Reacția Primăriei Câmpina în scandalul de abuz sexual împotriva unei fetițe de 12 ani în care este implicat președintele CS Câmpina

Primăria Câmpina a reacționat public după apariția suspiciunilor privind comportamentul profesorului Aurelian Adrian Stoican, antrenor de înot și președintele Clubului Sportiv Câmpina, vizat într-o anchetă legată de abuz sexual contra unei minore de doar 12 ani. Mama fetiței este cea care, potrivit IPJ Prahova, a sesizat autorităților abuzurile.

- Publicitate -

Într-un comunicat transmis public, joi, 28 mai, reprezentanții Primăriei Câmpina spun că „dezaprobă și condamnă ferm orice formă de comportament abuziv, nepotrivit sau care poate afecta integritatea fizică ori emoțională a copiilor”.

Autoritățile locale precizează că au fost informate despre existența unor suspiciuni privind comportamentul neadecvat al profesorului și anunță că oferă sprijin organelor competente pentru clarificarea situației.

- Publicitate -

„Primăria Municipiului Câmpina oferă întregul sprijin autorităților competente pentru clarificarea acestei situații și are deplină încredere că organele abilitate vor desfășura toate verificările necesare cu profesionalism, obiectivitate și celeritate”, se arată în comunicat.

Totodată, având în vedere gravitatea acuzațiilor, Primăria Câmpina solicită public retragerea imediată a antrenorului din orice activitate care implică interacțiunea cu minori și prezentarea demisiei.

„Până la finalizarea anchetei, consider că acesta trebuie să se retragă din orice activitate care implică interacțiunea cu minorii”, se mai precizează în mesajul transmis de Primăria Câmpina.