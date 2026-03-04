De ce scumpirea carburanților golește chiar și portofelul celor fără mașină

Miercuri, 4 martie 2026, prețul benzinei a sărit de 8 lei pentru un litru la majoritatea stațiilor de carburanți din țară, iar cel al motorinei se apropie de pragul psihologic de 8.5 lei, în contextul desfășurării războiului din Iran. Creșterea este văzută cu îngrijorare de unii economiști și proprietari de mașini, în timp ce populația care nu deține un autoturism, nu consideră că va fi afectată.

- Publicitate -

Din păcate, chiar și cei care nu dețin un autoturism vor resimți puternic, în viața de zi cu zi, aceste creșteri ale prețurilor la carburanți. „Chiar dacă nu ai mașină, creșterea prețului carburantului te afectează destul de mult. Motivul este simplu: carburantul intră în costul aproape tuturor bunurilor și serviciilor”, explică Stelian Muscalu, economist și analist financiar.

Creșterea produselor în magazine, principalul efect al scumpirii carburanților

Odată cu creșterea prețului carburanților, transportul mărfurilor devine mai scump. „Majoritatea produselor din magazine sunt transportate cu camioane, dube sau nave, care folosesc motorină sau combustibili derivați din petrol”, explică economistul. Ceea ce face ca majorarea prețului carburanților să se reflecte chiar și în produsele cosmetice provenite din Franța, de exemplu.

- Publicitate -

Astfel, tot ceea ce înseamnă produse de import vor fi mai scumpe din cauza prețului mai mare la care vor fi efectuate transporturile acestora.

„Dacă motorina crește, crește costul transportului, iar magazinele cresc prețurile ca să acopere costurile. Rezultatul este că plătești mai mult pentru alimente, haine, electronice etc.”, explică Muscalu.

Prețul alimentelor va crește odată cu scumpirea carburanților

Prețurile alimentelor de bază vor crește și acestea. „Agricultura folosește mult combustibil pentru tractoare, utilaje agricole, transportul recoltei. Când carburantul se scumpește, costurile fermierilor cresc, iar asta ajunge în prețul final din supermarket”, explică specialistul.

- Publicitate -

Fermierii care cresc animale pentru carne, vor crește și ei prețurile, în încercarea de a acoperi pierderile cauzate de scumpirea transportului furajelor sau al cărnii propriu-zise.

Acest lucru înseamnă că de la materiile prime, cum ar fi făina și mălaiul, până la pâine, biscuiți și mezeluri, totul va ajunge să coste mai mult pe rafturile supermarketurilor și magazinelor.

Transportul public se poate scumpi, în condițiile creșterii prețurilor la carburanți

„Transportul public poate deveni mai scump. Chiar dacă mergi cu: autobuz, microbuz, taxi, ride-sharing, acestea folosesc combustibil. Dacă prețul crește, tarifele tind să crească și ele”, detaliază Stelian Muscalu.

- Publicitate -

Un șofer al unei companii de ride-sharing, de exemplu, alimentează mașina cu carburant. În timp, pentru acesta nu va mai deveni rentabil acest mijloc de câștig pentru că nu va mai reuși să-și acopere cheltuielile cu carburantul. Astfel, prețul curselor ar putea crește pentru ca respectivele firme să aibă în continuare șoferi colaboratori.

Transportul public nu va mai putea să se suțină, chiar și cu subvențiile pe care unele administrații locale le acordă. În aceste condiții, pentru a se menține viabil, va trebui ca operatorii de transport în comun să majoreze prețurile biletelor și abonamentelor.

Scumpirea carburanților va duce la prețuri mai mari la livrări și servicii

De obicei, deplasările au la bază consum de carburant. În contextul scumpirii carburanților, deplasările, logic, vor fi mai scumpe.

- Publicitate -

„Orice serviciu care implică deplasare se scumpește: curierat, livrări de mâncare, servicii tehnice la domiciliu, construcții”, este de părere analistul financiar.

Acest lucru înseamnă că, în perioada următoare, vom avea parte de scumpiri și la serviciile de curierat, dar și la cele de livrare la domiciliu, cum ar fi Wolt sau Glovo. Livratorii vor plăti mai mult pentru deplasările lor și, implicit, acest lucru se va traduce în scumpirea serviciului de livrare.

Creșterea prețului la carburanți va ridica inflația la nivel național

Inflația va crește în România odată cu scumpirea carburanților. Acest lucru înseamnă că țara noastră va avea dificultăți în a păstra ținta de inflație preconizată, ceea ce va duce la consecințe economice nedorite.

- Publicitate -

„Carburantul este un cost de bază în economie. Când crește, multe firme cresc prețurile. Astfel, apare inflație (scumpiri în lanț)”, explică economistul.

Va scădea prețul carburantului după încheierea războiului din Iran?

„Teoretic ar trebui ca, la finalul războiului, prețul carburanților să scadă. (…) În pandemie a scăzut prețul barilului, dar prețurile carburanților la pompă au rămas destul de ridicate. Însă, teoretic, așa ar trebui, să scadă, spre 7 lei.

Acum depinde foarte mult și de OPEC, de politica pe care o vor avea… Și acum, prețurile sunt încă jos tocmai datorită faptului că OPEC a susținut tot ce se întâmplă. Rămâne de văzut, este foarte greu de spus, tranșant, DA sau NU”, concluzionează Stelian Muscalu.