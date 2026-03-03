„Nu mai e rentabil”: antreprenor din Ploiești, sufocat de mărțișoarele ieftine și puterea de cumpărare în scădere

Un antreprenor din Ploiești a pariat pe mărțișoare realizate manual și a investit zeci de mii de euro în propriul atelier. Concurența neloială și puterea de cumpărare tot mai scăzută îi amenință însă afacerea.

Pe Cristian l-am întâlnit, luni, la târgul de mărțișoare din centrul Ploieștiului. Era dezamăgit că oamenii preferă, în fiecare an, aceleași mărțișoare de duzină, în locul celor personalizate, lucrate manual.

Alături de soția sa, Cristian a încercat, în timpul pandemiei, să se reorienteze profesional. Era agent de vânzări, însă piața micilor magazine de cartier pe care le aproviziona a început să se prăbușească, în timp ce supermarketurile câștigau tot mai mult teren.

A decis să își construiască propriul drum. A hotărât să confecționeze mărțișoare și obiecte personalizate. Investiția a depășit 25.000 de euro. Credea că munca manuală va fi apreciată.

Un atelier de familie și un pariu pe calitate

Cristian a investit în utilaje moderne, inclusiv în tehnologie laser pentru mărțișoare 3D, dar și în materii prime. A crezut că produsele personalizate, lucrate cu atenție, care spun o poveste, vor impresiona. Realitatea i-a arătat însă că mulți cumpărători aleg variantele ieftine, comercializate la colț de stradă.

„Se lucrează în atelier zi și noapte. Este adevărat, folosim lasere pentru o parte dintre produse. Este foarte greu. Sperăm să și vindem, să fie apreciate de clienți. O parte dintre ei le apreciază, dar nu toată lumea.

Munca handmade nu este apreciată pe deplin. Este mai ușor pentru clienți să cumpere ceva la 1 leu decât să susțină o afacere mică, un atelier de familie în care se lucrează manual”, susține Cristian. Cele mai multe produse sunt lucrate manual.

Când prețul bate povestea

În spatele fiecărui produs realizat în atelier stau ore de muncă, costuri cu energia, mentenanța utilajelor și materia primă. Prețul final nu poate concura însă cu produsele fabricate în serie și aduse în cantități mari, „Made in China”. Costurile nu se compară.

Cristian și-a dorit o afacere corectă, cu casă de marcat și fiecare produs etichetat, conform normelor. S-a lovit însă de o realitate paralelă. În timp ce își aștepta clienții, pe lângă standul său treceau oameni cu pungi pline de mărțișoare ieftine. Dă vina și pe puterea scăzută de cumpărare.

„De ceva vreme, puterea de cumpărare a populației a scăzut. O resimțim nu doar la târg, ci și în atelier. Comenzile sunt din ce în ce mai puține.

Lumea nu mai este dispusă să cheltuiască bani pe cadouri personalizate. Investiția în atelierul nostru depășește 25.000 de euro, în utilaje și materie primă. În momentul acesta, nu mai este rentabil. Raportul dintre investiție, oferta de pe piață și puterea de cumpărare nu mai este deloc favorabil”, spune Cristian.

Produsele artizanale ajung să fie percepute ca un lux, nu ca o alegere pentru o persoană dragă și nimeni nu se mai gândește că, astfel, pot susține economia locală.

Pentru Cristian, fiecare început de martie este un test: va reuși să își acopere investiția? Sau va fi nevoit să renunțe?

Pentru cumpărător, diferența dintre un mărțișor de 3 lei și unul handmade se vede în portofel. Cel confecționat manual costă între 5 și 10 lei. Pentru Cristian, această alegere poate face diferența dintre supraviețuirea afacerii și renunțarea la ea.