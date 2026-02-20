Ce costuri presupune vacanța de schi a elevilor. Câți își permit să-și trimită copilul la schi?

Săptămâna 16-22 februarie 2026 a fost săptămâna decisă, de Prahova, pentru vacanța „de schi” a elevilor. Deja o „tradiție” această vacanță a fost „gândită” pentru industria HoReCa, pentru ca aceasta să poată supraviețui și în perioada mai puțin frecventată de turiști, cea de după Sărbătorile de iarnă.

Dar câți copii, practic, se bucură de această vacanță „de schi” în condițiile costurilor pe care acest sport le presupune? Vă invităm să vă exprimați opinia cu privire la vacanța de schi, în sondajul de la finalul articolului.

Ce spune Ministerul Educației

Deși Ministerul Educației susține că această vacanță nu este „de schi”, declarații, inclusiv ale oficialilor, din ultimii ani, vin să contrazică precizările ministerului de resort.

„Vacanța școlară din această perioadă, stabilită la nivel județean, are scopul de a echilibra perioadele de învățare și de a preveni suprasolicitarea copiilor, neavând o tematică anume sau o destinație specifică.

Sintagma „vacanță de schi” folosită în spațiul public cu referire la această perioadă nu figurează în documentele oficiale emise de Ministerul Educației și Cercetării și nu reflectă scopul măsurii.

Anterior organizării pe module (intervale de învățare), când anul școlar era structurat în două semestre, această perioadă corespundea vacanței intersemestriale”, au scris pe Facebook reprezentanții Ministerului Educației, joi, 19 februarie 2026.

Vacanța „la schi” cu familia

Am luat ca referință o familie cu un copil în vârstă de 10 ani. Doar pentru cazare, în Sinaia prețul cel mai mic este de 400 de lei pe noapte. În aceste condiții se găsește o cameră triplă în oraș deci departe de transportul pe cablu.

Pentru șase nopți de cazare, o astfel de familie ar trebui să plătească minim 2.400 de lei doar cazarea. La acești bani se adaugă mesele. Fără pretenții de gourmet, sub 100 de lei pe zi de persoană, nu se poate trăi. Asta înseamnă încă 300 de lei pe zi, deci 1.800 de lei mâncarea.

La Gondola Sinaia, singura modalitate de a urca pe pârtie pentru a schia, skipass-ul, pentru sezonul de iarnă 2025-2026, este 210 lei pe zi, de luni până vineri, pentru un adult, și 230 de lei pe zi pentru weekend, adică vineri, sâmbătă, duminică.

Pentru un copil, cu vârsta între 5 și 12 ani, tariful este de 135 de lei pe zi, de luni până vineri, și 150 de lei sâmbăta și duminica.

Skipass-ul la Sinaia arde buzunarele

Dacă toți membrii familiei schiază, costul skipass-ului este de 2.560 de lei pentru părinți și 825 de lei pentru copil. Deci totalul ar fi de 3.385 de lei doar pentru skipass-ul pe șase zile (adică săptămâna „de schi”).

Dacă la aceste cheltuieli mai adăugăm și echipamentul sportiv, care, cel puțin pentru copil, trebuie închiriat, acesta costă între 50 și 80 de lei pe zi. Făcând o medie între minim și maxim, prețul unui echipament complet ar fi de 65 de lei/zi.

Pentru șase zile, prețul pentru o persoană este de aproape 400 de lei. Dacă nici părinții nu dețin echipament, atunci, pentru trei persoane, șase zile, prețul echpamentului de închiriat este de 1.200 de lei.

În concluzie, pentru o vacantă „de schi”, la Sinaia, pe Valea Prahovei, o familie cu un copil trebuie să scoată din buzunar aproximativ 9.000 de lei!!! Câte familii din Prahova își permit să își petreacă, la nici două luni de la încheierea Sărbătorilor, o astfel de vacanță „de schi”?

Varianta „tabere la schi pentru copii”

Pentru că nu toți părinții își pot lua liber o săptămână în luna februarie, și totuși vor ca al lor copil să beneficieze de „oferta” statului român, care i-a dat o săptămână de vacanță „pentru schi”, aceștia îl pot trimite pe copil într-o tabără de schi.

Ofertele organizatorilor de astfel de tabere pleacă de la 2.670 de lei pentru șase nopți, dar în acest preț nu este inclus transportul pe cablu și închirierea echipamentului care, prin intermediul lor, este de 50 lei/zi. Deci 300 de lei pentru toată perioada.

Dacă mai adăugăm la acesta și skipass-ul, 825 de lei la Sinaia și aproximativ 500 de lei la Predeal, ajungem la un cost total de 3.500 – 3.800 de lei. Cu banii de cheltuială care se dau copilului, aproximativ 50 de lei pe zi, pentru că mesele le are incluse, se ajunge la peste 4.000 de lei, pentru un singur copil, pentru celebra vacanță „de schi”.

Deci, în aceste condiții, câți prahoveni își trimit copiii la schi în vacanța dedicată acestui sport?

Sondaj: Ce ați făcut în vacanța „de schi” a elevilor?