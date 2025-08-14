Prahova: Șofer de ambulanță, beat criță, cu pacienți în mașină

Polițiștii prahoveni au reușit să scoată din trafic, în timpul unui control de rutină, un șofer care a înregistrat pe etilotest o alcoolemie record: 1.54 mg/l. Mai grav este că bărbatul se afla la volanul unei ambulanțe și alături de el, în autosanitară, se aflau pacienți pe care îi transporta la dializa.

Totul s-a întâmplat în după amiaza zilei de 13 august (miercuri), în jurul orei 16.00, pe strada Cuza Vodă din orașul Vălenii de Munte.

Potrivit surselor Observatorul Prahovean, bărbatul este angajat al unei societăți care oferă servicii medicale private în Prahova.

Ieri după amiază acesta transporta trei pacienți din Cerașu la un centru medical din Ploiești, pentru dializă.

Șoferul în cauză are 49 de ani și este din Ariceștii Zeletin. După ce a fost testat cu aparatul etilotest, bărbatul a fost dus la spital în vederea recoltării probelor biologice pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

Având în vedere gravitate faptei comise, în urma probatoriului administrat, față de bărbatul în cauză a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore.

Acesta va fi prezentat judecătorului de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.