Transportul elevilor din Prahova, în criză: două firme anunță că abonamentele nu mai sunt valabile

Transportul elevilor din Prahova, în prag de blocaj! Două firme anunță că, din 5 martie, abonamentele nu vor mai fi valabile. Vor fi afectați elevii care fac naveta pe rutele Ploiești–Colceag și Ploiești–Măgula.

UPDATE Reacția conducerii CJ Prahova

După publicarea articolului, Emil Drăgănescu, administratorul public al județului, a declarat pentru Observatorul Prahovean că, indiferent de divergențele între transportatori, pentru care instituția nu este responsabilă, obligația acestora este de a asigura serviciul.

”În cazul elevilor, dacă liderul asocierii nu asigură transportul îl vom scoate de pe traseu! Noi nu permitem nimănui să își bată joc de prahoveni și cu atât mai mult de copiii lor, mai ales atât timp cât plățile sunt la zi!” a precizat Drăgănescu.

Articolul inițial

O situație tensionată riscă să afecteze transportul elevilor navetiști din Prahova. Doi operatori de transport, SC Victoria Ovidiu SRL și SC Gritex SRL, au transmis un comunicat în care acuză liderul asocierii, C&I Grup Internațional, că a încasat sumele aferente abonamentelor elevilor, dar refuză să le vireze operatorilor care au prestat efectiv transportul pe rutele Ploiești–Colceag și Ploiești–Măgula.

Companiile susțin că au informat Consiliul Județean Prahova, însă li s-a comunicat că situația ar fi considerată „internă” asocierii. În acest context, cele două firme avertizează că apar dificultăți financiare care pot pune în pericol continuitatea transportului dedicat elevilor.

Abonamentele nu mai sunt recunoscute din 5 martie 2026

Potrivit comunicatului, începând 5 martie 2026, abonamentele plătite „prin această modalitate”, adică prin circuitul financiar gestionat de liderul asocierii, nu vor mai fi considerate valabile pe traseele menționate.

Accesul la transport ar urma să fie permis exclusiv elevilor care achită contravaloarea abonamentului direct către prestatorul serviciului, măsură pe care transportatorii o justifică drept necesară pentru „funcționarea legală și sustenabilă” a serviciului.

O criză anunțată

Situația a fost semnalată anterior și în spațiul public de Observatorul Prahovean. Ziarul nostru a atras atenția că mai mulți transportatori au reclamat că nu și-au primit banii pentru transportul elevilor, deși Inspectoratul Școlar Județean Prahova ar fi achitat contravaloarea abonamentelor pentru peste 10.000 de elevi navetiști.

În articolul publicat de Observatorul Prahovean pe 19 februarie am arătat că administratorii firmelor reclamante au indicat întârzieri majore la plată: unul dintre operatori a declarat că nu a primit bani „de la 1 iulie 2025” pentru transportul elevilor, iar alt transportator a anunțat că a sesizat problema și către CJ Prahova.

Ce spunea CJ Prahova și ce urmează

Vicepreședintele CJ Prahova, Mario Soare, a declarat atunci pentru Observatorul Prahovean că a primit o sesizare pe această temă și că va verifica situația. Totodată, în răspunsul menționat în articol, CJ a indicat că disputa trebuie tranșată amiabil sau în instanță, fără a fi afectat programul elevilor.

Așadar, dacă anunțul transportatorilor va fi aplicat, există riscul ca, din 5 martie, elevii de pe rutele vizate să fie puși în situația de a plăti direct către operatorul care efectuează transportul, pentru a putea urca în mijloacele de transport.

Reprezentanții C&I Internațional nu au răspuns solicitării publicației pentru un punct de vedere.

Comunicatul celor doi transportatori poate fi accesat aici: COMUNICAT DE PRESA