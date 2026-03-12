Copiii nu vor mai acces online la vape, alcool și jocuri de noroc. Proiectul care poate salva generații

Doi deputați USR de Prahova, Marius-Felix Bulearcă și George-Nicolae Marussi, au inițiat un proiect de lege care vizează comercializarea online a produselor și serviciilor interzise minorilor, inclusiv dispozitivele de vapat.

Inițiativa apare în contextul în care, în ultimii ani, Observatorul Prahovean a semnalat public situații în care minorii pot comanda online produse cu nicotină rapid și fără verificări reale. Detalii aici:

Ce prevede proiectul: verificare de vârstă înainte de finalizarea comenzii

Potrivit proiectului, comercianții online ar urma să fie obligați ca, înainte de finalizarea comenzii și acordării accesului la produse și servicii cu restricții de vârstă, să facă o verificare electronică a vârstei cumpărătorului.

Dacă vârsta minimă nu poate fi confirmată, comanda nu poate fi finalizată (iar produsul/serviciul nu poate fi livrat sau accesat).

Ce produse și servicii sunt vizate

În lista de categorii vizate sunt incluse: băuturi alcoolice, produse din tutun și produse conexe, țigarete electronice și produse de vapat (cu sau fără nicotină), articole pirotehnice, jocuri de noroc și alte produse și servicii pentru care legislația impune praguri de vârstă.

Serviciu public de verificare a vârstei, operat de MAI

Proiectul de lege introduce și crearea unui sistem informatic interoperabil numit Serviciul public de verificare a vârstei (SVV), care ar urma să fie dezvoltat și operat de Ministerul Afacerilor Interne.

SVV va fi pus la dispoziția comercianților online gratuit, ca soluție tehnică pentru verificarea vârstei, complementar altor sisteme de identificare/autentificare electronică. Conform inițiativei, SVV ar trebui să devină operațional în 6 luni de la intrarea în vigoare a legii.

Amenzi și sancțiuni

Proiectul prevede sancțiuni pentru comercianții care nu respectă obligația de verificare a vârstei, cum ar fi o amendă cuprinsă între 15.000 și 25.000 de lei.

Dacă fapta se repetă în 30 de zile, pe lângă amendă, poate interveni suspendarea activității economice a comerciantului online.

Constatarea și aplicarea sancțiunilor ar urma să fie realizate de personal împuternicit din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României, precum și de ofițeri/agenți de poliție, conform proiectului.

Ce spun inițiatorii proiectului de lege

Contactat de Observarvatorul Prahovean, unul dintre inițiatorii proiectului, deputatul USR de Prahova, Felix Bulearcă, a declarat:

”Am depus această inițiativă legislativă pentru a corecta o lacună evidentă a legislației actuale, de care am aflat din campania derulată de ziarul dvs., Observatorul Prahovean. Deși vânzarea către minori a produselor precum alcoolul, tutunul sau accesul la jocuri de noroc este interzisă prin lege, în mediul online verificarea vârstei se face, doar formal, printr-un simplu click.

În realitate, orice minor poate ocoli aceste filtre simbolice. Consider că statul are obligația să asigure aceeași protecție pentru copii și în mediul digital, nu doar în magazinele fizice.

Prin această propunere introducem mecanisme reale de verificare electronică a vârstei, astfel încât regulile existente să fie respectate și online.

Nu este o măsură împotriva comerțului online, ci una de responsabilitate și protecție a minorilor. România trebuie să țină pasul cu realitatea digitală și cu standardele europene în acest domeniu. Protejarea tinerilor trebuie să rămână o prioritate a politicilor publice”.

Un alt inițiator al proiectului de lege, George Marussi, deputat USR de Prahova, ne-a declarat:

”Deși avem prevederi legale pentru a împiedica minorii să aibă acces la alcool sau tutun, modul de aplicare lasă de dorit în zona de online. Acum e doar o bifă, prin care utilizatorul platformei își asumă că are 18 ani, așa cum am aflat și din articolele publicate de Observatorul Prahovean. Prin acest proiect de lege îi obligăm pe comercianți să verifice cu adevărat vârsta cliențiloor prin accesarea sistemului de valdiare pe care trebuie să-l implementeze Ministerul Afacerilor Interne. De prea multe ori, prevederile legale sună frumos pe hârtie, dar nu sunt implementate, sunt interpretate abuziv sau chiar ignorate.

Sperăm să facem un pas înainte prin acest proiect”.

Documentele pot fi accesate aici:

Expunere de MOTIVE

PROPUNEREA legislativă

Pentru a deveni lege, proiectul trebuie votat de ambele camere ale parlamentului și promulgat de președintele României.