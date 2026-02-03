Lovitură de teatru în Prahova. Instanța a declarat ilegal ordinul care oprea antigrindina

Ordinul ministrului Agriculturii din 2024, prin care a fost suspendat Programul Național Antigrindină în Prahova, a fost anulat în instanță. În timp ce viticultorii salută decizia judecătorilor, producătorii de cereale susțin că suspendarea programului a însemnat o creștere a precipitațiilor și producții record. Vă puteți exprima opinia în cadrul sondajului de la finalul textului.

- Publicitate -

Din articol Instanța a anulat ordinul ministrului Agriculturii privind antigrindina din Prahova

Viticultorii salută decizia judecătorilor

Agricultorii cer ca programul antigrindină să nu mai fie reluat: ”Va fi revoltă”

Instanța a anulat ordinul ministrului Agriculturii privind antigrindina din Prahova

Pe 14 ianuarie, Curtea de Apel Galați a decis anularea Ordinului ministrului Agriculturii nr. 300 din 26 iulie 2024, prin care a fost suspendat Programul Național Antigrindină în Prahova.

- Publicitate -

Procesul a fost intentat împotriva Ministerul Agriculturii de către Domeniile Bagdat, un producător de vin din comuna Gura Vadului, în cauză intervenind și alte companii.

Decizia Curții de Apel Galați:

„Dispune anularea Ordinului 300/26.07.2024 privind suspendarea activității de lansare a rachetelor antigrindină de către Grupul de combatere Prahova. Respinge cererea de intervenție accesorie formulată în interesul pârâtului ca neîntemeiată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.”

Viticultorii salută decizia judecătorilor

Viticultorii din Asociația Dealu Mare – Tohani au salutat decizia instanței. Într-un comunicat remis redacției Observatorul Prahovean se arată că „în acest moment Ordinul 300/2024 a fost declarat ilegal de către instanțele judecătorești și a fost anulat. În opoziție cu acest ordin s-au plasat, pe lângă specialiștii Autorității de resort antigrindină, și cercetătorii Academiei de Științe Agricole și Silvice și ai Institutului pentru Protecția Plantelor”.

- Publicitate -

”Din punctul nostru de vedere, anularea ordinului conduce automat la reluarea programului. Este o veste bună pentru toți locuitorii din Prahova, nu doar pentru viticultori. Grindina nu distruge doar vița de vie, ci și case, mașini, culturi agricole. Dacă sistemul antigrindină era funcțional vara trecută nu am mai fi avut pagube însemnate, precum cele de la Vărbilău și alte localități din județ unde a căzut grindina. Programul acesta reprezintă o infrastructură critică, aprobată prin lege organică” a declarat pentru Observatorul Prahovean Andrei Sfîrâială, președintele Asociației Dealu Mare – Tohani.

Agricultorii cer ca programul antigrindină să nu mai fie reluat: ”Va fi revoltă”

Reamintim că Asociația Producătorilor de Cereale și Plante Tehnice Prahova a inițiat demersurile pentru suspendarea programului antigrindină din Prahova și, ulterior, la nivel național.

Reprezentanții asociației susțin că, în perioada în care programul nu a funcționat, s-au înregistrat producții record de cereale, pe fondul creșterii nivelului de precipitații.

- Publicitate -

Contactat de Observatorul Prahovean, Adrian Mocanu, președintele APCPT Prahova, a declarat:

„Opinia noastră, a fermierilor din APCPT Prahova, cu privire la anularea Ordinului 300 din 2024, este una nefavorabilă. Oricum Ministerul Agriculturii va face recurs. Ordinul 300, anulat de ei, se referă doar la Prahova, așa că nu este foarte important. Acum nu se mai trage în toată țara. Nu se trage pentru că s-a tras atâția ani fără studiu de impact, fără bazză legală.

Important este ce se vede acum. Ați văzut că, în ultimii doi ani, de când au oprit sistemul antigrindină, ne plouă? Avem ploi, cum este normal, avem zăpadă pe câmpuri… De când n-am mai avut zăpadă pe câmp?

- Publicitate -

Părerea mea este că, dacă va fi repornit, ceea ce nu cred, va fi o revoltă în toată țara cum nu s-a mai văzut. Nemulțumirea nu este doar a fermierilor”.

La acest articol a contribuit Corina Matei.

Vă puteți exprima opinia pe această temă în cadrul sondajului de mai jos:

- Publicitate -