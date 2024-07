ISU Prahova explică de ce nu a putut autoriza noul UPU la Spitalul de Pediatrie Ploiești. ”Inspectorii noștri au acordat numeroase asistențe”

Peste 10.000 de prahoveni au participat, pe 1 iunie 2023, la un concert caritabil organizat de MRS Residence pe stadionul Ilie Oană, în colaborare cu Fundația Metropolis a lui Codin Maticiuc, evenimentul fiind susținut și de Observatorul Prahovean.

Scopul concertului a fost strângerea de fonduri necesare pentru construirea unui nou compartiment de primiri urgențe la Spitalul de Pediatrie din Ploiești, singura unitate medicală pentru copii din Prahova.

Merită precizat faptul că, înainte de anunțarea publică a proiectului, managerul spitalului, Anca Miu, i-a informat pe organizatorii evenimentului caritabil că deține toate documentele necesare realizării și dării în folosință a Compartimentului, inclusiv planuri arhitecturale și PUZ. De asemenea, a avansat chiar și suma necesară, făcută de specialiștii care întocmiseră documentele: aproximativ 200.000 de euro.

În urma vânzării de bilete s-a strans suma de 427.358,71 lei, carea fost dublată de Fundația Metropolis, valoarea totală ajungând la 854.717 lei.

De la concertul caritabil au trecut 13 luni, timp în care Observatorul Prahovean a publicat mai multe declarații ale managerului spitalului, Anca Miu, care promitea că mai sunt de obținut doar câteva avize pentru eliberarea autorizației de construire.

Iată ce declara managerul Miu pe 26 ianuarie 2024 pentru ziarul nostru:

Cum acest lucru nu s-a întâmplat, sătul să aștepte rezolvarea problemelor birocratice, Codin Maticiuc a ieșit public săptămâna trecută și a aruncat ”bomba”, postând pe pagina sa de Facebook următorul mesaj:

”Dragă Ploiești, Fundația Metropolis și #spitalepublicedinbaniprivati îți datorează 170.000 euro. Pe scurt, vara trecută compania MRS o organizat un concert caritabil în urma căruia a strâns 85.000 de euro. Eu am dublat suma și astfel 170.000 de euro așteaptă de un an să intre la Spitalul Pediatric Ploiești.

Spitalul a decis ca acești bani să intre într-o extindere a CPU actual (compartiment primiri urgențe). Am așteptat un an de zile ca managementul să autorizeze această construcție și astăzi vă anunț că am decis sa renovam CPU actual. Nu credem că spitalul va reuși să facă lucrările dorite prea curând și noi vrem să ne separam total de a mai lucra cu ei.

Vom face renovările fără să mai depindem de autorizarea noului proiect de extindere (în cadrul căruia era prevăzut CPU) și spitalul nu va fi decât beneficiar ca în majoritatea cazurilor de care ne ocupăm”.

Cum se apără managerul spitalului, Anca Miu