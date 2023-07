Primăria Ploiești solicită ilegal autorizație de construire și taxele aferente pentru branșamentele la curent, apă, canalizare și gaze

Primăria Ploiești solicită ilegal autorizație de construire și implicit taxe pentru branșamentele simple, inclusiv pentru apă și canalizare, realizate pe domeniul public. De ce ilegal? Pentru că, de aproape trei ani, aceste lucrări au fost exceptate, prin lege, de la obținerea autorizației care necesită timp și bani. Așa s-a ajuns în situația aberantă ca pentru un fir de curent tras de pe stâlpul din fața porții tale să alergi după aceleași acte (avize, planuri, etc) ca pentru o casă nouă! Vă prezentăm un nou episod din serialul ”Noaptea minții la Primăria Ploiești”.

Legea i-a scăpat pe români de autorizații de construire pentru branșamente. Pe ploieșteni primăria nu îi ”iartă”

Pe 6 ianuarie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial Legea 7 prin care s-a modificat legislația privind atât calitatea în construcții, cât și autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Astfel, la articolul 9, punctul 2, se precizează că au fost exceptate de la obținerea autorizației de construire mai multe lucrări, printre care și ”lucrări de branșamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, cu acordul/autorizația administratorului drumului”.

Cu toate acestea, cetățenii din Ploiești care vor să se branșeze la utilități sunt obligați în continuare să obțină o autorizație de construire, care presupune un teanc de documente și avize și, nu în ultimul rând, plata unor taxe.

Astfel, ploieștenii care vor să se branșeze la apă, canalizare, gaze sau energie electrică, trebuie să depună o serie de documente pentru obținerea certificatului de urbanism și, ulterior, autorizației de construire, ca la o clădire nouă.

În timp, birocrația de la Ploiești se traduce 15 zile de așteptare pentru eliberarea certificatului de urbanism – în teorie, pentru că în practică termenul este dublu. Apoi, cetățeanul este pus pe drumuri pentru obținerea avizelor cerute de primărie prin certificatul de urbanism emise de rețelari (Distrigaz, Electrica, Apa Nova, etc), Direcția Tehnică din Primăria Ploiești (administratorul drumurilor din Ploiești), care are, culmea ironiei, chiar Compartimentul rețele edilitare, în unele situații chiar și de la TCE, acordul de mediu, care nu mai trebuie nici măcar pentru o construcție nou și ridicare topografică avizată de OCPI, etc.

Obținerea tuturor acestor avize durează cel puțin 60 de zile și costă până la 2000 de lei!

Cu dosarul cu șină de care Primăria Ploiești nu te scapă (detalii AICI) te întorci la Urbanism, care cere ca proiectul executat de rețelar să fie verificat MLPAT! Apoi plătești taxa pentru eliberarea autorizației de construire – 1% din valoarea din devizului estimat, adică exact ca la construcția unei case, și mai aștepți în teorie 30 de zile, în realitate spre 40.

Iată ce documente i-a cerut Primăria Ploiești unui cetățean care a vrut să se branșeze la rețeaua de apă a orașului:

Abia după ce a obținut autorizația de construire de la primărie, ploieșteanul se poate duce la rețelar pentru executarea branșamentului propriu-zis. Aici îl așteaptă, normal, altă ”distracție” și implicit alți bani, deloc puțini.

Reprezentanții Direcției de Urbanism ai Primăriei Ploiești susțin că această procedură este cerută de rețelari și că excepțiile prevăzute în lege se aplică în localitățile mici, unde se cunosc amplasamentele și rețelele edilitare.

”Nu doar Primăria Ploiești cere autorizație de construire pentru branșamente, ci toate orașele pentru că toate lucrările, fie de gaze, Electrica sau apă- canal, prin fișa de soluție au nevoie de certificat de urbanism și autorizație de construire” a transmis conducerea Direcției de Urbanism din Primăria Ploiești.

Observatorul Prahovean a verificat dacă și alte primării, atât de orașe, precum Brașov și Târgoviște, cât și de comune din Prahova, precum Brazi, Berceni sau Blejoi, solicită într-adevăr obținerea de autorizații de construire pentru cetățenii care vor să se branșeze la rețelele de utilități.

Surpriză, TOATE, dar absolut TOATE primăriile contactate de noi au răspuns că NU solicită autorizație de construire pentru branșamente și invocă exact legislația actualizată încă din ianuarie 2020 menționată mai sus!

Solicitarea transmisă de Observatorul Prahovean mai multor primării:

”Bună ziua,

În baza prevederilor Legii 544/2001 privind liberul acces de informațiile de interes public, vă rugăm să ne comunicați următoarele:

– care sunt documentele necesare pentru executarea de lucrări de branșament sau racord la infrastructura tehnico-edilitara existentă, executate pe domeniul public pe raza unității dumneavoastră administrative?

– este necesară obținerea unei autorizații de construire pentru executarea unor astfel de lucrări?

Vă mulțumim”

Răspunsul Primăriei Brașov:

Răspunsul Primăriei Târgoviște:

Răspunsul Primăriei Blejoi:

Răspunsul Primăriei Berceni:

Răspunsul Primăriei Brazi: