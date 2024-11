Scent Dose, pariul a două antreprenoare din Ploiești care au adus în oraș parfumurile de nișă

În inima Ploieștiului, o nouă poveste, plină de eleganță și parfum, a înflorit: Scent Dose. Acest lucru a fost posibil grație pasiunii și viziunii a două antreprenoare locale, Ramona Ene și Ioana Maxim. Născute și crescute la Ploiești, aceste două asociate au împărtășit un vis: să aducă luxul și măiestria parfumeriei de nișă în orașul lor natal. Și au făcut tot ce le-a stat în putere să-și vadă acest vis devenit realitate.

Cu cariere în domeniile customer care și finanțe, cele două nu au ezitat să renunțe la ele și să se dedice noii afaceri pe care au demarat-o. Astfel, la sfârșitul lunii octombrie, pe strada pietonală a Teatrului Toma Caragiu din Ploiești, și-a deschis porțile Scent Dose, un magazin boutique exclusivist cu parfumuri de nișă. „Ne plac provocările, arta și lucrurile de calitate”, spuneau fetele la deschiderea magazinului. Și da, să deschizi un boutique de parfumuri în Ploiești, este o adevărată provocare.

„Bazele le-am pus în februarie anul acesta și am deschis magazinul, oficial, pe 25 octombrie. Sincer am deschis acest magazin pentru că nu găseam în Ploiești posibilitatea de a testa branduri de nișă. În plus am vrut să creăm un spațiu în care lumea să poată intra să încerce ceva rar și memorabil, și din care să plece mirosind a poezie”, spune Ramona Ene, una dintre cele două antreprenoare.

Magazinul Scent Dose din Ploiești, o bijuterie ascunsă

Micul și cochetul magazin Scent Dose din Ploiești este o adevărată bijuterie ascunsă… la vedere, în apropierea Teatrului Toma Caragiu. Dacă primul gând este că un magazin de parfumuri doar vinde parfumuri, acest lucru nu este adevărat pentru cei care trec pragul Scent Dose.

„Acesta nu este doar un loc pentru a cumpăra parfumuri, este o experiență organizată. Fiecare parfum spune o poveste, creată cu ingrediente rare care emană rafinament și profunzime. Spre deosebire de parfumurile mainstream, aceste parfumuri oferă o călătorie olfactiva unică, de mare valoare, atrăgând pe cei care caută ceva dincolo de obișnuit”, spun Ramona și Ioana, explicând exact de ce micul lor magazin este deosebit.

Deși deschis de puțină vreme, boutique-ul lor a devenit rapid un loc frecventat de cei care apreciază mirosurile rafinate, unice.

Fiind abia la început, au ales să aducă șapte dintre cele mai apreciate branduri de nișă: Mancera, Montale, Nishane, Serge Lutens, Tom Ford, Etat Libre d’Orange și The House of Oud. Dar sunt cele care fac diferența. Au ales să aducă atât parfumuri rezonabile ca preț, cât și parfumuri foarte scumpe. Astfel, cumpărătorul are de unde alege și se poate bucura de un parfum de calitate. Și asta, indiferent de bugetul pe care îl are la dispoziție.

„La momentul actual avem o selecție de peste 50 parfumuri, atât de damă cât și unisex, dar și bărbătești și, totodată, avem arome diferite: florale, lemnoase, fructate sau orientale”, spun ele. Își doresc să aducă, mai ales acum, în contextul venirii sărbătorilor de iarnă, și mai multe parfumuri, branduri mai accesibile care să se preteze „cadourilor parfumate”. Și fac demersuri susținute în acest sens.

Scent Dose este mai mult decât o afacere

Pentru aceste două fondatoare, boutique-ul este mai mult decât o afacere, este un omagiu adus rădăcinilor lor și un dar pentru ploieșteni. Cu fiecare sticlă, cu fiecare mireasmă, își invită clienții să aibă parte de noi experiențe senzoriale și să se lase purtați de imaginație, explorând lumi noi.

Magazinul lor transformă cu adevărat peisajul olfactiv al orașului, aducând miresme noi și contribuind astfel la dezvoltarea economică locală.

Boutique-ul în centrul Ploieștiului reflectă angajamentul celor două antreprenoare față de calitate și creativitate. Simpla vizită dincolo de pragul său, promite o experiență la fel de memorabilă precum parfumurile în sine.

Ce sunt parfumurile de nișă

Parfumurile de nișă sunt create în cantități limitate, cu ingrediente rare și compoziții unice, axându-se pe creativitate și expresie artistică. Acestea sunt adesea produse de case de parfum mici și exclusiviste, oferind o experiență olfactivă distinctă și personalizată.

În contrast, parfumurile de masă sunt fabricate la scară largă de branduri comerciale, cu scopul de a atrage un public cât mai larg. Acestea folosesc adesea ingrediente mai comune și compoziții care sunt populare și accesibile, punând accent pe tendințele actuale și pe marketing.

Astfel, diferența principală constă în exclusivitate, calitate și intenție artistică versus accesibilitate și popularitate.

Este oare Ploieștiul pregătit pentru a avea un astfel de magazin exclusivist? Se încadrează oare Scent Dose în peisajul și preferințele ploieștenilor? Timpul va răspunde cu siguranță acestor întrebări. Dar, până la proba timpului, ploieștenii au primit cu încântare deschiderea noului boutique altfel în centrul orașului.

„Am fost surprinse să descoperim în Ploiești multe persoane pasionate de lumea parfumurilor”

„Am fost surprinse să descoperim în Ploiești multe persoane pasionate de lumea parfumurilor, adevărate cunoscătoare ale brandurilor de nișă și care apreciază calitatea pe care noi o oferim”, spun cele două antreprenoare. Iar surpriza pe care au avut-o este una deosebit de plăcută.

Astfel, pentru cei pasionați de parfumuri, pentru cunoscători, pentru amatorii brandurilor de nișă, s-a deschis în Ploiești, pe strada pietonală, lângă Teatrul Toma Caragiu, Scent Dose. Magazinul este un amalgam de senzații și arome care te amețesc încă de când îi treci pragul și te poartă într-o lume plină de poveste.

Avem nevoie de oameni cu viziune în Ploiești. Avem nevoie de oameni, de antreprenori, care cred în acest oraș și în dezvoltarea lui, avem nevoie de oameni dispuși să riște aici. Doar așa, cu ajutorul lor, Ploieștiul se poate transforma, poate evolua și poate ajunge acolo unde ne dorim cu toții: în topul celor mai frumoase orașe din România, unde oricine să-și dorească să trăiască.

Acest articol nu este unul sponsorizat sau susținut de Scent Dose Ploiești, și nu există un contract comercial pentru publicarea lui. De asemenea, nimeni din partea Scent Dose Ploiești nu a citit și nu a aprobat textul înainte de apariția lui. Este doar susținerea noastră pentru antreprenorii locali, care contribuie la dezvoltarea comunității.

