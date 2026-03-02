Stomatologul ploieștean Edi Limboșeanu, blocat în Doha din cauza războiului din Iran: „În depărtare se aud explozii”

Medicul ploieștean Eduarth Limboșeanu este blocat în Doha (Qatar), alături de soție, din cauza conflictului din Iran. Acesta a relatat pe rețelele de socializare cum au simțit debutul conflictului și cum avionul în care se aflau a fost întors din zborul spre București, odată cu închiderea spațiului aerian.

- Publicitate -

Edi Limboșeanu a precizat pentru Observatorul Prahovean că se află în siguranță și că a fost sprijinit în toată această perioadă de Ambasada și Consulatul României din Qatar, dar și de compania aeriană Qatar Airways.

Situația din Orientul Mijlociu prin ochii medicului Edi Limboșeanu

„Radiografia unei nebunii. Planeta, încotro?

- Publicitate -

Ieri (n.r. 28 februarie) am trăit aproape 36 de ore prin aeroporturi. 36 de ore care au devenit, fără să vrem, o radiografie a lumii în care trăim. Pe 27, la ora 21:00, am plecat din Chennai, India, spre aeroport.

Aproape trei ore de drum. În jurul miezului nopții, aeroportul din Chennai – aglomerație, agitație, oboseală. Reușim să ne îmbarcăm spre Doha. Decolăm la 4:30 dimineața. La 8:30 aterizăm în Doha. Liniște. Totul părea normal. După o scurtă escală, ne îmbarcăm spre București.

Avion întors după o oră și jumătate

Zburăm aproximativ o oră și jumătate. Adorm. Mă trezesc brusc la aterizare. Tot în Doha. Confuzie totală. Oamenii nu înțeleg nimic. Minute lungi fără explicații.

- Publicitate -

Apoi, informațiile încep să curgă. Spațiul aerian se închide. Tensiunile din regiune escaladează. Toate zborurile sunt anulate. În aeroport – mii de oameni suspendați între destinații. Între țări. Între speranțe.

Primim vouchere pentru mâncare. Așteptăm. Ne agățăm de fiecare zvon că zborurile vor fi reluate. Oboseala începe să apese. Orele trec greu. Ni se comunică faptul că vom fi preluați și duși la hoteluri. Cozi uriașe pentru repartizare.

Alte ore de stat în picioare pentru hârtii. Ieșim din aeroport. Mai bine de o oră așteptăm transferul. Ajungem la hotel. Din nou rânduri. Repartizare camere. Vouchere pentru masă. Reușim să mâncăm după ora 22:00. Apoi, în sfârșit, cameră. Somn.

- Publicitate -

Zboruri anulate și duminică – „7.30 Doha. În depărtare se aud explozii”

Dimineață la 6:30 – prezenți în recepție. Ar fi trebuit să zburăm spre țară la ora 9.15. Dar și astăzi (n.r. duminică), zborurile sunt anulate. Și totuși… În tot acest haos, am văzut și altceva: organizare, calm, respect pentru pasageri.

Mulțumim companiei Qatar Airways pentru efortul real de a crea condiții mai mult decât decente. Suntem cazați într-un hotel de cinci stele, oamenii sunt binevoitori, atenți, profesioniști. Paradoxal, aici este liniște. Nu simți mirosul de război. Nu vezi panică. Doar așteptare.

Pentru noi, aceste ore au fost despre răbdare, adaptare, speranță. Planeta pare din ce în ce mai tensionată. Ideologiile, religiile, orgoliile politice par să nu mai țină cont de nimic. Iar noi, oamenii obișnuiți, rămânem în tranzit — între decizii luate de alții. Întrebarea rămâne: Încotro?

- Publicitate -

Astăzi, însă, vreau să spun altceva. La mulți ani tuturor femeilor din lume. Mărțișoare, flori și, mai ales, pace. Să fie pace.

Sprijin primit de la Ambasada și Consulatul României în Qatar

Edi Limboșeanu a ținut să precizeze că Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada și Consulatul României din Qatar au fost alături de Românii blocați la mii de kilometri de case, din cauza acestui conflict

„Felicitări Ambasadei și Consulatului României din Qatar. Până ieri aveam sentimentul că nu prea contăm. Însă modul în care am fost consiliați, promptitudinea răspunsurilor și disponibilitatea arătate ne-au demonstrat contrariul.

- Publicitate -

Profesionalismul și implicarea fac diferența. Felicitări și mulțumiri pentru sprijinul acordat”

Situația luni dimineață

Edi Limboșeanu a mai transmis că luni dimineață situația nu mai este atât de gravă precum este prezentată în media și că marți vor putea pleca spre România.

„Mulțumim din suflet tuturor celor care s-au interesat de noi și de situația noastră. Vă sunt recunoscător pentru fiecare gând bun și pentru faptul că ne-ați fost alături cu sufletul.

- Publicitate -

Situația este sub control. În această dimineață s-a mai auzit o singură rachetă – i-am simțit suflul când geamurile s-au cutremurat – dar noi suntem bine.

Stăm în condiții foarte bune, avem tot ce ne trebuie și suntem în siguranță. Va trece și această nebunie, iar curând vom ajunge acasă, în România.

Vă îmbrățișez pe toți și mă bucur să văd că românii știu să fie uniți, mai ales în momentele de criză”, a mai transmis medicul ploieștean pe social media.