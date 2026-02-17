Tezaur roman descoperit în Prahova: vas plin cu monede, evaluat la câteva zeci de mii de euro

O simplă plimbare prin pădure s-a transformat într-o descoperire spectaculoasă pentru doi soți din județul Prahova. Cei doi au găsit un tezaur important, evaluat de pasionați între 75.000 și 95.000 de euro.

Descoperirea, făcută într-o pădure din Făgetu

Cornelia și Leonard Popa (48 și 50 de ani) sunt pasionați de detecție de peste șase ani. De-a lungul timpului au făcut mai multe descoperiri relevante, însă ceea ce au găsit duminică, în timpul unei ploi torențiale, într-o pădure din Făgetu, comuna Gura Vitioarei, în apropiere de Vălenii de Munte, le-a depășit așteptările.

„Semnalul dat de detector ne-a oprit pe loc. Era semnal puternic și am știut că este ceva important. Am săpat cu grijă și am dat de un vas plin cu monede romane. Sunt multe, însă nu ne-am grăbit să stricăm ceva, mai ales că vasul era deja spart în pământ. Am predat totul astăzi la Direcția pentru Cultură Prahova și abia mâine, marți, specialiștii de la Muzeul de Istorie și Arheologie vor număra și evalua monedele”, ne-a declarat Leonard Popa.

Vasul, găsit la doar 40 de centimetri adâncime

Potrivit acestuia, vasul era îngropat la aproximativ 40 de centimetri adâncime, ceea ce a făcut ca extragerea să fie relativ facilă.

Lângă recipientul plin cu monede romane au mai fost descoperite și câteva piese din argint, care urmează să fie evaluate de specialiști.

Pasiune pentru istorie, nu „vânătoare de comori”

Leonard și soția sa spun că nu ratează nicio zi liberă pentru a ieși în natură cu detectoarele de metale. Cei doi subliniază că nu se consideră vânători de comori, ci pasionați de istorie și iubitori de natură.

În ultimii ani, în timpul explorărilor din județul Prahova, au descoperit monede, vase de lut, bijuterii și arme provenind din diferite epoci istorice, toate predate autorităților competente, conform legislației în vigoare.

Tezaurul descoperit duminică urmează să fie inventariat și evaluat oficial de specialiștii muzeului, care vor stabili valoarea istorică exactă a pieselor. Cei doi soți vor primi o recompensă, conform legislației în vigoare.