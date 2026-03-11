Cât costă Paștele în stațiunile de pe Valea Prahovei, în 2026

În 2026, pe Valea Prahovei, în perioada Paștelui, încă se găsesc disponibile cazări cu doar o lună înainte. Ba mai mult, oferta este generoasă și pentru toate buzunarele. Nefiind o zonă recunoscută pentru tradiții și obiceiuri, Valea Prahovei atrage mai puțini turiști în perioada Sărbătorilor Pascale decât zone precum Maramureș sau Bucovina, recunoscute pentru datini în această perioadă.

De asemenea, ofertele pe Valea Prahovei sunt, în general, pentru cazare, fără masă sau, cele clasice, cu mic dejun. Sunt însă și câteva hoteluri care au pregătit pachete speciale pentru perioada Paștelui.

Cât costă trei zile de Paște în Sinaia

În perioada Paștelui, în Sinaia, pentru trei nopți de cazare, un cuplu plătește începând cu 750 de lei, pentru o cameră dublă la o pensiune listată pe booking.com. În acest preț nu este inclusă nicio masă.

În schimb, unele hoteluri au afișat ofertele de Paște, cu tot cu mese festive. Astfel, la Hotelul Carpathia, un hotel de patru stele, pentru un sejur de trei sau patru nopți, cu check-in flexibil pe 10.04.2026 sau 11.04.2026, camera dublă este la prețul de 4.100 de lei (3 nopți) sau 4.500 (4 nopți).

La același hotel, apartamentul costă 5.100 de lei (3 nopți) sau 6.100 de lei (4 nopți). În ambele cazuri este valabil pentru două persoane.

În acest preț se oferă cazare cu demipensiune, primire tradiționala în Noaptea Învierii, cina pascală cu muzică LIVE, venirea Iepurașului și acces gratuit la centrul SPA.

La Hotel Sinaia, prețurile, pentru trei nopți, de Paște, pleacă de la 2.335 de lei pentru două persoane. În acest preț este inclus doar micul dejun, o primire călduroasă în noaptea de Paște cu ouă roșii, pâine dulce tradițională și un pahar de vin roșu, cină tip bufet pe 11 aprilie și prânz de Paște pe 12 aprilie, însoțit de muzică live.

Cât costă trei zile de Paște în Bușteni

În perioada Paștelui, în Bușteni, pentru trei nopți de cazare, un cuplu plătește începând cu 600 de lei, pentru o cameră dublă la o pensiune listată pe booking.com. În acest preț nu este inclusă nicio masă.

Există însă, și aici, deși oferta este mult mai scăzută decât în Sinaia, hoteluri care oferă pachete speciale în perioada Paștelui.

De exemplu, Hotel Silva, pentru trei nopți, în perioada Paștelui 2026, are o ofertă începând cu 985 de lei de persoană, adică 1.970 de lei pentru două persoane, cazate în cameră dublă.

Pachetul include trei nopți de cazare cu mic dejun, întâmpinarea cu ouă roșii, cozonac și vin după slujba de Înviere, brunch în ziua de Paște și cină festivă de Paște.

La acest hotel se poate opta și pentru varianta de pachet pentru doar două nopți, începând cu 1.700 de lei pentru două persoane.

Cât costă trei zile de Paște în Azuga

În perioada Paștelui, în Azuga, pentru trei nopți de cazare, un cuplu plătește începând cu 750 de lei, pentru o cameră dublă la o pensiune listată pe booking.com. În acest preț nu este inclusă nicio masă.

În ceea ce privește ofertele de Paște la hoteluri, oferta este mai redusă chiar și față de Bușteni.

Totuși, la Hotel Carpatin, unitate de cazare clasificată cu patru stele, în Azuga, oferta pentru Sărbătorile Pascale include cazare trei nopți în cameră dublă sau apartament, cu demipensiune – mic dejun și cină în restaurantul hotelului, brunch și cină festivă de Paște, plus acces complet la SPA & Wellness și, dacă se dorește, activități pentru copii.

Aici, prețul pornește de la 4.200 de lei, pentru două persoane, trei nopți și include, pe lângă cele enumerate, și diverse activități în aer liber.

Așa cum se observă, în stațiunile de pe Valea Prahovei există numeroase opțiuni pentru petrecerea Sărbătorilor Pascale. Deși nu au datinile și tradițiile renumite, ca în Maramureș sau Bucovina, pe Valea Prahovei, turiștii au cum să petreacă două-trei zile în cadru festiv. Asta, probabil, după ce reușeșsc să scape de traficul infernal de pe DN1 și dacă au curaj să se „înhame” și la același drum infernal la întors.