Derapaj al primarului Ploieștiului în criza gunoiului: ”Suntem ca o doamnă în timpul vieții, de la lună la lună, având diverse probleme…să mă ierte Dumnezeu”[VIDEO]

Săptămâna trecută, în plină criză a gunoiului, primarul Andrei Volosevici a susținut o conferință comună alături de prefectul de Prahova, Virgiliu Nanu. În timpul dialogului cu jurnaliștii, primarul Ploieștiului a avut un derapaj încercând să explice de ce nu se pot lua măsuri pentru rezolvarea problemei.

Inițial, prefectul județului, a fost întrebat care ar putea fi măsurile pentru rezolvarea crizei? Virgiliu Nanu a răspuns sec ”O să le vedeți”, făcând referire la o ședință pe care a convocat-o a doua zi, cu factorii implicați, pe această temă.

În discuție a intervenit, așa cum obișnuiește, primarul Ploieștiului, Andrei Volosevici, care a declarat:

”E pe o logică simplă. Oamenilor, voi ce ați făcut în sensul acesta? Bine, nu că ar conta! Încă odată, nu sunt ipocrit. Merg ei (n.r. reprezentanții instituțiilor de protecția mediului), constată, dau niște amenzi, retrag autorizația și la ce folosește? Gunoiaele sunt full. Vorbesc de doi ani de zile că nu avem suficiente eurocontainere. Și-atât. Am rămas cu vorbitul, cu mersul în consiliul local, cu hotărâre să merg să votez (n.r. rezilierea contractului de salubritate cu operatorul de salubritate Rosal, actualul UWS, în AGA de la ADI Deșeuri) am votat, eram eu cu mine și cu mine și am ajuns aici. Sigur că par puerile, sunt puerile dacă vă spun vă pun la dispoziție printr-un comunicat sau când doriți amenzile pe care le-a dat poliția locală vis-a-vis de problemă…Și ce?? Pleacă de acolo șobolanii? Se iau containerele de gunoi? Nu! Și-atunci asta este supărarea.

Măi oamenilor, nu e prima dată când se întâmplă! Vin eu în întâmpinare și întreb pe 4 ianuarie hai să facem o ședință de ADI. Sunt 84 de UAT-uri care au problema asta! Îmi închipui că și ele au reacție, îmi închipui că și primarii de acolo, din nou nefiind ipocrit, vor să iasă primari, vor să se ocupe de lucrul ăsta. Haide măcar să discutăm, repet, să discutăm, despre un lucru: să vedem care este măsura. Care poate fi și plângere penală, care poate fi orice fel de lucru.

Dacă noi stăm într-o voioșie d-asta așa și din când în când suntem ca o doamnă…în timpul vieții…de la lună la lună având diverse probleme…să mă ierte Dumnezeu! Da, vă spun eu, din informația mea sunt undeva vreo 30 de amenzi, 20-30 de amenzi date de către Poliția Locală. Și ce?? Au plecat de acolo gunoaiele?”

Jurnalistul Bogdan Enache a intervenit și i-a atras atenția edilului Volosevici: ”Riscați să fiți etichetat drept misogin, domnule primar, cu ultima declarație”

Replica edilului a venit imediat: ”Am înțeles, probabil că sunt misogin!”

VIDEO Derapajul primarului Volosevici:

Conferința integrală poate fi urmărită aici (intervenția primarului poate fi urmărită de la minutul 16:55)

Reamintim că operatorul de salubritate UWS (ex-Rosal) nu a ridicat gunoiul timp de peste o săptămână de la populația din Ploiești și alte 83 de localități pentru că firma Vitalia, administratorul rampei ecologice de la Boldești a invocat neplata facturilor restante pentru depozitarea deșeurilor menajere colectate de la populație.

Serviciul de salubritate a fost reluat, oficial, vinerea trecută, dar din cauza volumului mare de deșeuri depozitate pe platforme, munții de gunoi nu au dispărut din multe cartiere nici astăzi.