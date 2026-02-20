Ce se întâmplă cu antigrindina din Prahova. Sistemul ajunge pe masa Consiliului Suprem de Apărare a Țării

După ce o instanță a decis anularea ordinului privind suspendarea sistemului antigrindină în Prahova, Observatorul Prahovean a solicitat Ministerului Agriculturii informații cu privire la funcționarea acestui program în 2026.

Ordinul ministrului Agriculturii, anulat în instanță

Luna trecută, Curtea de Apel Galați a decis anularea Ordinului ministrului Agriculturii nr. 300 din 26 iulie 2024, prin care a fost suspendată activitatea de lansare a rachetelor antigrindină de către Grupul de combatere Prahova.

Procesul a fost intentat împotriva Ministerului Agriculturii de către Domeniile Bagdat, producător de vin din comuna Gura Vadului, în cauză intervenind și alte companii.

Decizia Curții de Apel Galați prevede:

„Dispune anularea Ordinului 300/26.07.2024 privind suspendarea activității de lansare a rachetelor antigrindină de către Grupul de combatere Prahova. Respinge cererea de intervenție accesorie formulată în interesul pârâtului ca neîntemeiată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.”

Ministerul Agriculturii: Decizia nu este definitivă

Observatorul Prahovean a întrebat Ministerul Agriculturii dacă, în urma acestei hotărâri, sistemul antigrindină din Prahova va fi reluat în acest an.

Reprezentanții ministerului au transmis că hotărârea nu este definitivă și nici executorie, aceasta putând fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare către MADR. Totodată, potrivit art. 7 alin. (3) din Legea nr. 197/2008, „implementarea sistemului se face eșalonat, pe baza unui program de realizare a Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor”.

Mai mult, actuala conducere a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a decis că funcționarea sistemului antigrindină nu mai reprezintă doar o decizie administrativă, ci una cu implicații strategice la nivel național.

„În acest context, proiectul a fost transmis către Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), instituția competentă să analizeze implicațiile și să stabilească direcția finală, fiind așteptată o decizie în acest sens”, se arată în răspunsul transmis redacției.

Reacții împărțite în Prahova

Decizia instanței a fost salutată de viticultorii din Prahova, dar contestată de fermieri.

„Din punctul nostru de vedere, anularea ordinului conduce automat la reluarea programului. Este o veste bună pentru toți locuitorii din Prahova, nu doar pentru viticultori. Grindina nu distruge doar vița-de-vie, ci și case, mașini și culturi agricole. Dacă sistemul antigrindină era funcțional vara trecută, nu am mai fi avut pagubele însemnate de la Vărbilău și din alte localități. Programul reprezintă o infrastructură critică, aprobată prin lege organică”, a declarat Andrei Sfîrâială, președintele Asociației Dealu Mare – Tohani.

De cealaltă parte, președintele Asociației Producătorilor de Cereale și Plante Tehnice Prahova, Adrian Mocanu, consideră că reluarea programului ar fi o greșeală.

„Opinia noastră este una nefavorabilă. Oricum Ministerul Agriculturii va face recurs. Ordinul 300 se referă doar la Prahova. Important este ce se vede acum: în ultimii doi ani, de când au oprit sistemul, avem precipitații normale, avem zăpadă pe câmpuri. Dacă va fi repornit, ceea ce nu cred, va fi o revoltă la nivel național”, a declarat acesta.