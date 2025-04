Atenție! Invazie de căpușe la Ploiești

Tot mai mulți cetățeni se plâng, în ultima perioadă, de o „invazie de căpușe” în parcurile și grădinile din Ploiești. Mai ales acum, că vegetația și-a făcut apariția, mulți ploieșteni ar dori să știe ce fac autoritățile locale pentru combaterea acestei insecte atât de periculoase.

- Publicitate -

„Deja eu personal am vorbit cu peste 10 persoane (și nu exagerez!) care, personal sau membri ai familiei lor, au fost mușcați de căpușe și au găsit și în casă (aduse probabil de afară) căpușe. Iar de cei care au animale de companie, nu mai zic, ce probleme au în această perioadă…

Parcul de la Nord (McDonalds), e plin de căpușe, la fel și cel de după Jysk de la Nord, la Sala Sporturilor și, ce să mai… în toate locurile în care există verdeață!”, ne-a scris un cititor la redacție.

Medicii veterinari au confirmat faptul că, odată cu apariția vegetației, s-au înmulțit cazurile de animale de companie care sunt aduse la medic având căpușe.

Administrație O instituție publică din Prahova, în pragul colapsului financiar Direcția Județeană pentru Sport și Tineret (DJST) Prahova se confruntă, în această perioadă, cu una dintre cele mai grave crize financiare din ultimii ani....

- Publicitate -

„Este sezonul acum. Am avut și pisici, și caini cu căpușe. Dacă e mai cald, încep din februarie – martie, când e și umed și a trecut înghețul. Dar am avut mai multe în ultimele săptămâni, că a început lumea să iasă, să se plimbe în parc, la pădure, etc.

Problema este că proprietarii de animale de companie neglijează deparazitarea acestora, astfel încât animalele să nu mai „culeagă” insectele periculoase”, a confirmat un medic veterinar din Ploiești.

Ca sfat pentru proprietarii de animale de companie, ar fi ca aceștia să-și deparaziteze companionii, mai ales la debutul sezonului cald. Astfel, atât animalele, cât și proprietarii acestora, să nu fie în pericolul de a fi mușcați de căpușe.

- Publicitate -

„Aceasta este, în general, o perioadă cu foarte multe căpușe”, a concluzionat medicul veterinar.

Coral Impex confirmă invazia de căpușe reclamată de ploieșteni

Operatorul care se ocupă cu deratizarea și dezinsecția în Ploiești este Coral Impex. În anul 2024, lucrările de dezinsecție și combatere a căpușelor au început la finalul lunii mai.

Contactați de Observatorul Prahovean, reprezentanții Coral Impex au confirmat faptul că au primit sesizări de la cetățeni încă de la finalul lunii martie, cu privire la o adevărată „invazie de căpușe” la Ploiești.

Exclusiv Comori descoperite în Prahova cu detectoare de metale [FOTO] Județul Prahova se întinde pe o suprafață de peste 4.700 de kilometri pătrați. Deși are renumele unui județ puternic industrializat, care contribuie masiv la...

- Publicitate -

„Încă de săptămâna trecută am început să primim sesizări cu privire la invazia de căpușe din Ploiești. Este plin… și în parcuri, și în spațiile verzi de lângă blocuri… Pe cale de consecință, am contactat Primăria Ploiești, ca să putem interveni mai devreme pentru combaterea căpușelor”, au declarat reprezentanții operatorului responsabil cu deratizarea și dezinsecția în Ploiești.

Pe data de 01 aprilie 2025, Coral Impex a făcut o adresă scrisă către primărie pentru a se aloca fonduri pentru combaterea invaziei de căpușe din Ploiești.

Contactat de Observatorul Prahovean, Alexandru Badea, directorul Coral Impex, a declarat: „Am avut astăzi (joi, 3 aprilie 2025 – n.r.) o discuție cu conducerea Primăriei Ploiești. Aceasta care mi-a dat asigurări că se va interveni curând pentru combaterea căpușelor. Eu cred că, dacă nu mâine, cel mai târziu luni (7 aprilie 2025 – n.r.) vom intra pe teren și vom scăpa de căpușe. Așteptăm comanda de la Primărie. Căpușele sunt sensibile și mor repede atunci când se intervine cu substanțe asupra lor”, a declarat directorul Coral.

- Publicitate -

Pentru combaterea căpușelor trebuie să se acționeze la nivelul solului, cu aparate speciale, nu este ca în cazul combaterii țânțarilor, unde se intervine noaptea cu alt gen de aparate și substanțe.

Ce riscă cei care sunt mușcați de căpușe

Căpușele sunt insecte parazite, deosebit de periculoase din cauza bolilor pe care le transmit, atât oamenilor cât și animalelor. Acestea sunt prezente în special în zonele cu iarbă și umiditate crescută.

Boala Lyme este cea mai periculoasă boală care poate fi provocată de mușcătura de căpușe. În cazuri foarte grave evoluția acestei boli ducând la paralizie și chiar deces.

- Publicitate -

Este recomandată identificarea precoce a căpușei pe corp, pentru a scădea cât mai mult riscul de boală produsă prin mușcătura de căpușă.

O veste bună este faptul că medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase Ploiești au declarat, pentru Observatorul Prahovean, că până în momentul de față nu au fost înregistrate cazuri de persoane mușcate de căpușe care să se prezinte la spital.