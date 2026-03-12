Fost consilier din Primăria Ploiești, în vizorul Baroului: apărea în robă și ținea lecții juridice în școli. Cum explică aceste fapte

O situație care ridică numeroase semne de întrebare a ajuns în atenția Baroului Prahova după sesizări privind activitățile publice ale lui Alexandru Vlad, persoană care apărea pe rețelele sociale în robă cu cravată galbenă și promova activități de consultanță juridică, deși nu figurează ca avocat în România. Alexandru Vlad respinge acuzațiile și susține că prin asociația sa derulează campanii umanitare și de educație juridică și că nu a pledat ca avocat niciodată.

În urma verificărilor oficiale, Baroul Prahova a transmis că Alexandru Vlad nu este membru al niciunui barou și nu are dreptul să exercite profesia de avocat.

Baroul Prahova: „Nu deține calitatea de avocat”

Potrivit unui punct de vedere transmis redacției, verificările realizate în Tabloul Național al Avocaților au arătat că persoana menționată nu figurează în evidențele profesiei.

Reprezentanții Baroului atrag atenția că folosirea unor însemne profesionale precum roba de avocat sau utilizarea titulaturii de „cabinet de avocatură / consiliere juridică” pot induce în eroare publicul.

„Utilizarea însemnelor specifice profesiei, precum roba de avocat, sau folosirea titulaturii de «cabinet de avocatură / consiliere juridică» de către o persoană care nu deține această calitate legală reprezintă elemente de natură să inducă în eroare publicul și pot constitui elemente materiale ale infracțiunii de exercitare fără drept a unei profesii”, se arată în poziția oficială a Baroului Prahova.

Potrivit instituției, prezentarea publică drept avocat fără a deține această calitate poate intra sub incidența articolului 348 din Codul Penal – exercitarea fără drept a unei profesii.

Alexandru Vlad: „Nu am oferit consultanță juridică, ci doar îndrumare”

Contactat de Observatorul Prahovean, Alexandru Vlad respinge acuzațiile potrivit cărora ar fi exercitat profesia de avocat.

El afirmă că activitățile desfășurate prin Asociația Valex au avut rolul de a oferi îndrumări în situații simple, în special în cazuri sensibile care implicau tineri sau victime ale unor infracțiuni.

„Nu sunt membru al niciunui barou. Nu a fost o consultanță juridică, ci o îndrumare. Fiind absolvent al Facultății de Drept, am și eu cunoștințe juridice în cazuri simple. De exemplu, prin intermediul asociației am avut dialog cu victime ale violenței domestice, traficului de persoane, șantaj sau amenințare. Eu doar le îndrumam”, a declarat Alexandru Vlad.

Acesta spune că nu a reprezentat persoane în instanță și că, atunci când situația o impunea, cazurile erau îndrumate către o avocată cu care colaborează asociația.

Pagini de Facebook șterse după notificarea Baroului

Sesizările vizau activitățile promovate pe rețelele sociale de persoana care utiliza profilul: facebook.com/aly.alexx.5.

Pe pagina personală și pe cea a Asociației Valex, Alexandru Vlad apărea în mai multe fotografii îmbrăcat în robă și promova: activități de consultanță juridică, prezentări și seminarii juridice în școli și licee din Prahova, existența unui cabinet de avocatură și consultanță juridică

După notificarea transmisă de Baroul Prahova, paginile respective au fost șterse.

Alexandru Vlad spune însă că paginile nu au fost șterse voluntar, ci au fost eliminate de platforma Facebook.

„Confirm că a existat notificarea, însă nu a fost nevoie să șterg eu paginile. M-am trezit că mi-au fost șterse conturile de Facebook, inclusiv pagina asociației, unde aveam peste 20.000 de urmăritori. Cred că a fost o decizie a platformei, posibil din motive politice, pentru alte comentarii postate. Am cerut repunerea lor online, dar nu am primit răspuns”, a declarat acesta.

Explicația privind roba purtată în fotografii

Fotografiile publicate pe rețelele sociale îl arătau pe Alexandru Vlad purtând o robă în interiorul Tribunalului Prahova, ceea ce a generat confuzie în spațiul public.

Acesta susține însă că nu era vorba despre o robă de avocat, ci despre una de consilier juridic.

„Nu este o robă de avocat, ci robă de consilier juridic. Cravata galbenă este pentru consilier juridic, cea albă pentru avocat, albastră pentru procuror și vișinie pentru judecător. Niciodată nu am purtat robă cu cravată albă”, a explicat Alexandru Vlad.

El mai spune că din 2012 este membru al Colegiului Consilierilor Juridici Prahova și că în 2014 a avut un PFA de consilier juridic pentru activități de consultanță în mediere, însă fără activitate în ultimii ani.

Angajat la Primăria Ploiești pe studii medii

Un răspuns oficial transmis redacției Observatorul Prahovean de Primăria Ploiești, în baza Legii 544/2001 privind accesul la informații de interes public, arată că Alexandru Vlad a lucrat în cabinetul viceprimarului Alexandru Săraru.

Potrivit documentului, Alexandru Vlad a fost angajat în perioada 7 aprilie 2025 – 9 octombrie 2025 în funcția de referent cu studii medii și program de 4 ore pe zi.

În perioada respectivă, el a fost remunerate cu 2.840 lei lunar, la care se adăuga un spor pentru condiții vătămătoare de 29 lei, corespunzător timpului lucrat.

Alexandru Vlad spune că experiența în administrație nu a fost una pozitivă.

„Nu aveam vechime de un an pe studii juridice. A fost o experiență dezamăgitoare pentru mine”, a declarat acesta.

Inspectoratul Școlar confirmă colaborarea cu Asociația Valex

Într-un răspuns transmis redacției Observatorul Prahovean, Inspectoratul Școlar Județean Prahova confirmă că Asociația Valex, condusă de Alexandru Vlad, a derulat activități educaționale în unități de învățământ.

Aceste activități s-au desfășurat în cadrul unor proiecte extrașcolare realizate prin parteneriate între școli și organizații din afara sistemului de învățământ.

Alexandru Vlad spune că rolul acestor întâlniri era unul educativ și preventiv.

„Le vorbesc elevilor pe limbajul lor, nu în termeni juridici. Le explic ce riscă dacă șantajează sau agresează colegi și le explic fetelor cum pot deveni victime ale traficului de persoane”, a precizat acesta.

Inspectoratul precizează însă că responsabilitatea verificării partenerilor și a activităților revine conducerii fiecărei unități de învățământ.

Studiile și pregătirea profesională

Întrebat despre pregătirea sa juridică, Alexandru Vlad a precizat că este absolvent al Facultății de Drept – Universitatea Spiru Haret, promoția 2012, prezentând și dovada – diploma de licență.

El susține că activitățile sale au fost limitate la îndrumări și sprijin informal. „Când a fost cazul, am trimis materialele către avocata cu care colaborăm. Eu doar făceam o îndrumare juridică”, a spus acesta.

Baroul Prahova: fenomenul „avocaturii clandestine” există

Reprezentanții Baroului Prahova spun că situația semnalată face parte dintr-un fenomen mai larg. Instituția a creat un grup de lucru special pentru combaterea avocaturii clandestine, care analizează astfel de cazuri și poate sesiza organele de urmărire penală.

„La nivelul Baroului Prahova au fost identificate mai multe astfel de cazuri, care sunt în curs de cercetare. Grupul de lucru cu atribuții împotriva avocaturii clandestine va lua toate măsurile legale necesare, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală”, se arată în comunicat.

Baroul Prahova recomandă cetățenilor să verifice legitimitatea persoanelor care oferă servicii juridice prin consultarea Tabloului Avocaților, disponibil pe site-urile oficiale ale barourilor și ale Uniunii Naționale a Barourilor din România.