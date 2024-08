Echipa „Nostalgia”, a C.N. I.L.Caragiale Ploiești: De la un proiect între prieteni, la Premiul I la Festivalul BOOVIE

Elevii claselor a XI-a ai Colegiului Național I.L. Caragiale din Ploiești, adică echipa „Nostalgia”, au câștigat premiul I la Festivalul Internațional de book-trailere Boovie, la secțiunea Boovie Majors, cartea „Poporul Cărții” de Geraldine Brooks. Performanța tinerilor este cu atât mai impresionantă cu cât a fost prima participare a echipei la acest festival. Trailerul va putea fi vizionat imediat cum regulamentul festivalului o va permite.

Pentru a afla povestea care a stat în spatele succesului, trei dintre cei 11 membri ai echipei au fost de acord să povestească, pentru Observatorul Prahovean, ce a însemnat pentru ei acest premiu și cât au fost de surprinși nu numai de câștigare ci și de nominalizarea în sine pentru Gala de la Iași: Andrei Rotaru, team-liderul echipei, Bianca Andreea Cârstea, scenarist și director de imagine și Beatrice Chicioreanu, director artistic.

„Noi ne doream să ajungem la Gală, nici nu ne gândeam că vom câștiga ceva”, a mărturisit Bianca Cârstea, scenarist și director de imagine în cadrul echipei „Nostalgia”. Și tot ea a povestit că ideea le-a venit după ce mai mulți prieteni, care participaseră în trecut la acest festival, i-au îndemnat să încerce să realizeze un trailer și să se înscrie și ei la ediția din 2023.

Din păcate, aflând prea târziu în 2023 despre Boovie, nu a mai existat timp fizic pentru pregătirea trailerului, așa că s-au concentrat pentru ediția din 2024, având la dispoziție mult mai mult timp de pregătire.

Copii pasionați s-au adunat pentru a forma „Nostalgia”

Fiind implicați în mai multe proiecte, a fost destul de dificil pentru ei să-și găsească timp să se organizeze, de îndată ce s-a dat startul ediției Boovie 2024.

Andrei Rotaru, liderul echipei, a fost cel care a preluat rolul de șef pentru că, spune el, avea și ceva experiență plus că era cel mai pasionat dintre ei. Edita deja video de câțiva ani de zile așa că know-how-ul lui a fost ingredientul-cheie al echipei.

Bianca Cârstea a fost cea care a adus și ea un plus de experiență, având în spate un istoric de participare la un festival de film, Video Art, unde, împreună cu o altă colegă din echipă, au reușit să ia mențiune în 2023.

„Eu și cu încă o colegă din echipă am mai cochetat cu acest domeniu, am mai fost la un festival de film, și eram foarte interesată (…) Nu am avut timp să fiu lider, eu fiind implicată și în echipa de robotică, aveam mai multe proiecte. Andrei era mai liber în perioada festivalului”, spune tânăra.

Echipa „Nostalgia” s-a format în februarie 2024, iar filmările propriu-zise au început în luna aprilie. „Noi am avut la dispoziție două luni și jumătate practic, dar în prima lună ne-am ocupat doar de scenariu, stabilirea locației, ce scene facem, care cadre, ce joacă fiecare… apoi, într-o lună, am filmat totul și, apoi, în ultimele două săptămâni, am editat în cea mai mare parte”, a povestit Andrei.

„Am avut discuții până cu o oră înainte de deadline”

Așa cum se întâmplă în orice proiect de acest gen, nici „Nostalgia” nu a fost lipsită de neînțelegeri. „Până cu o oră înainte de termenul limită ne-am certat pe muzica de fundal”, povestesc amuzați tinerii.

Își amintesc acum râzând de grupulețele care se formaseră în interiorul echipei, de discuțiile aprinse cu privire la fundalul sonor… dar, cu calm, au reușit să depășească toate obstacolele.

Un alt obstacol a fost vacanța de Paște. „Noi mai aveam de filmat cam o treime de film. Trebuia să trimitem pe data de 10 mai, și noi aveam de filmat pe 8 mai, și nici măcar în oraș…”, povestește Andrei.

„A fost dificil pentru că a fost vacanța de Paște, foarte multe instituții erau închise și nu puteam să mergem atunci și, de aceea am ajuns să filmăm atât de târziu… Pe 8 mai am filmat ultimele scene și pe 10 mai a trebuit trimis”, completează Bianca.

La editat au întâmpinat cele mai mari probleme, consideră tinerii, pentru că de editare s-au ocupat în principal doar doi oameni și intraseră deja în criză de timp. „Unii dintre noi nici n-am dormit… Cred că cu 30 de minute înainte l-am trimis!”, mărturisește Andrei.

Una din cele mai grele scene a avut ca protagonist un figurant. „L-am suit într-un copac pe fratele meu mai mic, pentru că aveam nevoie de un cadru. Cred că două ore a stat acolo…”, spune amuzat Andrei. Dar totul a fost spre bine până la urmă.

Au preferat camera video unui telefon, pentru opțiunile pe care acesta le are

Filmarea a fost făcută de Andrei Rotaru cu o cameră video, care le-a fost pusă la dispoziție de tatăl Biancăi Cârstea, și el, la rândul lui, pasionat de lumea cinematografiei. „În momentul în care noi am zis că vrem să participăm la această competiție, tata a fost foarte încântat…”, a povestit Bianca. El le-a pus la dispoziție tinerilor și camera video și lumini pentru anumite scene, iar alte lumini au fost achiziționate direct de către tineri.

O altă investiție pe care au făcut-o a fost în microfoane pentru că sunetul este foarte important pentru ca trailerul să fie unul de impact. Nu le pare rău pentru cheltuielile făcute, le consideră investiții și spun că, în mod sigur de microfoane vor mai avea nevoie și pe viitor.

Provocări la filmări au întâlnit la tot pasul, o provocare a fost și să învețe să folosească acea cameră video care le-a fost pusă la dispoziție. A fost dificil pentru că este și foarte grea, spun tinerii. „Dar a meritat, s-a văzut diferența!”, afirmă ei cu tărie.

Cel care a insistat pentru folosirea camerei video în detrimentul telefoanelor, a fost Andrei Rotaru care a văzut imediat avantajele camerei: mai multe opțiuni de setare a imaginilor, de atașare a microfoanelor plus calitatea net superioară a imaginii. Așa că, s-a ambiționat și a învățat să o folosească. Și rezultatul a fost minunat: Premiul I, la secțiunea cărții alese, la prima participare la Festivalul Internațional Boovie!

O altă provocare, spune Beatrice Chicioreanu, cea care s-a ocupat de costume și machiaj, a fost găsirea soluțiilor pentru a filma doar cadrele specifice secolului XV, când are loc acțiunea cărții. Deoarece au reușit să găsească doar parțial îmbrăcăminte corespunzătoare, au fost nevoiți să filmeze doar din anumite unghiuri scenele pentru a nu se observa costumația incompletă.

Problemele întâmpinate la filmarea în locațiile alese

Ca locuri de filmare au avut trei „indoor”: Palatul Culturii din Ploiești, Conacul Bellu din Urlați și Liceul I.L. Caragiale.

Bianca, fiind în echipa de robotică a Colegiului Național I.L.Caragiale, a avut mai multe contacte de care s-a putut folosi pentru a-și facilita intrarea în instituțiile mai sus amintite.

Au beneficiat de suport în alegerea acestor locații, și au ținut să transmită mulțumiri directorului Muzeului Județean de Științele Naturii Prahova, Dragoș Grigorescu, cel care le-a facilitat filmarea în interiorul Palatului Culturii, unde nu au avut nicio problemă.

De asemenea, nici în liceu nu au avut probleme, folosind cu succes biblioteca și căminul de fete.

Dificil a fost, după cum mărturisesc membrii echipei, la Conacul Bellu din Urlați unde, deși se vorbise pentru ei și obținuseră acordul, în ziua când au ajuns să filmeze au constatat că nimeni nu știa de ei și de discuțiile anterioare.

A fost nevoie iar să dea telefoane, să solicite ajutor, să fie completate declarații și, într-un final, au obținut acordul de a filma, dar fără să li se permită să atingă ceva. Ceea ce era extrem de complicat. Au avut doar două scene filmate aici, una cu o oglindă și una cu un balcon, dar s-au dovedit a fi cele mai complicate din tot trailerul.

Suportul primit din partea liceului a fost binevenit

Procedura de înscriere la Festivalul Internațional de book-trailere, Boovie, este una extrem de dificilă deoarece implică multe acte, semnături, aprobări.

Membrii echipei „Nostalgia” au primit suport din partea Colegiului Național I. L. Caragiale, prin doamna profesoară de română, Lorelli Urlețeanu, care, spun ei, le-a facilitat toată partea de semnături, aprobări, astfel încât tinerii nu au avut deloc această grijă.

În plus, dânsa s-a implicat și în relația cu reprezentanții locațiilor unde au filmat, precum și în alcătuirea scenariului.

„Ne-a ajutat mult la partea de întocmire a scenariului și la locații, a vorbit cu diverse persoane, și la documente… imediat s-au făcut. Noi aveam o mare problemă că durează foarte mult să facem documentele și nu mai apucăm înscrierea, dar s-a rezolvat imediat…”, povestește Andrei Rotaru.

Un proiect „între prieteni” s-a transformat într-unul aducător de premiu

Totul a pornit, spun tinerii, ca un proiect între prieteni. Nu au căutat oameni cu experiență sau oameni care activează deja în domeniu. Nu au căutat actori, deși sunt în Caragiale copii care iau cursuri de actorie. A fost un proiect pe care l-au inserat printre alte proiecte ale lor, și iată că le-a ieșit!

La Gala de la Iași, pentru ridicarea premiului s-a prezentat doar Andrei deoarece, spun elevii, s-au anunțat foarte târziu echipele calificate pentru gală și ceilalți membrii aveau deja planuri de vacanță.

Nu au început cu gândul că vor câștiga ceva și, probabil și din acest motiv niciunul nu și-a trecut în calendarul verii Gala de la Iași. Doar întâmplarea a făcut ca Andrei să fie disponibil în perioada 23-26 iulie pentru a merge la Iași și, astfel, a făcut deplasarea împreună cu familia.

Reușita echipei „Nostalgia”, a C.N. I.L.Caragiale din Ploiești, premiul I la secțiunea de carte pentru trailerul „Poporul Cărții”, este cu atât mai mult de apreciat cu cât tinerii s-au aflat la prima participare la acest festival.

Deși nu plănuiesc să participe și în 2025 la acest festival, tinerii sunt convinși că rezultatul lor va inspira alți colegi de liceu să ducă tradiția mai departe și anul viitor și îi vor susține pe aceștia să obțină un premiu cât mai mare la Festivalul Internațional de book-trailere Boovie, ediția 2025.

Echipa „Nostalgia”: Andrei Rotaru, Bianca Cârstea, Beatrice Chicioreanu, Cosmin Flueraru, Erik Constantinescu, Ioana Jilaveanu, Maia Schiopu, Matei Jilăveanu, Robert Bucurica, Sarai Irimia, Ștefania Cernat. Prof. coordonator: Lorelli Urlețeanu.