”Gaură” de 10 milioane de euro. Cum a ajuns stația de epurare să coste Ploieștiul o avere

Stația veche de epurare a Ploieștiului, construită în perioada 1965–1970, a ajuns să producă o datorie uriașă pentru oraș. Penalitățile și dobânzile acumulate pentru funcționarea fără autorizație au ajuns la aproximativ 47 de milioane de lei, echivalentul a aproape 9,6 milioane de euro.

Stația veche de epurare a Ploieștiului a fost construită în urmă cu mai bine de 50 de ani. Ani la rând s-a vorbit despre modernizarea sistemului de epurare, însă rezultatul concret se vede acum în cifrele penalităților, care au crescut accelerat.

Apele Române au aplicat penalități pentru poluarea pârâului Dâmbu, iar sancțiunile s-au acumulat constant. În ciuda numeroaselor semnale trase de Observatorul Prahovean (detalii AICI), în loc de investiții, administrațiile succesive au lăsat situația să se prelungească până când penalitățile au crescut de la un an la altul.

De la peste 90.000 de lei în 2022, penalitățile au ajuns la 47 milioane de lei, o sumă greu de acoperit de Regia Autonomă de Servicii Publice (RASP) Ploiești. În lipsa banilor, Regia s-a trezit cu conturile blocate în urma executării silite

Graficul datoriilor pentru poluare

Regia Autonomă de Servicii Publice (RASP) a început să acumuleze penalități în momentul în care reprezentanții Apele Române au constatat depășiri la stația veche de epurare a Ploieștiului.

Ani la rând, autoritățile au ascuns problema sub preș și au anunțat că vom avea o stație nouă de epurare. Cifrele penalităților au crescut, însă, accelerat.

Conform situațiilor prezentate de RASP către Consiliul Local de-a lungul timpului, cele mai mari penalități au fost primite după ce stația veche de epurare a rămas fără autorizație.

Evoluția penalităților și dobânzilor:

2022 – 90.207 lei

2023 – 4.455.894 lei

2024 – 24.683.582 lei

Ianuarie – mai 2025 – 12.332.644 lei

Total penalități + dobânzi: aproximativ 47 milioane de lei

Din această sumă, potrivit regiei, au fost achitați 4.698.276 lei, însă restul datoriei a dus la executarea silită și la blocarea conturilor de la RASP.

Cererea de suspendare temporară a penalităților, respinsă

Conducerea Regiei a încercat să obțină suspendarea temporară a executării silite pentru a putea continua activitatea, însă solicitarea a fost respinsă.

„Situația este delicată. Dacă am reuși să ridicăm poprirea de pe conturi, am funcționa foarte bine.

Noi am făcut cereri de suspendare totală temporară la executorul fiscal ANAR București, aceștia refuzând fără a motiva, în fapt și în drept, această soluție negativă. Dacă avem această suspendare putem respira”, a declarat directorul RASP Ploiești, Sorin Peticilă.

O problemă veche care costă Ploieștiul milioane de euro

Stația veche de epurare a Ploieștiului, depășită tehnic și rămasă ani la rând fără o soluție definitivă de modernizare, a devenit între timp una dintre cele mai costisitoare probleme ale administrației locale.

În lipsa unei soluții rapide, penalitățile acumulate riscă să se transforme într-o povară serioasă pentru bugetul orașului.

Sumele vor trebui să fie plătite. Prețul va fi unul extrem de mare, în condițiile în care Ploieștiul are nevoie de investiții.

Ce putea face Primăria cu 10 milioane de euro

Cu 10 milioane de euro Primăria Ploiești putea finanța mai multe proiecte „vizibile” în oraș. Este vorba de reabilitarea a 17 km de străzi, realizarea de marcaje rutiere, modernizarea iluminatului public sau cumpărarea a 15 autobuze sau troleibuze electrice

Factura de plată este una uriașă: aproximativ 47 de milioane de lei. Cum s-a ajuns la acest dezastru financiar? Totul a început în momentul în care municipalitatea nu și-a respectat termenul de 5 ani pentru finalizarea noii stații de epurare. Dar aceasta este o altă poveste. (Vom continua).

Acest articol a fost realizat cu sprijinul Asociației pentru Transparență în Comunitate (APTC)