.2012 – Paul Dumbrăveanu (PNL)
- 2013 – director tehnic/ director interimar Radu Brânzei (PSD)
- 2013 – 2014 – director Vasile Nacu (PNL)
- 2014 – 2015 – Radu Brânzei (PSD)
- 2015 – Marian Iordache
- 2016 – Vasile Ionescu, directorul tehnic preia atribuțiile director interimar
- 2017 – 2021 – director Raul Petrescu (PSD)
- 2021 – 2024 – director Zoia Staicu (PNL)
- 2025 – director general interimar, cu un mandat de 5 luni, Răzvan Tănăsescu – susținut PNL
- 2025 – în prezent– Sorin Peticilă (PNL)
Prețul plătit de ploieșteni
În lipsa unor decizii și soluții legate de situația penalităților va fi greu de gestionat situația de la RASP.
Ploieștenii vor plăti un preț greu pentru anii în care autoritățile locale nu au fost capabile să rezolve problema stației vechi de epurare. Iar totul are un preț: 47 milioane de lei, respectiv 9,6 milioane euro.
Acest articol a fost realizat cu sprijinul Asociației pentru Transparență în Comunitate (APTC).