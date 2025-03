Pățania unui șofer Uber care a încercat curse în Sinaia

A.S., care locuiește în Comarnic, și-a luat licență Bolt și operează cu precădere în Municipiul Brașov. Recent, în urma unei curse Brașov-Sinaia, acesta a încercat să efectueze curse și în cea mai cunoscută stațiune de pe Valea Prahovei, fără succes însă.

”După ce am ajuns la Sinaia cu clientul din Brașov, am rămas disponibil pe aplicație. Am luat prima cursă, totul ok, după care a început nebunia. Am fost solicitat prima dată la telegondolă pentru o cursă, iar când am ajuns acolo…țeapă. La scurt timp am primit o altă comandă, de la Hotel Mara. Și acolo…țeapă. Și tot așa, până când mi-am dat seama ce se întâmplă și am plecat acasă, în Comarnic” ne-a povestit șoferul.