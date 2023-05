Turiști prahoveni acuză Agenția Bonjour Tour: „Cu vacanțele achitate din 2022, nu am plecat nici acum…”

Agenția Bonjour Tour, pe numele întreg, Bonjour International Tour, a încasat bani de la turiști fără să onoreze vacanțele, potrivit spuselor mai multor păgubiți, dintre care, o parte, prahoveni. Agențiile de turism apărute ca ciupercile după ploaie în peisajul românesc, în ultimii ani, nu garantează o vacanță reușită, indiferent de promisiunile pe care le fac. Și Bonjour Tour chiar asta demonstrează.

Pe de altă parte, mulți turiști, încântați de prețurile puțin mai reduse, riscă țepe, așa cum nu o dată s-a întâmplat. Ce faci, însă, dacă ai experiențe anterioare pozitive cu agenția respectivă? Pleci în condiții ok, dar, la un moment dat, achiți o vacanță în care nu mai ajungi să pleci și nici banii nu ți-i primești înapoi?

Așa a pățit un grup de turiști prahoveni cu Agenția Bonjour Tour din București. După ce au avut excursii reușite în Bulgaria și în Egipt, în anul 2022 au achitat, pentru un grup de 9 persoane, o excursie pentru luna noiembrie 2022 în Egipt.

(Toate documentele justificative se află în galeria foto de la finalul articolului)

”Pentru tot grupul s-a achitat suma de aproximativ 24.000 de lei, plus vize în valoare de 1.269 de lei, iar plecarea urma să aibă loc pe 8 noiembrie 2022.

„Încă din vară am văzut pe diverse grupuri pe Facebook că au fost mulți turiști care își achitaseră vacanțele, dar care nu au mai plecat. Acuzau agenția de țeapă. Dar ea ne-a spus că sunt oameni puși de fostul ei asociat și ne-a rugat să punem cât mai multe recenzii pe Google în favoarea ei. Sincer, ne-am cam speriat, dar, ce să facem? Am avut încredere în ea, că ne spunea că nu e nicio problemă și că noi vom pleca sigur”, a declarat Silvia Ghimici, turista păgubită și reprezentantă a grupului de prahoveni, din care mai fac parte și surorile ei, Marinela Ion și Dorina Moldoveanu.

Excursia din noiembrie nu s-a mai ținut

În octombrie au achitat factura și așteptau să plece. La sfârșitul lunii octombrie, au văzut pe un grup de Facebook, intitulat sugestiv „Teapa Bonjour Tour”, că agenția a fost închisă de ANPC. Speriați, prahovenii au contactat-o pe proprietară, care era plecată în infotrip în Turcia. De acolo le-a răspuns că da, „a închis-o ANPC-ul și că nu se va mai pleca pe 8 noiembrie și că nu are să ne dea banii înapoi că banii noștri sunt la Tarom”.

„O cunoșteam, mai fusesem plecați cu ea, așa că i-am spus că o lăsăm să-și rezolve problemele și să ne ducă anul viitor (2023 – n.r.) în concediu”, povestește turista din Urlați.

Potrivit povestirilor Silviei Ghimici, pentru ea, pentru grupul ei, și pentru alții din țară, a urmat o perioadă de amânări din partea reprezentantei agenției Bonjour Tour. Pretextele erau diverse: ba că i-a închis ANPC-ul agenția, ba că și-a luat din nou licența și va putea pleca, ba că nu mai pleacă…

Într-un final „nu știu cum ne-a păcălit”, spune prahoveanca, dar acest grup de 9 turiști, după ce că nu au plecat nicăieri, i-a mai plătit încă 1.050 de euro. Banii reprezentau echivalentul unei diferențe pentru o excursie în care ar fi plecat pe 29 mai 2023.

Ulterior însă, nici această excursie nu s-a mai ținut pe motiv că „nu au umplut aeronava și operatorul de zbor nu a vrut să ridice avionul de la sol”. Măcar această diferență a fost recuperată.

Sătui de amânări, turiștii au decis să-și ceară banii înapoi

După atâtea luni de zile de amânări, după atâtea povești spuse fără bază, prahovenii s-au hotărât să ceară banii înapoi, suma inițială, cea de 24.000 de lei. Lucru imposibil de obținut, spun ei, pe motivul invocat de agenție că „banii sunt la furnizor, nu am de unde să vi-i dau înapoi”.

Contactată de Observatorul Prahovean, Adriana Cristina Nae, reprezentanta agenției de turism Bonjour Tour, a refuzat să facă declarații, a spus doar că nu înțelege de ce „fac circ oamenii” că nu este vina ei, că banii lor sunt la furnizori, furnizori cu care ea se judecă.

De cealaltă parte păgubiții (care nu sunt doar cei 9 prahoveni, ci sunt oameni din toată țara), s-au săturat să mai aștepte și își vor banii înapoi.

Tot din spusele lor, reprezentanta agenției le-a blocat numerele de telefon dar, pe site-ul agenției și pe pagina de Facebook a acesteia, se vând în continuare vacanțe pentru Egipt cu plecări în perioada următoare. Cea mai apropiată dată de plecare este 5 iunie 2023.

„Dacă ea susține că banii noștri sunt la furnizori, adică la Tarom, de ce nu ne-a dat înapoi diferența până la biletele de avion? Pentru că ea nu a plătit nimic în Egipt!! Ce treabă are Taromul cu Egiptul? Unde este restul de bani?”, se întreabă revoltată Silvia Ghimici.

Pentru a nu-i fi afectată imaginea, Agenția Bonjour Tour șterge comentariile negative

Ceea ce au mai observat turiștii păgubiți a fost faptul că recenziile de pe Google „se perie” periodic. Astfel, comentariile și recenziile negative sunt șterse, iar ratingul agenției crește în acest fel.

„Pe 27 mai avea 165 comentarii (pe Google – n.r.) și era cotată la 3.9… și azi (29 mai – n.r.) are 155 cu 4.2…”, reclamă unul dintre turiștii păgubiți.

În zadar se încearcă a se contacta agenția în vederea recuperării prejudiciului. „Spune că nu are de unde să ne dea banii că banii noștri sunt la Tarom. Apoi a dat vina pe Fly Lili. Dar pe noi nu ne interesează. Noi i-am dat ei banii (agenției – n.r.). Ce treabă avem noi cu Tarom? Ea trebuie să ne ducă în vacanță sau să ne dea banii înapoi”, se mai plânge prahoveanca.

Aseară, 29 mai, o „turistă” a postat o recenzie pe Google, potrivit căreia a ajuns în Rixos și că este extraordinar:

„Am ajuns aseară la Hotelul Rixos Bab Al Bahr din Ras Al Khaimah. Hotelul și serviciile sunt excepționale, iar totul este foarte bine pus la punct. Am avut încredere în Agenția Bonjour International Tour și nu m-a dezamăgit! Voi reveni cu drag în următoarele vacanțe organizate de această agenție”, scrie în recenzie.

„Cum să spui că ai ajuns la hotel aseară când agenția nu a mai avut niciun zbor în data respectivă? Noi nu trebuia să plecăm tot aseară și ni s-a zis că nu este avion? Cum a plecat fără noi? Ne-a uitat acasă? Deci vă dați seama ce minciună este asta?!!?”, se arată revoltată Silvia Ghimici.

Prahovenii nu au fost singurii care s-au trezit și fără bani, și fără vacanță

Amalia Munteanu, o turistă din Târgu Mureș, are și ea o poveste interesantă și asemănătoare cu cea a grupului de prahoveni.

În luna aprilie a anului 2022 avea achitată în contul Agenției Bonjour Tour din București suma de 2.500 de euro pentru o vacanță cu familia în Egipt (5 persoane). Cu doar 4 ore înainte de a pleca a fost anunțată că li s-a anulat cursa. „Și de aici a început totul…”, povestește turista.

După încercări repetate de a-și recupera banii, în luna septembrie 2022 Amalia Munteanu, împreună cu soțul, au mers la București pentru a depune la ANPC reclamație. „Online nu am putut pentru că nu le mergea site-ul”. Cu această ocazie au trecut și pe la sediul Bonjour Tour. Acolo au găsit-o pe proprietară, care s-a arătat surprinsă de faptul că familia nu și-a recuperat banii. „Ea a spus că nu înțelege, că majoritatea și-au primit banii înapoi, cum de noi nu…”. Totuși, pentru că nu avea nicio șansă să-și recupereze banii, a acceptat un voucher din partea agenției pentru suma plătită.

„Am mai fost în trecut în vacanțe cu Bonjour Tour și, vă mărturisesc sincer, că aș fi preferat banii înapoi. Prima dată cu ea a fost ok, a doua oară a fost haos. O lipsă totală de organizare…”, povestește turista din Târgu Mureș.

În cele din urmă, din aprilie 2022, au ajuns să aibă plecarea pe data de 28 mai 2023. Înainte de această dată au primit mesaj din partea agenției că „Nu există hoteluri, nu există aeroport”, acolo unde ea susținea că făcuse rezervare. În compensație le-a propus să-și aleagă de pe site o vacanță în Turcia în iunie. „Dar pe site-ul lor, am introdus datele, și mi-a dat că nu sunt opțiuni disponibile. Deci nu merge să facem rezervare”, povestește Amalia. „Chiar ieri (29.05.2023 – n.r.) am întrebat-o dacă se poate pleca în Turcia…”

În tot acest timp, turista din Târgu Mureș, din lipsă de timp, nu știa ce se întâmpla pe toate paginile de Facebook, pe toate grupurile unde se strângeau turiștii păgubiți de Bonjour Tour. Când a aflat și-a postat și ea povestea. În replică, fondatoarea și reprezentanta Agenției Bonjour Tour a amenințat-o cu judecata pentru „denigrare”.

„Ea stă să investigheze sub conturi false ce se întâmplă pe grupurile de Facebook? Are timp? Să se ocupe de biletele turiștilor, nu de investigații pe grupuri!”, mai comentează Amalia Munteanu.

Din păcate, cu toate reclamațiile depuse, după toate amânările prin care trece de un an încoace, Amalia este conștientă de faptul că, cel mai probabil, nu va mai recupera nimic. „S-au dus banii… cei 2.500 de euro. Acolo erau și banii copiilor, economiile, de la bunici… am pierdut tot. Eu știu că nu mai am ce să fac, dar măcar să știe lumea și să nu mai cumpere de la ea”, spune resemnată turista păgubită.

Autoritățile sunt puse în gardă și se ocupă

Turiștii păgubiți s-au adunat și au depus iar sesizări la ANPC. În acest fel a fost și închisă agenția pentru 6 luni de zile, în octombrie 2022. Dar, după cele 6 luni, s-a redeschis și continuă să apară nereguli și turiști păgubiți.

Contactat de Observatorul Prahovean, Horia Constantinescu, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC), era clar la curent cu toată situația legată de Agenția Bonjour Tour. A solicitat însă, pentru detalii să fie contactat în cursul săptămânii viitoare. „Este și o anchetă în curs”, a declarat el.

Cu ANPC-ul pus în gardă, cu plângerile pentru înșelăciune depuse la Poliție, turiștii păgubiți de Agenția Bonjour Tour International speră să-și recupereze pagubele. Măcar speră…