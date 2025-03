Continuă țepele date de Agenția Chef de Ducă

Așa cum scriam și în celelalte articole, agenția Chef de Ducă din Constanța s-a specializat în dat țepe. Este foarte simplu. Ei își fac reclamă, tu plătești avans și, brusc, ți se anulează excursia contractată și, mai mult, nici avansul nu ți se returnează.

A trecut peste un an de când am achitat avansul (în februarie 2024) pentru circuitul în Turcia, Cappadocia, pentru șapte persoane. În prezent nu există nicio reacție din partea agenției Chef de Ducă, nu există bani returnați, deși cererea de returnare a fost completată și, mai mult, se adună „țepuiții”.

La articolele anterioare, au apărut mai multe comentarii ale turiștilor care și ei, au achitat la această agenție „de apartament”, și nu și-au văzut banii. Agenția respectivă nu doar că nu returnează avansuri. Aceasta contractează și excursii opționale, pentru care încasează banii, și apoi nu le mai organizează. Bineînțeles, conform obiceiului, nici nu returnează banii. Doar au nevoie să-și plătească reclame pentru alte excursii cu ajutorul cărora să țepuiască și alți turiști.

Ce spun cititorii păgubiți

„Așa este, dacă ajungi să pleci cu această agenție de apartament, riști să nu faci toate excursiile contractate și nu se mai restitue banii (am luat țeapă de 180 euro). În acel grup au fost 14 persoane păgubite. Protecția consumatorului le-a dat amendă și atât, paguba a rămas”, ne-a scris un cititor. Și nu este caz singular.

„Noi așteptăm banii de un an de zile și nu i-am văzut, nici măcar un telefon că o sa plătească ceva. Avem reclamații făcute peste tot, ANPC, MINISTERUL TURISMULUI, dar instituțiile statului nu au făcut nimic. Ni s-a recomandat proces pentru recuperarea prejudiciului și asta e. Sunt curioasă în cazul dvs dacă va proceda la fel!”, a scris un alt cititor.

Teapă a agenției Chef de Ducă și la circuite achitate integral

„După cum am mai scris, și eu am luat țeapă de la această agenție. Eu am plătit integral un circuit Egipt, adică 1.450 euro. Excursia trebuia să aibă loc în perioada 4-11.11.2024, însă, cu doar o săptămână înainte de plecare, dna. Dana Raboveanu a catadicsit să trimită un email ca s-a anulat. Spun că „a catadicsit” pentru că eu am avut semnale de la partenerul egiptean că ceva este în neregula cu această agenție (ei nu primiseră niciun ban pentru rezevările la hotel făcute pentru 40 persoane) și am contactat-o.

Răspunsul ei a fost „cotit”: ba că are probleme cu compania aeriană, ba că partenerul egiptean nu poate sa îi asigure cazare pentru 40 persoane.

Am cerut restituirea banilor, așa cum era stipulat în contract, și am refuzat toate propunerile ei de a lua un alt circuit.

Chiar mi-a trimis o cerere de restiuire a banilor, pe care am completat-o cu promisiunea ca îi voi primi în 14 zile… ȚEAPĂ, pentru că nu am văzut niciun ban, nu a mai răspuns la telefon nici mie, nici celor din Egipt, care insistau să îmi dea banii.

Am făcut tot pentru recuperarea banilor: Reclamatie ANPC (la care nu am primit niciun răspuns), reclamatie la Ministerul Turismului, în urma căreia i-a fost suspendată activitatea pe firma EXPLORAVISTA SRL, cu care eu am făcut contractul.

Dar doamna are experiență în țepe și are mai multe firme deschise, din aceasta cauză ea continuă să înșele mulți oameni.

Și, da, surpriză! Își face reclamă și chiar a făcut acel circuit Egipt, în 17.02.2025, și în continuare are reclamă la acest program.

Când i-am solicitat să pot pleca și eu în Egipt în februarie, răspunsul a fost, citez: „Din păcate pentru persoane care au ales să ne facă rău intenționat, așa cum sunteți dvs., nu mai putem face nimic”, motivând că am refuzat ofertele ei.

Am făcut și plângere penală împotiva ei și a firmei administrată de ea, s-au demarat cercetarile… dar se pare că „are spatele asigurat”.

Speranța de a recupera banii este mică, dar doresc ca alții să nu mai pățească la fel”, a fost povestea unei alte cititoare.

Turiști care au fost cu ei, n-au avut noroc a doua oară

O altă întâmplare a fost povestită de o turistă care a apelat la serviciile agenției pentru a doua oară. A avut curaj pentru că prima oară a avut o experiență plăcută. Acum însă…

„Noi am plătit un avans prin primăvară (2024 – n.r.) pentru un circuit în august. Au modificat data circuitului cu 2 săptămâni și, pentru noi, a devenit imposibil să mai mergem. Le-am solicitat avansul înapoi (600 Eur) au zis că da, dar nici pâna în prezent nu i-am primit (noiembrie 2024).

Am scris la ANPC, care ne-au spus că i-au amendat, dar că, pentru a recupera banii, trebuie acționați în instanță. Am introdus acțiune în septembrie, termenul de judecată e martie 2025…

Dar, între timp, ei par mutați de la adresă și activitatea mutată pe o altă companie. (…)

Dacă intrați pe site-ul lor, undeva jos de tot, printre altele, este și licența de turism. Pe compania Exploravista. (…)

Noi am fost cu ei în Iordania în 2023. În afara unei schimbări cu 2 zile mai târziu a circuitului, n-au fost probleme, de aceea m-am încumetat la o vacanță mai scumpă prin ei (era vorba de un sejur în Bali – n.r.). Dar, din păcate, a ieșit cum spuneam mai sus”, ne-a scris, la finalul anului 2024, cititoarea.

Oamenii au început să deschidă ochii cu privire la Agenția Chef de Ducă

La o căutare pe Google după „agenția chef de ducă”, apar în prima pagină articolele publicate de noi despre această agenție de turism. Semn că ne facem treaba bine și alți turiști pot fi puși în gardă înainte de a-și lua și ei țeapă.

„Mulțumesc Observatorulph.ro! Era cât pe ce să mă las păcălit de oferta cu Disney!”, ne-a scris unul dintre acești potențiali turiști.

Și publicația Ziua de Constanța, din orașul „de baștină” al agenției, a publicat, în octombrie 2024, un caz asemănător, documentat, care arată clar cum procedează agenția Chef de Ducă.

De asemenea, tot colegii de acolo, au publicat o listă cu firmele directoarei agenției, Dana Raboveanu. De asemenea, și un istoric al ageției Chef de Ducă, precum și date privind litigiile în care această agenție era implicată în octombrie 2024.

Puteți vedea detalii AICI

În concluzie, deși, așa cum ne-a scris un cititor, există și turiști care merg cu această agenție și își descriu experiențele plăcute, este o loterie. Pleci sau nu cu ei? Noi n-am plecat… poate alții au plecat sau vor pleca. Cine riscă? 😉

Solicităm, pe această cale, un punct de vedere/drept la replică Agenției Chef de Ducă, indiferent de firma de pe care îl trimit.