Am stat de vorbă cu preotul din Prahova care s-a declarat anti-Halloween. De ce crede că sărbătoarea poate dăuna copiilor

Marius Gheorghe, duhovnicul credincioșilor din satul prahovean Pleașa, a lansat un îndemn de conștientizare față de sărbătoarea Halloween-ului, din perspectiva creștină.

- Publicitate -

Într-o amplă postare publicată pe pagina de Facebook Parohia Pleașa, preotul Marius Gheorghe punctează: „Creștinii nu sărbătoresc Halloween! Nu poți îmbrăca un înger, așa cum este un copil, în demon, vrăjitoare sau strigoi!”

Preotul Marius Gheorghe a declarat pentru Observatorul Prahovean că textul postării reprezintă o poziție personală, iar această idee i-a venit din experiența de părinte.

„Noi am atras atenția și întotdeauna am căutat să așezăm în sufletul copiilor dragostea. Am rămas trăznit într-un an când am fost să îmi iau fata de la școală, iar aceasta mi-a cerut să nu o duc în ziua respectivă la after (n.r. afterschool). Când am întrebat-o de ce, mi-a spus că urma să fie organizată o petrecere de Haloween la care nu vrea să participe pentru că nu voia să se costumeze.

Am mers acolo și am întrebat care este sensul acestei petreceri? iar doamnele mi-au spus: trebuie să îi învățăm pe copii despre moarte.

Din punct de vedere duhovnicesc, am întâlnit părinți care, după astfel de petreceri la care își duc copii ajung, să se plângă de faptul că cei mici nu pot dormi nopțile și că văd tot felul de lucruri prin casă când sunt lăsați singuri.

În urma postării pe care am făcut-o pe Facebook nu a încercat nimeni să mă convingă de alte lucruri. Este părerea mea, ca tată.

- Publicitate -

Noi trebuie să le oferim dragoste și încredere. Frica de moarte nu are ce să caute în creșterea unui copil. De ce să-i costumăm? Cu ce-i ajută?

Și noi când eram copii crăpam și sculptam în dovleci, dar nu în maniera Halloween-ului.”

Întrebat dacă în ziua de Halloween, marți, 31 octombrie, va organiza un eveniment dedicat copiilor, Marius Gheorghe a precizat:

- Publicitate -

„Noi în fiecare sâmbătă avem activități cu copiii din localitate. Activități de ecologizare, organizăm ore de canto, de pian. Avem la dispoziție o sală multifuncțională unde vrem să facem o sală pentru limba engleză.

De exemplu, sâmbăta trecută am participat cu copiii de la biserică la o activitate la mănăstirea Ghighiu unde cei mici au sculptat dovleci și i-au vândut credincioșilor, iar banii obținuți astfel au fost donați unei cauze umanitare – o fetiță de doi ani din Bucov care a fost diagnosticată cu cancer.

Copiii nu au nevoie de frică.” își încheie preotul Marius declarația.

- Publicitate -

Textul integral al postării publicată pe pagina de Facebook Parohia Pleașa

Creștinii nu sărbătoresc Halloween! Nu poți îmbrăca un înger, așa cum este un copil, în demon, vrăjitoare sau strigoi!

Ca tată de copii, dar și ca preot, îmi exprim și eu îngrijorarea, alături de numeroşi părinţi, elevi şi profesori din întreaga ţară faţă de organizarea în tot mai multe instituţii publice de învăţământ din România (de la grădiniţe până la liceu), a unor serbări de Halloween, o tradiţie care îşi are originea în adorarea păgână a spiritelor şi a unui zeu celtic al morţii, străină de cultura, credinţa şi spiritualitatea românească.

O manifestare, pentru că nu merită să fie numită sărbătoare, care în profunzime induce, fără sa realizam, multă frică în inimile nevinovate ale copiilor!

- Publicitate -

Deşi specialiştii avertizează asupra creşterii violenţei în societate şi agresivităţii tinerei generaţii în special, iar mass-media relatează tot mai multe cazuri de acest gen în şcoli, paradoxal sunt încurajate tocmai activităţile cu efecte negative asupra formării şi educaţiei copiilor şi tinerilor, uneori chiar incluse în programul de învăţământ extracurricular.

Ce poate fi constructiv pentru formarea și dezvoltarea copilului să îl maschezi în demon, vampir și alte personaje fictive, întruchiparea râului din lume? De ce să nu fie îmbrăcați în îngeri? În lumină? În bucurie? În personaje reale și bune?

Trebuie să înțelegem că prin participarea la o astfel de manifestare, pe care o tratăm cu adânca superficialitate, de dragul „distracției”, nu facem altceva decât sa invocam răul și sa așezăm frica în inimile nevinovate ale copiilor, în mod special.

- Publicitate -

Familia, Şcoala şi Biserica trebuie să conlucreze pentru formarea şi educarea generaţiilor viitoare în spiritul valorilor autentice din societate, prin cultivarea şi încurajarea cunoaşterii culturii şi tradiţiilor româneşti, a stimulării creativităţii şi iubirii de frumos, a discernământului între bine şi rău, adevăr şi minciună, dreptate şi nedreptate.

Este inadmisibil ca un om care crede în Dumnezeu, să participe la o manifestare păgână, a morții și a unor personaje fictive precum fantomele, vârcolaci, vampirii și altele lor. Cu atat mai mult, este inadmisibil sa ne ducem copiii la astfel de ,,petreceri”, uitând ca ei au nevoie de încurajare, de iubire, de frumos!

Nu e de mirare că după această manifestare, întâlnim tot mai mulți copii care nu pot dormi cu lumina stinsă, care nu merg la baie singuri, se tem de orice gânganie și li se pare că sunt fantome prin casă!

Fiți atenți, că diavolul este viclean și în viclenia lui, întotdeauna îmbracă răul în bine!

O petrecere nevinovată ar spune unii, parintele exagerează ar spune altii, e doar o distracție ar completa altii…. Realitatea însă e alta!

Cred cu tărie ca întunericul, demonicul, urâtul nu trebuie sărbătorite! Sa iubim viața, lumina și frumosul!

Cu smerenie,

Al dumneavoastră către Hristos-Domnul rugător,

Pr. Marius Gheorghe