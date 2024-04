Cum arată boilerul unui ploieștean din cauza calcarului din apă. ”Am plătit 600 de lei la curent”. Reacția operatorului

Un cititor ne-a trimis o sesizare privind calitatea apei din Ploiești. Acesta a constatat că, din cauza depunerilor de calcar, boilerul său a devenit un mare consumator de energie electrică și, ulterior, nefuncțional. De partea cealaltă, operatorul Apa Nova a transmis că duritatea apei se încadrează în limitele admise.

Sesizarea citititorului:

”Eu locuiesc în zona de Sud a Ploieștiului și, în urmă cu doi ani și jumătate, am inlocuit rezistenta boilerului care s-a ars din cauza depunerilor de calcar. Practic, calcarul depus se comportă ca un izolator termic, rezistența neputând să cedeze căldură în mod eficient către apă, se supraîncălzește și crapă.

La vremea aceea nu am dat importanță calcarului depus. După aproximativ un an și jumătate, am constatat că rezistența era aproape toată ziua sub tensiune, în schimb temperatura apei nu mai creștea semnificativ. În perioada aceea am plătit chiar si 600 lei curentul. Menționez că boilerul era folosit doar pentru apă caldă la duș și bucatarie. Acum 6 luni l-am oprit și am montat un instant electric. Costurile au scăzut dramatic ( 80-90 lei / lună ).

Astăzi am decis să demontez boilerul. Ceea ce am găsit înăuntru m-a șocat și revoltat în aceeași măsură. Mă întreb pentru ce îmi ia APA NOVA bani?!”

La solicitarea Observatorul Prahovean, reprezentanții companiei Apa Nova Ploiești a transmis următorul punct de vedere:

”Referitor la solicitarea Observatorului Prahovean, menționăm că aceasta se referă la depunerile de săruri minerale aflate, în mod natural, în apa potabilă, denumite conform legislației, duritatea apei (sau, popular, apar depuneri de calcar). De aceea, și producătorii de boilere recomandă curățarea rezistenței de încălzire o dată pe an, altfel apar problemele menționate.

Strada Bobâlna este alimentată din Zona de distribuție Crângul lui Bot, care are duritatea apei cuprinsă între valorile 16,8 și 22,2 grade germane.

Având în vedere că duritatea apei prevăzute în OG 7/2023 trebuie să fie de minimum 5 grade germane, valorile din zona de distribuție Crângul lui Bot, respectiv Strada Bobâlna, corespund parametrilor de potabilitate stabiliți .

În conformitate cu legislația în vigoare, supravegherea calității apei potabile este realizată în mod constant, atât de către noi ca și operator, prin monitorizare operațională, cât și de către Autoritatea de Sănătate Publică ce realizează o monitorizare de audit.

Atât monitorizarea operațională cât și monitorizarea de audit se realizează în baza Ordonanței Guvernului nr.7 / 2023 privind calitatea apei destinate consumului uman precum și a Hotărârii Guvernului nr. 971 / 2023 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile”.