Transformare majoră pentru Lace Magazine, singura revistă lifestyle din Prahova. ”Voi continua să caut oameni de valoare”

Din mai 2020, Loredana Marin realizează periodic Lace Magazine, singura revistă lifestyle din Prahova. Observatorul Prahovean publică un interviu cu fondatorul și ”sufletul” revistei care a devenit, de curând, o publicație cu acoperire națională.

- Publicitate -

Reporter: Cum ti-a venit ideea de a transforma revista într-una cu acoperire națională?

Loredana Marin: Ideea a venit cumva invers întrucât oameni din București sau din alte părți ale țării au participat deseori la evenimentele Lace Magazine intrând astfel în contact cu revista.

Deseori mi s-a spus că acest produs trebuie să ajungă la cât mai mulți oameni datorită conceptului inedit, acoperirea unor secțiuni de importanță majoră pentru orice om, Business, Cultură, Artă, Educație, Sănătate, Social, Modă sau Călătorii.

- Publicitate -

Pe de altă parte, eu am o sensibiltate pentru București, este orașul în care eu m-am format profesional, unde am dezvoltat foarte multe relații și unde am descoperit bucuria unor evenimente bine făcute. Mi-am dorit ca la 10 ani de la plecarea mea de acolo, să mă întorc cu un produs curat, făcut din multă iubire pentru jurnalismul de calitate și din pasiune pentru oameni care pot reprezenta adevărate modele.

Care a fost feedback-ul?

Neașteptat. Știam că revista e un produs bun însă având în vedere diversitatea și frecvența mare a evenimentelor din București, m-aș fi gândit că oamenii sunt deja plictisiți de evenimente, indiferent ce presupun ele.

- Publicitate -

Au venit însă peste 150 de oameni la evenimentul de lansare de la București, majoritatea personae care asteptau ca acest eveniment sa se intample si la bucuresti, toti cei care au participat fiind extreme de placut surprinși de tot ce a presupus aceasta lansare.

Începând de la copertă, fondatoarele proiectului #NOIAMFĂCUTUNSPITAL, Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, continuând cu locația evenimentului, Palatul Camerei de Comerț București, conceptul evenimentului și calitatea invitaților.

Ce surprize pregătești pentru editiile viitoare?

- Publicitate -

Voi continua să caut oameni de valoare, să aduc în față proiecte și oameni inedite, să caut coperți inspiraționale și locații de lansare inedite.

Cele mai mari surprize? Oamenii prezentați altfel în interviurile special Lace Magazine. “Frumosul” va fi de asemenea zugrăvit inedit prin editorial fotografice excepționale realizate integral de echipa Lace Magazine.

Cum îți alegi locațiile de lansare pentru fiecare număr al revistei?

- Publicitate -

Locații inedite, locații cu încărcătură istorcă sau culturală. De regulă locațiile Lace trebuie să surprindă, să nu fie foarte cunoscute și “descoperirea” acestora să bucure sufletele oamenilor.

Un mesaj pentru cititori?

Le mulțumesc pentru susținere, le mulțumesc că mă urmăresc și de fiecare data când fac ceva bine sau frumos, îmi spun asta. În scris, la evenimente sau atunci când ne vedem întâmplător, în diverse circumstanțe, chiar dacă poate ne știm doar din online.