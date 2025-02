De ce boicotul lui Georgescu a eșuat la Ploiești

Boicotul lui Georgescu nu a avut sorți de izbândă la Ploiești, semn că românii sunt, totuși, ancorați în realitate. Puțini au fost cei care nu au mers la cumpărăturile de care aveau nevoie, luni, 10 februarie. Aceasta era data la care supermarketurile ar fi trebuit boicotate, ca semnal pentru, susținea Georgescu, independența României.

Candidatul Georgescu pare a omite faptul că fiecare supermarket, începând încă din perioada de dinaintea pandemiei, are mărci proprii, mărci sub care se comercializează produse 100% românești. „Drag de România” (Carrefour), „Vreau din România” (Kaufland), „Gusturi românești” (Mega Image), „Cămara Noastră” (Lidl) sunt câteva din mărcile sub care marile supermarketuri comercializează produse autohtone.

În plus, pare a nu fi ținut cont de faptul că impozitele plătite de marii retaileri au fost plătite la profituri declarate de peste 2 miliarde de lei! Domnul Georgescu susținând că ar fi declarat profit zero… Minciuna poate fi ușor verificată de oricine, pentru că datele referitoare la profituri sunt publice.

Norocul este că românii, în cea mai mare parte a lor, evident au înțeles esențialul: Georgescu MINTE!

Cum se desfășoară boicotul lui Georgescu la Ploiești, la marketurile de cartier

În Ploiești, aproape de ora prânzului, este o zi normală. Mega Image-ul de pe strada Lupeni are parte de numărul de clienți obișnuiți. „Gusturi românești”, marca proprie a retailerului, este cea care le dă încredere oamenilor că produsele respective sunt ale producătorilor locali.

La ora la care am ajuns noi, în magazin erau 6-7 clienți printre rafturi, un număr normal pentru o zi de luni aproape de oră prânzului.

„Nu am observat nimic deosebit de azi dimineață. Nu a venit nimeni să spună ceva personalului de la Mega. A fost totul perfect, ca în orice zi obișnuită”, a declarat doamna de la casa de marcat.

Lângă Mega Image, tot pe Lupeni, este magazinul Profi. Aici, aceeași atmosferă de luni, la prânz. Mai mult decât atât, domnișoara de la casă nici nu știa de vreun boicot.

„Nu am auzit nimic de vreun boicot (…) Nu a venit nimeni să zică ceva. Este o zi normală”, a declarat angajata magazinului Profi de pe strada Lupeni.

Cum se desfășoară boicotul lui Georgescu la Ploiești, la supermarketurile mari

În complexul de la Prahova Value Centre, parcarea era plină, pe 10 februarie, la ora prânzului. Carrefour, Lidl, Kaufland sunt prezente acolo.

La Carrefour lumea nu dădea semne că ar ști ceva de boicotul lui Georgescu… La fel și la Kaufland și Lidl. Da, nu este aglomerație, dar, într-o zi de luni, la ora prânzului, în mod normal nu este aglomerație, așa că…

Boicotul lui Georgescu, la Ploiești, nu a dat rezultatele așteptate de el și adepții săi. Explicația este simplă: românii au înțeles faptul că Georgescu minte! „Marile multinaționale declară zero profit pentru că exportă profitul”, a spus Călin Georgescu, deși datele publice de la Ministerul Finanțelor arată cu totul altceva.

Totodată, suveranistul Georgescu uită de contribuțiile pentru fondul de sănătate și fondul de pensii, uită de autorizațiile de funcționare și taxele locale pe care acești retaileri le plătesc. Uită, totodată, și de locurile de muncă create…

Nu menționează faptul că, pe de o parte statul câștigă prin impozitarea profitului, pe de altă parte sumele virate către bugetul asigurărilor de stat sunt considerabile, având în vedere numărul de angajați care lucrează în aceste companii.

Având în vedere acestea, este evident că românii discern deja și înțeleg faptul că a boicota marile magazine nu rezolvă nimic. Ba chiar ar duce România și mai mult pe marginea prăpastiei.

Mărcile sub care se comercializează în supermarketuri produse 100% românești

„Drag de România” este marca proprie a hipermarketurilor Carrefour. În plus, mulți producători autohtoni își vând produsele prin intermediul acestui supermarket, fără să o facă sub eticheta „Drag de România”. Câteva exemple doar: mezelurile și lactatele Cris-Tim, mezelurile Angst, peștele și produsele din pește de la Bălțile Fulga… Toate acestea se regăsesc pe rafturile din Carrefour.

„Vreau din România” este marca sub care producătorii români își vând marfa în supermarketurile Kaufland.

„Vreau din România” te îndeamnă să te conectezi din nou la origini, prin gust și tradiție. Acum, în straiele noi, lucrate de mâini românești, de artiști, de meșteșugari, de făuritori de gust, sunt toate culorile universului și ele prind formă într-o floare, una mitică, esența energiei și a vitalității, este prezentarea brandului pe site-ul retailerului.

„Cămara noastră”, marca Lidl sub care se comercializează la raft produsele autohtone prinde avânt pe fiecare an ce trece. Românii au înțeles, în sfârșit că pot găsi produse românești în supermarketuri, așa cum pot găsi produse de import pe tarabele „țăranilor” din piețe.

De ce sunt preferate supermarketurile produselor din piețe

În afară de boicotarea supermarketurilor în data de 10 februarie, Georgescu îndeamnă oamenii să cumpere din piețe. Ce? Banane autohtone? Sau poate roșii și castraveți de februarie, „made in România”, eventual în curtea din spatele casei țăranului…?

La Halele Centrale de la Ploiești, aceeași marfă zace pe tarabele comercianților, ca și în lăzile din supermarketuri. Diferența? La supermarket îți alegi cum vrei, produs cu produs. La piață? „Alooo, ce faci acolo? Cum adică să alegi? Unde te crezi, la supermarket?”, te interpelează „țăranii”.

„Nu îmi puneți roșia aceea stricată, vă rog!” – „Păi eu ce să fac cu ea? Asta e… nu pot fi numai bune la kil!”, mi s-a spus cu altă ocazie. Și singurul motiv pentru care m-am dus atunci la Hale să cumpăr, a fost pentru că aveam o oră de pierdut în centru…

Sincer, după două – trei experiențe de acest gen la Hale, m-am lăsat de mers „la piață”. Prefer produsele din supermarketuri, pe care mi le aleg așa cum doresc, fără să fiu „certată” pentru asta. Și îmi iau doar produse bune „la kil”. Și, chiar mă duc special pentru asta decât să „salvez timp” făcându-mi cumpărăturile cu produse „autohtone” de „la piață”.

Așa cum, la piață, „țăranii” mint în ceea ce privește proveniența produselor de pe tarabe, la fel și Călin Georgescu minte atunci când încearcă să convingă lumea să boicoteze supermarketurile. O vorbă românească spune că „Minciuna are picioare scurte”, iar minciunile lui Călin Georgescu au picioarele amputate de-a dreptul.

Românii nu mai pot fi mințiți și, indiferent de dezamăgirea adusă de clasa politică. Românii nu se mai aruncă, cu capul înainte, după vorbe goale. Felicitări!