Incendiu violent la un depozit de cauciucuri din Bragadiru, în Ilfov. A fost emis Ro-alert

Autor: Roxana Tănase
Un incendiu violent a izbucnit, luni, 18 mai, la un depozit de cauciucuri din Bragadiru, județul Ilfov. Autoritățile au emis mesaj RO-Alert.

Incendiul violent s-a manifestat cu degajări mari de fum, la un depozit de cauciucuri din Bragadiru. Pompierii militari au intervenit cu mai multe autospeciale, iar echipajele au fost suplimentate.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) București – Ilfov la fața locului s-au deplasat 20 de autospeciale de stingere cu apă și spumă, două autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, dar și trei echipaje SMURD.

Trei persoane au fost rănite. Doi pompieri prezintă luxații, iar o persoană prezintă arsuri ușoare la nivelul brațului.

Traficul rutier pe DN6, km 8+500, în localitatea Bragadiru, a fost oprit total, pentru intervenția echipajelor de pompieri, potrivit Centrului Infotrafic.

