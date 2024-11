Povestea „Brâu Muntenesc”: Cursuri gratuite de dansuri populare, pentru copii, la Ploiești

Asociația Folclorică „Brâu Muntenesc” organizează cursuri de dansuri populare, gratuite, pentru copii, la Ploiești. Întoarcerea la origini și la folclor este o component esențială în evoluția oricăriu tânăr în ziua de astăzi. Copiii trebuie să-și cunoască istoria și tradițiile, din acestea făcând parte inclusiv dansurile noastre populare. Tocmai din acest motiv, asociația organizează, în fiecare sâmbătă, la Sala Sporturilor Olimpia, cursuri de dansuri populare, gratuite, pentru elevi.

„În fiecare zi de sâmbătă, îi așteptăm pe toți cei care vor să aloce timp în dezvoltarea frumoasă a copiilor lor la Sala Sporturilor Olimpia din Ploiești. Într-o sală adecvată acestei activități, predăm GRATUIT dansuri populare românești astfel: în intervalul 10.00 – 11.00 pentru copiii cu vârsta între 8 si 12 ani, iar în intervalul 10.45 – 13.00 pentru copiii cu vârsta între 12 si 21 de ani.

Intervalul 10.45 – 11.00 este comun ambelor grupe: partea de încălzire a grupei mari se suprapune cu partea de consolidare fizică a grupei mici: repetăm mișcările de bază specifice dansurilor populare și lucrăm la corectarea ținutei îmbinându-le armonios cu sumare elemente de balet care se pretează.

Este uimitor cât de mare este contribuția participării copiilor la o astfel de activitate extrașcolară în dezvoltarea lor personală. Socializarea cu copii de aceeași vârstă în afara școlii le întărește spiritul de echipă, dar și încrederea în propriile forțe.

Cu siguranță prima urcare pe o scenă mare, cum este cea de la Casa de Cultură a Sindicatelor din Ploiești, le va urca stima de sine: vor fi foarte mândri să fie admirați de sute de persoane dansând în portul popular românesc!

Sala în care predăm dansuri populare pentru copii este mare, mai sunt locuri pentru doritori. Tot ce trebuie să facă este să vină cu un sfert de oră înainte de începerea grupei lor de vârstă, cu încălțăminte și tricou de schimb. Părinții vor semna o fișă de GDPR și gata, pot începe cursurile! Este foarte simplu, doar că pentru cei mici, care nu pot veni singuri, această activitate presupune ca unul dintre părinți să aloce timp în weekend să îi însoțească – este singura parte mai complicată din tot procesul”, a declarat Mariana Ivan, președintele Asociației Folclorice „Brâu Muntenesc”.

Despre Asociația Folclorică „Brâu Muntenesc”

Asociația Folclorică „Brâu Muntenesc” a luat ființă în octombrie 2019, din dragostea pentru tot ce înseamnă tradiții autentice: port popular, obiceiuri, muzică și dansuri românești. Fiind un ONG, toată activitatea se desfășoară din sponsorizări. „Am plecat de la câteva ii împrumutate de la prieteni sau rude și am ajuns la o frumoasă colecție de costume populare din patru zone folclorice românești – ceea ce înseamnă că mai avem încă mult de lucru până a le putea acoperi pe toate, bogăția poporului român în acest domeniu pare inepuizabilă, din fericire”, a povestit Mariana Ivan.

Primele opt ii populare din patrimoniul asociației au fost cumpărate cu ajutorul unei sponsorizări primite de la un agent economic. În contrapartidă, în perioada noiembrie 2019 – martie 2020, membrii asociației, opt la vremea respectivă, au predat gratuit dansuri tradiţionale româneşti în comunele Albești-Paleologu, Mănești și Adunați din județul Prahova și comuna Jilavele din județul Ialomița, dar și la Liceul ”Elie Radu” din Ploiești.

Beneficiari au fost toți copiii şi adulţii din comunitățile respective doritori să le înveţe, această iniţiativă contribuind la îndeplinirea scopului asociației: reconectarea cu rădăcinile. Activitatea de predare a dansurilor populare s-a desfășurat în spațiile puse la dispoziție de beneficiari: incinta sălii de sport sau a căminului cultural.

S-au predat seturi de 10 dansuri de bază (horă – trei tipuri, sârbă, sârbă ofiţerească, brâu, geampara, braşoveancă, ciobănaş, nunească), atât copiilor, cât şi adulţilor, fiind un proiect care s-a adresat oricui, fără limită de vârstă.

Cu timpul, numărul voluntarilor s-a mărit, astfel încât au putut să selecteze 12 dansatori (șase perechi) cu care să se prezinte la diverse evenimente tematice.

Pandemia de COVID a dus la suspendarea activității Asociației

Din păcate, la puțin timp după ce începuseră atât de frumos, în martie 2020 asociația a fost nevoită să-și sisteze activitatea din cauza restricțiilor impuse în perioada pandemiei COVID 19 pentru evitarea răspândirii virusului.

Concomitent, sediul asociației a fost mutat din apartamentul din Ploiești la ”casa de la țară” din comuna Jilavele din județul Ialomița, „pentru că aici puteam să dansăm fără să deranjăm vecinii”, precizează Mariana.

„În acest fel, am luat hotărârea de a muta pe perioada pandemiei activitatea în online: am înregistat câteva lecții video de dansuri populare și le-am postat gratuit pe YouTube. Pentru că aceste lecții înregistrate cu minimum de condiții tehnice, cu telefonul mobil, au avut un foarte mare succes, am continuat înregistrările și după accesarea proiectului care ne-a schimbat fundamental direcția de dezvoltare, un proiect de investiții prin AFIR”, a mai povestit președinta asociației.

Întâmplător, reprezentanții asociației au aflat de posibilitatea accesării unui proiect cu finanțare europeană nerambursabilă pentru tradiții. S-au hotărât astfel să depună un proiect la alcătuirea căruia au colaborat toți voluntarii coagulați în jurul asociației folclorice. „Fiecare a contribuit cu câte o idee și am fost extrem de bucuroși când am aflat că proiectul nostru a fost declarat eligibil”, a povestit Mariana Ivan.

Astfel, în fiecare sâmbătă, reușesc să organizeze gratuit cursuri de dansuri populare, într-un spațiu pentru care plătesc chirie din banii obținuți din sponsorizări și din redirecționarea cotei de 3,5% din impozitul pe venit.

Proiecte de viitor ale Asociației Folclorice „Brâu Muntenesc”

„Noi organizăm activități care să îi scoată pe copii din fața ecranelor, pentru că, din păcate, ei nu mai cunosc noțiunea „vă țineți de mână”. Multe dintre ideile de activități ne sunt date tot de către voluntarii noștri: oameni incredibili, care-și iau energia pozitivă din aceste interacțini, generând și mai multă energie pozitivă, într-un un cerc benefic. Este supraestimată importanța părții financiare: se pot face lucruri frumoase și cu bani puțini…”, este de părere Mariana.

Îi puteți vedea pe voluntarii Asociației Folclorice ”Brâu Muntenesc” dansând uneori în parc, duminica, în spiritul horei satului de altădată. Îi puteți vedea și organizând ateliere meșteșugărești în care, tot pe bază de voluntariat, îi învață pe copii frumusețea lucrului făcut cu propriile mâini.

În afară de continuarea organizării de cursuri gratuite pentru elevi, reprezentanții Asociației Folclorice „Brâu Muntenesc”, își doresc să aducă în atenția tuturor importanța folcorului în viața noastră de zi cu zi și, totodată, să arate frumusețea acestuia.

Astfel, au în vedere, pe viitor, organizarea de flash-mob-uri originale, cu motive tradiţionale, în paşi de dansuri populare, anual, pe data de 29 aprilie, recunoscută din anul 1982 drept Ziua Internaţională a Dansului.

Dar, mai recent, pe data de 16 noiembrie 2024, la Casa de Cultură a Sindicatelor Ploiești, va avea loc a doua ediție a a spectacolului folcloric „HAI LA BRÂU!”. Dacă la prima ediție, evenimentul a avut loc la Sala Europa a Consiliul Județean Prahova, acum au închiriat Sala Sindicatelor, deoarece la prima ediție, cele 330 de locuri au fost insuficiente.

Și la această ediție intrarea este liberă și vom reveni cu detalii mai aproape de data evenimentului: 16 noiembrie 2024.

Asociația Folclorică ”Brâu Muntenesc” a dezvoltat în jurul ei o întreagă comunitate de oameni interesați de folclor, am trecut de 200, iar plus-valoarea se regăsește în consolidarea rădăcinilor neamului românesc.