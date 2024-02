Declarații total contradictorii în scandalul blocului din sudul Ploieștiului făcute de primar și arhitectul șef

Primarul Andrei Volosevici a negat, vineri, 9 februarie, că ar fi semnat documentul ”certificat de edificare” publicat de ziarul nostru cu o zi înainte. Prin intermediul unei declarații de presă, acesta a contestat existența documentului care ar sta la baza scandalului anchetelor din dosarul blocului din sudul Ploieștiului, White Tower. Și totuși…

Pe data de 21 martie 2023, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IJP Prahova, au descins la sediul PFA Lupu Mărioara, dezvoltatorul proiectului. Cu această ocazie, aflam că este în derulare o anchetă prin care este verificată autenticitatea unor documente care au oferit dezvoltatorului posibilitatea de a vinde apartamente în Blocul 28 K de pe Buleverdul București din Ploiești.

Detalii despre descinderi aici: Percheziții la un dezvoltator imobiliar acuzat că a construit un bloc ilegal în Ploiești

Cu această ocazie, arhitectul șef al Ploieștiului, doamna Veronica Rădună declara agenției de știri www.news.ro:

”Noi am fost la faţa locului şi am constatat gradul de realizare al fiecărui tip de lucrare – finisaje, utilităţi, structură.

Acest certificat de edificare a construcţiei a fost emis în baza constatărilor, în document fiind menţionate gradul de realizare, numărul de apartamente – 270 de apartamente şi regimul de înălţime: două subsoluri, parter, opt etaje şi al nouălea etaj tehnic, care conform legii nu are limită de înălţime.

Etajul tehnic nu intră în calculul coeficientului de utilizare teren. Am fost la faţa locului şi am constatat că nu este respectată autorizaţia întrucât nivelul etajului tehnic, conform autorizaţiei emise, trebuia să nu fie compartimentat. Acolo pot fi camere de lifturi, uscătorie, boxă. Am constatat că este parţial compartimentat”.

Declarația arhitectului șef Rădună îl contrazice pe primarul Volosevici, care, un an mai târziu spune despre acest document, certificatul de edificare:

”acest document nu există (…) avem cerere cu numărul ăsta, depusă în 08.01, (…) avem și constatarea pe procesul verbal al organelor de anchetă că sunt cereri depuse. Niciun răspuns. Și îmi apare în presă un răspuns, care din punctul meu de vedere este un fals mizerabil”.

VIDEO: Aceasta este declarația primarului:

Așa cum am spus și în articolul în care am publicat documentul, și nouă ni se pare cu adevărat incredibil ca doi angajați ai Urbanismului Ploieștiului, consilierul Lucian Bălescu și arhitectul șef Veronica Rădună, și primarul municipiului să fi semnat un certificat de edificare care să fie atât de paralel cu realitatea din teren.

Republicăm în facsimil copia certificatului de edificare aflată în posesia noastră:

Având în vedere declarația doamnei arhitect șef, în care vorbește despre existența unui astfel de document, și declarația făcută un an mai târziu de primar, care contestă existența lui, îl somăm pe domnul primar Andrei Volosevici să facă publice toate documentele care stau la baza emiterii autorizației de construire a blocului.

Domnule primar, după cum vedeți, declarația dumneavoastră se bate cap în cap cu cea a doamnei arhitect șef. Dacă nu aveți nimic de ascuns și sunteți de bună credință, nu ezitați să faceți acest gest. Ne-am lămuri cu toții, pe loc.

Facem mențiunea că scopul demersului nostru nu este acela de a stabili vinovății. Ne dorim clarificarea de urgență a situației, având în vedere interesul public major pe care îl suscită acest caz.

Încheiem întrebându-ne, printre altele, cum a fost posibil ca oficialii primăriei să vadă apartamente – spații de locuit acolo unde ar fi trebuit să fie număr ”272 unități individuale” construite cu destinația ”sediu administrativ – birouri”?