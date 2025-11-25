Traficul rutier pe DN 1, la Movila Vulpii, se redeschide mai devreme

Lucrările de reparație a trecerii la nivel cu calea ferată de la Movila Vulpii, pentru care s-a blocat traficul pe DN 1, ar putea fi finalizate mai devreme. Termenul anunțat inițial era joi, 27 noiembrie, ora 12:00.

Surse din cadrul constructorilor care se ocupă de investiție au confirmat pentru Observatorul Prahovean că circulația rutieră pe DN 1, la Movila Vulpii, ar putea fi reluată miercuri, 26 noiembrie, în jurul orei 18:00.

Practic, lucrările de reparații la trecerea la nivel cu cale ferată sunt programate să se termine în jurul orei 14:00. Apoi se va asfalta DN 1, pe o lungime de 25 de metri, de o parte și de alta a liniilor de tren (o suprafață de aproximativ 900 mp).

Reamintim că autoritățile au indicat ca rute ocolitoare drumurile județene care străbat localități precum Păulești, Blejoi, Băicoi și Florești. Așa cum era de așteptat, mai ales la orele de vârf, circulația prin aceste comune și orașe s-a transformat într-un adevărat coșmar. Astfel, un drum străbătut în 20 de minute, Ploiești-Păulești, a durat, aseară, peste o oră și jumătate.

