Petrolul – Oțelul Galați 1-3 la pauză. Ploieștenii au rămas în 10 oameni după eliminarea lui Rareș Pop

Autor: Roxana Tănase
Meci greu pe Stadionul „Ilie Oană” din Ploiești, în confruntarea Petrolul – Oțelul Galați. Oaspeții au marcat trei goluri în prima repriză, în timp ce Petrolul a reușit să înscrie un singur gol.

Cu aproximativ 10.000 de spectatori, partida Petrolul – Oțelul Galați a început la ora 20.30, pe stadionul Ilie Oană. 12 minute mai târziu Oțelul Galați deschide scorul prin Bordun, de la marginea careului de 16 metri. Golul este validat de VAR, după o analiză care a durat aproximativ 5 minute.

În minutul 24, Oțelul reușește un dublu avantaj pe Ilie Oană, prin Pedro Nuno, care marchează de la 25 de metri: scor 0 – 2. Situația Petrolului devine tensionată.

În minutul 30, se înregistrează o ocazie pentru Petrolul: Gicu Grozav a șutat în forță, dar portarul gălățenilor a fost la post. 12 minute mai târziu, Ignat a marcat pentru Petrolul: scor 1 – 2.

Câteva minute mai târziu, ghinionul urmărește Petrolul. Rareș Pop este eliminat în minutul 45, după ce primește cartonaș roșu, pentru un fault comis asupra lui Campos.

Situația Petrolului devine extrem de dificilă. Câteva minute mai târziu, Oțelul profită de faptul că Petrolul a rămas în 10 oameni și marchează cel de-al treilea gol (45+2), prin Luan.

