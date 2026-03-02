„Bolnavi” doar pe hârtie. Unul din zece dosare de handicap verificate în Prahova nu se nejustifică

Într-un răspuns pentru Observatorul Prahovean, Ministerul Muncii a transmis că în urma ultimului control dispus de la București, 41 de „certificate de handicap” au fost invalidate în Prahova. Pentrul actele emise între 2005–2024, au fost dispuse 566 de reevaluări în urma cărora 183 de beneficiari și-au pierdut indemnizațiile.

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS) a transmis la solicitarea Observatorului Prahovean primele concluzii ale verificările făcute în Prahova în dosarele de handicap.

566 de dosare din Prahova au intrat la reevaluare

MMFTSS precizează că, în Prahova, Direcția Generală de Asistență și Protecția Socială (DGASPC) a evaluat 475 de persoane în baza noului ordin privind criteriile medico-psihosociale, iar 41 de persoane au obținut „certificat de neîncadrare”.

Ministerul explică faptul că aceste rezultate vin ca urmare a actualizării criteriile de încadrare în grad de handicap. La nivel național, ministerul amintește că au fost identificate 3.194 de „certificate de neîncadrare”.

Ce nereguli s-au găsit în dosare

La ultimul control mai amplu, din 2024, în Prahova au fost verificate 2.010 dosare (6%), întocmite în perioada 2005–2024, iar 566 au intrat la reevaluare.

MMFTSS a precizat care au fost neregulile constatate: lipsa unor analize medicale necesare evaluării, lipsa documentelor care atestă debutul afecțiunii, documente medicale întocmite sumar, lipsa investigațiilor complexe care să susțină diagnosticul, nerespectarea criteriilor medico-psihosociale în vigoare la momentul încadrării și neconcordanțe între documente medicale și anchetele sociale.

Potrivit statisticii oficiale, din cele 566 dosare dispuse la reevaluare, 22 de cazuri au fost închise din cauza decesului. În urma reevaluărilor finalizate, 234 persoane și-au păstrat gradul de handicap, 36 au obținut un grad superior, 91 au obținut un grad inferior și 183 au obținut certificat de neîncadrare.

Sancțiuni administrative

MMFTSS spune că în urma neregulilor identificate, măsurile dispuse au fost administrative, organizatorice și funcționale.

Ministerul precizează explicit că „nu au fost constatate situații” care să impună sesizarea organelor de cercetare penală.

De asemenea, nu a fost inițiată o procedură de reevaluare a tuturor certificatelor emise într-un anumit interval de timp în Prahova.