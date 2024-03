De ce (o să) stau zilnic pe trotuarul din fața primăriei Ploiești

Am întrezărit o speranță în ziua a treia a demersului meu de informare a ploieștenilor cu privire la situația gravă în care se află clădirile spitalelor administrate de primărie: Pediatria – încadrat la grad II de risc seismic, și Municipal ”Schuller” – încadrat la grad I de risc seismic.

Azi, m-a însoțit colegul și prietenul Marius Nica, fapt care mi-a fost de mare ajutor. În primul rând, le-a oferit celor interesanți informații mult mai clar și mai eficient decât o fac eu.

Apoi, am vorbit o mulțime de chestii despre ce facem noi acolo, pentru că nu avusesem deloc timp să o facem la redacție dintr-un motiv foarte complicat: la muncă noi muncim 😊

Pe urmă, a avut o mulțime de observații foarte eficiente referitoare la modul în care pot face ca demersul meu/nostru, să devină și mai eficient, pentru atingerea mai rapidă a obiectivului: alocarea de urgență de fonduri pentru consolidarea celor două spitale.

A venit, din nou, și Victor Preda care, cu două prezențe din trei zile (de prima nu a știut), e, deja, veteran al campaniei.

Am discutat în trei mai ceva ca la ședințele de sumar de pe vremuri și am informat oamenii cu care am interacționat. Am căzut de acord că demersul este unul foarte tonic, deși înseamnă o destul de solicitantă ieșire din zona de confort.

Interacțiunea cu trecătorii a fost cea care mi-a dat speranță. Să nu vă imaginați că în intervalul 13.00 – 14.00 trec mulți oameni prin fața primăriei. Trec puțini și, de regulă, au treabă.

Ce e foarte tare, e că trec și mulți tineri și majoritatea lor se opresc atunci când îi apelez și le spun despre campanie. Și întreabă cum se pot implica, ce pot face?

Am avut marea satisfacție să constat că destul de mulți dintre cei cu care am interacționat astăzi știau de demersul meu. Fie unii trecuseră în zilele anterioare, dar nu au vrut să se oprească pentru că le-a fost teamă că este un demers politic, fie că au aflat ”de pe internet”.

Pentru mine, acesta este un semnal foarte important și dătător de speranță: oamenii încep să înțeleagă că sunt acolo ca să îi informez și să le arăt că ”se poate face ceva”.

Ar fi greșit, cred, să nu învăț din interacțiunile pe care le am cu dumneavoastră. Motiv pentru care (inclusiv la recomandarea lui Marius), cred că e important să vă împărtășesc motivul pentru care am făcut tranziția de la laptop, pe trotuarul din fața primăriei.

Deși unii dintre apropiați m-ar contrazice, în esență eu sunt o persoană cu raționamente foarte simple. În cazul situației celor două spitale, multă vreme am crezut că dacă ai mei colegi scriu articole de avertizare/informare, iar eu mai vorbesc, din când în când, despre subiect, noi și eu ne-am făcut treaba.

Am observat că deși noi readucem în discuție lipsa de preocupare a primăriei pentru rezolvarea problemei, nu se întâmplă nimic.

Îmi place comunicarea, și mă ocup cu asta.

Mi-am dat seama că ”doar scrisul” nu ajută la rezolvarea problemei. Nici ”doar vorbitul”.

Așa am luat decizia de a protesta zi de zi, de la 13.00 la 14.00, sub fereastra decidentului șef Andrei Volosevici, singura persoană care are cheia rezolvării problemei. Desigur, este și singurul care poate opri demersul meu prin alocarea de fonduri sau accesarea de proiecte.

Raționamentul meu este: noi vă votăm pentru că, la un moment dat, cumva, ne câștigați încrederea. După ce vă ajutăm să obțineți postul, vă plătim un salariu foarte bun, adeseori mult peste al postului similar ”din privat”.

Ei bine, eu cred că dacă te votez, tu obții postul, eu te plătesc regește, atunci tu trebuie să livrezi ce ai promis. Și asta repede.

Așadar, ce vreau eu de la Andrei Volosevici, sau de la oricare alt primar, este să livreze. În cazul de față, să aloce fonduri pentru consolidarea spitalelor. Nu e nimic complicat, este foarte simplu.

Întrebări care le primesc din ce în ce mai des zilele astea sunt: ”ce putem face?, cum te putem sprijini?”. Cred că cel mai important pas este acela să conștientizați că spitalele Ploieștiului se pot prăbuși peste medici și pacienți oricând.

Și că oricând tu poți fi pacient. Sau copilul tău, sau cineva drag ție.

Apoi, dacă treceți prin zonă și mă vedeți cu panoul după mine, faceți-i o poză panoului și puneți-o pe Instagramele, Facebook-urile și TikTokurile dumneavoastră, măcar ca să-mi dați puțin elan știind că mesajul meu a ajuns la voi 😊

Pe urmă, cel mai important lucru pe care îl puteți face este să trimiteți e-mail-uri și mesaje primarului, viceprimarilor și consilierilor locali ai Ploieștiului, cu mesajul: ”Alocați bani pentru consolidarea spitalelor”.

Ar mai fi ceva, chiar nu m-ar deranja deloc să veniți în fiecare zi în intervalul 13.00 – 14.00, în fața primăriei, pentru a face shimb de idei și, desigur, conversație de calitate.

Cu precizarea că toți cei de mai jos au pagini de Facebook pe care puteți interacționa direct iar adresele de e-mai sunt pe site-ul www.ploiesti.ro, contactele pentru mesaje telefonice/whatsapp/telegram/signal etc sunt:

Primar Andrei Volosevici: 0723258209.



Viceprimari:

Agapie Anca – 0731321771,

Nicodim Daniel: 0751268372.

Consilieri:

Andreescu Costel – 0728374827,

Bolocan Iulian – 0722239953,

Botez George-Sorin-Niculae – 0244594770

Catrinescu Florin-Eugen – 0736771055,

Enescu Răzvan – 0722501065,

Frusina Nicolae-Vlad – 072498578,

Ganea Cristian-Mihai – 0740084144,

Grigore Constantin – 0734765574,

Ionescu Cristian-Ionel – 0731743662,

Lupu Bogdan – 0745307466,

Marcu Valentin – 0728002870,

Nemeș Constantin – 0744207065,

Popescu Georgeta-Simona – 0768921715,

Popovici Horia-Nicolae – 0724016900,

Palaș-Alexandru Paul – 0766233730,

Popa Gheorghe – 0740099741,

Săbău Valentin-Răzvan – 0744224541,

Simionescu Radu-Alexandru – 0785906690,

Sîrbu-Simion Gheorghe – 0744380943,

Ștefan Nicoleta – 0726089749,

Tudor Aurelian-Dumitru – 0722416670,

Tonsciuc Mihai – 0725077661,

Trofin Magdalena – 0745152973,

Vîscan Robert-Ionuț – 0723354236,