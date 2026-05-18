Petrolul umilită de Oțelul Galați, pe Stadionul Ilie Oană, cu 1 – 5. Lupii scapă de retrogradare

Petrolul nu reușește să învingă, luni, 18 mai, pe Stadionul Ilie Oană, echipa Oțelul Galați. După o primă repriză care s-a încheiat cu 1-3 pentru oaspeți, partida a doua s-a dovedit una extrem de tensionată pentru „lupi”, care scapă însă de retrogradare. Scor final: 1 – 5

În ciuda faptului că aveau nevoie de o victorie, ploieștenii nu au reușit să o obțină în partida cu Oțelul Galați. Oaspeții au condus în prima repriză (1 – 3), în ciuda ocaziilor avute de ploieșteni, în condițiile în care „lupii” au rămas în 10 oameni după ce Rareș Pop este eliminat în minutul 45, pentru un fault comis asupra lui Campos.

Repriza a doua a fost marcată și de o accidentare gravă, în minutul 54. Luan Campos s-a lovit de Chică-Roșă și a neccesitat îngrijiri medicale. Ulterior, acesta a fost transportat de o ambulanță la spital.

Ghinionul i-a urmărit pe „lupi” și în repriza a doua. Golul marcat de ploieșteni în minutul 62 este anulat, pe motiv de ofsaid.

Oaspeții reușesc să înscrie încă un gol, prin Neicu. Golul a fost inițial anulat, însă a fost validat de VAR. Două minute mai târziu (min 87), Oțelul marchează din nou. Scor final: 1 – 5, spre dezamăgirea suporterilor ploieșteni. Cu toate acestea ploieștenii scapă de retrogradare, având în vedere că este singura formație care nu a beneficiat de rotunjirea punctelor la startul play-out-ului.

Astfel, Petrolul termină pe locul 12, chiar deasupra primului loc de baraj, ajutată de victoria obţinută de Metaloglobus, la Ovidiu, cu Farul.