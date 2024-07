Cum justifică directorul spitalului de Pediatrie din Ploiești blocarea proiectului noului UPU. Ce replică i-a dat lui Codin Maticiuc

Codin Maticiuc a anunțat, aseară, în numele Fundației Metropolis, că nu mai poate aștepta ca directorul Spitalului de Pediatrie din Ploiești să obțină autorizația pentru extinderea unității de primiri urgențe și că va începe modernizarea UPU-lui actual. Astăzi, Anca Miu, managerul spitalului, respinge acuzațiile lui Maticiuc și îi cere acestuia să facă publice ”informațiile corecte și complete în ceea ce privește suma de bani strânsa din concertul organizat, această sumă nefiind niciodată înregistrată în Bugetul de venituri și cheltuieli al unității sanitare, întrucât nu a fost virată în contul acesteia”. Mai mult, Miu îi amintește lui Maticiuc că nu poate moderniza nimic din spital fără acordul său! Din păcate, din acest ”război”, cei care au de pierdut sunt ploiștenii care ajung cu copiii bolnavi la Pediatrie, singurul spital de stat de profil din Prahova.

Mesajul postat de Codin Maticiuc, în numele Fundației Metropolis, adresat ploieștenilor: ”Dragă Ploiești,

Fundația Metropolis și #spitalepublicedinbaniprivati îți datorează 170.000 euro. Pe scurt, vara trecută compania MRS o organizat un concert caritabil în urma căruia a strâns 85.000 de euro. Eu am dublat suma și astfel 170.000 de euro așteaptă de un an să intre la Spitalul Pediatric Ploiești. Spitalul a decis ca acești bani să intre într-o extindere a CPU actual (compartiment primiri urgențe). Am așteptat un an de zile ca managementul să autorizeze această construcție și astăzi vă anunț că am decis sa renovam CPU actual. Nu credem că spitalul va reuși să facă lucrările dorite prea curând și noi vrem să ne separăm total de a mai lucra cu ei. Vom face renovările fără să mai depindem de autorizarea noului proiect de extindere (în cadrul căruia era prevăzut CPU) și spitalul nu va fi decât beneficiar ca în majoritatea cazurilor de care ne ocupăm.” Reacția managerului spitalului de Pediatrie Ploiești, Anca Miu

”Avand in vedere acuzatiile aparute in presa la adresa Spitalului de Pediatrie Ploiesti si a managerului acestuia, referitor la modul de derulare a etapelor proiectului ”Extindere, reabilitare și modernizare a Spitalului de Pediatrie Ploiești” vă comunicăm următoarele:

La inceputul anului 2023, Spitalul de Pediatrie Ploiești, prin reprezentant legal, manager dr. Miu Anca, a transmis catre Fundatia Filantropica Metropolis, o solicitare de sprijin in vederea ”construirii, prin intermediul Fundației, a extinderii Compartimentului de Primiri Urgente, din structură metalică ușoară, legată funcțional de cea actuală, care să asigure realizarea funcțiunii de primiri urgențe la standardele legislației în vigoare”. Aceasta extindere este prevazuta tocmai pentru a putea dezvolta serviciile de urgenta ale spitalului si de a oferi un mediu de asteptare ambiant copiilor si apartinatorilor acestora, care se prezinta la camera de urgente.

In urma acestei solicitari de sprijin, în aprilie 2023, Fundatia Filantropică Metropolis a raspuns unitatii noastre, prin transmiterea unei adrese de acceptare, Fundația solicitând Spitalului de Pediatrie intocmirea documentatiei tehnice necesare ”construcției obiectivului solicitat și/sau extinderii clădirii existente a spitalului”, obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare constructiei obiectivului solicitat și / sau extinderii clădirii existente a spitalului”, întocmirea proiectului de arhitectură și instalații ce este necesar pentru determinarea și obținerea cantităților de materiale necesare execuției, precum și obținerea oricăror altor documente, avize și autorizații necesare demarării lucrărilor de execuție”.

De mentionat ca acordul este doar intre Spitalul de Pediatrie Ploiesti si Fundatia Metropolis.

De altfel, așa cum reiese și din HCL nr. 262/2023, concertul la care se face referire, a fost

organizat în iunie 2023 ”în vederea strângerii fondurilor necesare pentru construcția și dotarea unui nou centru de primiri urgențe și triaj la Spitalul de Pediatrie Ploiești ” . Referitor la demersurile intreprinse de Spitalul de Pediatrie Ploiești în vederea atingerii obiectivului propus, precizăm următoarele:

In luna august 2023, Spitalul de Pediatrie Ploiești a transmis Consiliului Local al Municipiului

Ploiești și domnului Primar al Municipiului Ploiești, solicitarea de acord pentru demararea efectuarii lucrarilor de extindere a cladirii Spitaluilui de Pediatrie Ploiesti, la care este anexat planul pentru constructia usoara;

In luna octombrie 2023, Spitalul de Pediatrie Ploiesti a incheiat un contract de prestari servicii de intocmire documentatie tehnica pentru elaborare studiu de fezabilitate EXTINDERE CPU, care cuprinde: descrierea functionala a terenului, descriere constructie, piese desenate, date tehnice despre teren, amplasament, zona, utilitati, situatie juridica a terenului, etape de realizare si durata aproximativa de executie, costuri estimate, analiza cost-beneficiu, avize si acorduri cerute: certificate de urbanism.

Prestatorul, prin contractul incheiat, se obliga sa intocmeasca documentatia tehnica pentru elaborare studiu de fezabilitate EXTINDERE CPU, sa demareze toate cerintele din contract, inclusiv si obtinerea avizului de Securitate la incendiu, fara de care nu poate fi obtinuta autorizatia de constructie.

In anul 2024, Spitalul de Pediatrie Ploiesti, a incheiat un contract de prestari servicii privind

“Expertiza tehnica – Securitate la incendiu si aplicare masuri conform expertizei/securitate la incendiu pentru obtinere aviz preliminariu de functionare (arhitectura, instalatii, scenariu/securitate la incendiu, expertiza/securitate la incendiu). TOATE ACESTE DEMERSURI AU FOST REALIZATE IN VEDEREA OBTINERII AVIZULUI DE SECURITATE LA INCENDIU.

Facem precizarea expresă că SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIESTI, in calitate de beneficiar al contractului, nu a efectuat nicio plata prestatorului, intrucat acesta din urma nu si-a indeplinit atributiile contractuale, deci nu a fost “cheltuit niciun ban public in acest scop”.

În ceea ce privește afirmația: “Am așteptat un an de zile ca managementul să autorizeze această construcție și astăzi vă anunț că am decis sa renovam CPU actual. Nu credem că spitalul va reuși să facă lucrările dorite prea curând și noi vrem să ne separăm total de a mai lucra cu ei. Vom face renovările fără să mai depindem de autorizarea noului proiect de extindere (în cadrul căruia era prevăzut CPU) și spitalul nu va fi decât beneficiar ca în majoritatea cazurilor de care ne ocupăm.” facem cunoscut că, potrivit legislației în vigoare “ORICE MODIFICARE, REABILITARE, RENOVARE A UNEI CLADIRI PUBLICE, SE FACE CU ACORDUL ORDONATORULUI PRINCIPAL DE CREDITE SI CU AVIZUL COMPARTIMENTULUI EPIDEMIOLOGIC AL DIRECTIEI DE SANATATE PULICA. IN VEDEREA OBTINERII CELOR MENTIONATE, EXECUTANTUL TREBUIE SA PREZINTE ORGANELOR ABILITATE UN PROIECT DE EXECUTIE”.

Spitalul de Pediatrie Ploiești a intreprins toate demersurile legale în vederea realizării

obiectivului său, extinderea Compartimentului de Primiri Urgente, care să asigure realizarea

funcțiunii de primiri urgențe la standardele legislației în vigoare.

De interes ar fi, mai ales pentru cetățenii care au participat, inclusiv financiar, la concertul

organizat ”în vederea strângerii fondurilor necesare pentru construcția și dotarea unui nou centru de primiri urgențe și triaj la Spitalul de Pediatrie Ploiești ” (HCL 262/iunie 2024) ca Fundația să facă publice informatiile corecte și complete in ceea ce priveste suma de bani stransa din concertul organizat, aceasta suma nefiind niciodata inregistrata in Bugetul de venituri si cheltuieli al unitatii sanitare, intrucat nu a fost virata in contul acesteia.

Ne reafirmăm intenția de a crește calitatea serviciilor de sănătate oferite pacienților minori și aparținătorilor acestora prin extinderea Compartimentului Primiri Urgențe sens în care sperăm să depășim, prin efortul comun al tuturor factorilor implicați, toate dificultățile în vederea realizării obiectivului propus. Manager dr. Miu Anca”