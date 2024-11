Imaginea zilei: Una dintre cele mai adânci gropi din Ploiești a fost vopsită

Un cititor ne-a trimis imaginea zilei, care a fost surprinsă în apropiere de sediul central al ANAF din Ploiești. Este vorba de o groapă adâncă de peste 20 de cm și aflată la intersecția străzilor Rudului cu Anton Pann.

”Această groapă s-a format acum mai bine de un an. Am încercat să încarc poza pe site-ul primăriei, dar nu am reușit ț, de aceea am apelat la ziarul dvs. Groapa este ignorată de autorități, aceleași care ne iau banii pe locurile de parcare din zonă.

Cu această ocazie vreau să le mulțumesc celor care au semnalizat-o cu vopsea pentru că are o adâncime de peste 20 de cm și este un pericol pentru circulația rutieră” a fost mesajul cititorului nostru.

În lipsa investițiilor în infrastructura rutieră din ultimele mandate, Ploieștiul a devenit un oraș plin de gropi și denivelări, în care șoferii își rup mașinile.

Mai mult, marcajele rutiere sunt deficitare, iar trecerile de pietoni nu sunt semnalizate și iluminate corespunzător.

Invitat la interviurile Observatorul Prahovean, primarul Mihai Polițeanu a declarat că investițiile în reparațiile drumurilor și marcajele rutiere vor demara în funcție de disponibilitățile financiare ale Municipalității.

