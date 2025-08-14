Un bărbat cu 1,54 mg/l alcoolemie s-a urcat la volan la Văleni

Un bărbat din Ariceștii-Zeletin a fost depistat cu alcoolemie de 1,54 mg/l în aerul pur expirat, în timp ce conducea o mașină în Vălenii de Munte. Bărbatul a fost descoperit în urma unui control de rutină, pe strada Cuza Vodă din oraș.

- Publicitate -

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Vălenii de Munte aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Cuza Vodă din oraș la de 13 august a.c., în jurul orei 16:00, au oprit pentru control un autoturism.

În urma verificărilor efectuate aceștia au identificat conducătorul auto în persoana unui bărbat de 49 de ani din localitatea Ariceștii-Zeletin și întrucât acesta emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 1,54 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Administrație Lista locurilor de joacă din Ploiești unde intervin angajații SGU Angajații SGU Ploiești vor interveni pentru toaletarea copacilor uscați din parcuri și locuri de joacă. Acțiunile vor avea loc până la finele lunii august,...

- Publicitate -

În urma probatoriului administrat, față de bărbatul în cauză a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat unității de parchet competente pentru luarea unei alte măsuri preventive.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Citește mai multe detalii aici: Prahova: Șofer de ambulanță, beat criță, cu pacienți în mașină