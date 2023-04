Cum a reușit Camelia Pîrvu, bibliotecara din Șirna, să-și aducă biblioteca pe care o conduce în elita mondială a bibliotecilor verzi

Camelia Pîrvu… numele probabil nu spune nimănui nimic. Dar, dacă dai o simplă căutare pe Google după „Biblioteca Comunală Șirna” rezultatele surprind pe oricine. Camelia Pîrvu este șefa, bibliotecara și unicul angajat al acestei biblioteci, și doar datorită ei biblioteca pe care o administrează este acum în topul mondial al bibliotecilor.

Camelia este născută în Șirna, comună de care este legată ombilical și pe care nu intenționează să o părăsească vreodată. Tot ceea ce face pentru comuna ei, pentru biblioteca de acolo, reprezintă dovada clară a legăturii indisolubile între ea și locul natal. Iar ceea ce a reușit ea la Șirna, nu au reușit alții la biblioteci mari din orașe importante.

Clădirea bibliotecii din Șirna funcționează cu dublu scop: grădiniță la etaj și bibliotecă la parter. Aici copiii vin și își petrec timpul, atât la grădiniță, cât și la activitățile organizate de bibliotecă. „Noi avem ludoteca acolo, adică locul de joacă de la bibliotecă…”, explică biblioteca proiectul ei de care este atât de mândră.

Cum a devenit Biblioteca Comunală Șirna o bibliotecă verde

Cum a ajuns o bibliotecă de comună să fie recunoscută la nivel mondial? Totul a început în 2014, odată cu lansarea concursului „Energie solară pentru Ora Pământului”, inițiat de World Wide Fund for Nature (WWF), unde premiul, unicul premiu pe România, consta într-un sistem de panouri fotovoltaice în valoare de 20.000 de euro. Concursul era destinat persoanelor fizice. Acela a fost momnetul în care Camelia a decis că este timpul să facă ceva.

S-a înscris la concurs, a trimis toată documentația, dar nu pentru casa proprie, ci pentru Biblioteca din Șirna. În mod surprinzător a aflat că s-a calificat în finală și i-au fost cerute fotografii suplimentare cu clădirea, mai exact cu acoperișul. „Nici nu știam cum să fac fotografiile respective. Până la urmă mi-a zis o vecină să vin, să mă urc în podul casei ei și să fac poze acoperișului bibliotecii de acolo. Și așa am făcut. Am trimis pozele și… am câștigat”, povestește Camelia despre momentul în care Biblioteca Comunală Șirna a devenit o „bibliotecă verde”.

Biblioteca Comunală din Șirna a fost prima bibliotecă din țară care a folosit energia solară. „Noi și în zilele ploioase folosim tot energie solară, pentru că sistemul permite captarea și stocarea acestei energii în niște baterii. Bateriile s-au cam uzat de atâția ani, dar, de curând, printr-o donație, am primit baterii noi”, povestește Camelia Pîrvu.

Acesta a fost propulsorul. Ulterior, după câștigarea premiului, a participat alături de Let’s do it România, județul Prahova și Fundația Comunitară Prahova la activități de ecologizare județene, apoi la nivel local. „Am vrut să învățăm de la cei cu experiență…”, spune Camelia. Și apoi, ușor, ușor, a antrenat comunitatea în aceste acțiuni.

„Poate că la baza tuturor realizărilor Bibliotecii din Șirna stă faptul că de bibliotecă s-a ocupat un bibliotecar de carieră, faptul că de 33 de ani sunt bibliotecară…”, încearcă să explice Camelia Pîrvu succesul și notorietatea de care se bucură astăzi mica bibliotecă comunală.

Întotdeauna Camelia a încercat să iasă din granițele comunei și să găsească oportunități noi pentru instituția pe care o conduce. În mod ironic, biblioteca din Șirna nu are o personalitate juridică de sine stătătoare, ci aparține de Primăria din Șirna. Nu a fost însă o problemă, primăria sprijinind mereu demersurile Cameliei.

A reușit în decursul timpului să facă din bibliotecă un adevărat centru cultural și comunitar, pentru că în comună resursele de a petrece timpul liber, mai ales de către tânăra generație, sunt reduse. Și atunci biblioteca a ajuns să aibă dublu rol: este și bibliotecă și centru cultural. Nu întâmplător, sâmbăta sunt organizate diverse activități aici, menite să atragă copiii și să-i învețe despre carte, lectură și frumos.

A introdus la bibliotecă conceptul de „ludotecă” – locul de joacă de la bibliotecă. „Chiar am intrat într-o rețea națională, internațională de ludoteci, am primit sprijin de la sponsori, am amenajat locul… Toate astea au ajutat instituția bibliotecii să reziste timpurilor și să păstreze cartea ca element central, important în această instituție…”, spune bibliotecara, care este conștientă de faptul că vremurile actuale sunt împotriva a tot ceea ce presupune cartea și lectura, scopul principal al unei biblioteci.

După instalarea panourilor fotovoltaice Camelia și-a înscris biblioteca la o competiție internațională a bibliotecilor verzi, în anul 2018.

Biblioteca Comunală Șirna, pe podiumul mondial în cadrul Competiției IFLA pentru biblioteci verzi

La această competiție puteau aplica nu numai bibliotecile mari, ci și cele mici. „M-am uitat și eu… Din ce se cerea acolo, eu făcusem… Am trimis un filmuleț care arăta cum este implicată Biblioteca din Șirna în activitățile de ecologizare, pe partea asta verde… L-am trimis spre evaluare, inițial la IFLA (Federația Internațională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor din Lume), care era și organizatorul competiției. În prezentare am vorbit în limba română, ca să audă și ei limba noastră, și am pus subtitrare în engleză…”, povestește Camelia Pîrvu.

În urma evaluării făcute de 17 evaluatori mondiali, Biblioteca din Șirna a câștigat locul al treilea. Pe primul loc s-a situat o bibliotecă din China, construită ca bibliotecă verde de la zero, într-un cartier verde, pe locul al doilea s-a situat o bibliotecă din Ungaria, iar pe locul al treilea Biblioteca din Șirna.

În această competiție a fost înscrisă și Biblioteca Națională și Universitară din Zagreb, Croația, Biblioteca Națională din Iran, și nu numai, au fost mai multe biblioteci naționale înscrise.

Rezultatul excepțional a venit ca o confirmare pentru Camelia că se află pe drumul cel bun și a continuat să-și promoveze mica bibliotecă plină de suflet.

În anul 2019 Biblioteca Națională și Universitară din Zagreb, Croația, a organizat o expoziție a celor mai mari biblioteci verzi din lume. Invitația de a participa la această expoziție a venit și pentru Biblioteca Comunală Șirna, de a expune un poster care să o reprezinte în cadrul acestei expoziții.

Din motive financiare, nu a existat nicio delegație la Zagreb în 2019, care să reprezinte Biblioteca Comunală Șirna, dar posterul a fost trimis și a putut fi admirat de oameni din întreaga lume, prezenți la eveniment.

Tot un poster care reprezenta Biblioteca Comunală Șirna a fost trimis și la Conferința Internațională a Bibliotecilor și Bibliotecarilor din 2019, de la Atena.

A reușit să-și vadă posterul de la IFLA abia la Miercurea Ciuc, unde a fost organizată o Conferință Națională a Bibliotecilor și Bibliotecarilor, și unde, în cadrul întâlnirii a fost și o expoziție de postere ale bibliotecilor care s-a numit „Bulevardul Bibliotecilor”.

Biblioteca Comunală Șirna – Biblioteca Verde pentru o comunitate durabilă – Lib4Green

Începând din luna decembrie 2020, la Biblioteca Comunală Șirna din județul Prahova a început implementarea proiectului european „Biblioteca Verde pentru o comunitate durabilă / Green Library for a Sustainable Community – Lib4Green”, un proiect Erasmus+ de mobilitate în domeniul educației adulților.

Având o durată de 2 ani (31 decembrie 2020 – 30 decembrie 2022), acest proiect a fost finanțat în cadrul programului Erasmus+ al Uniunii Europene cu numărul de proiect: 2020-1-RO01-KA104-078765, și a primit un grant în valoare de 20735 Euro.

Prin proiectul „Biblioteca Verde pentru o comunitate durabilă – Lib4Green” s-a derulat o activitate de mobilitate de job shadowing în parteneriat cu marea bibliotecă verde din Europa, din Zagreb – Croația, în urma căreia 11 participanți și-au dezvoltat cunoștințe, abilități, atitudini, comportamente pentru a contribui la atingerea scopului proiectului.

În cadrul proiectului, cu ajutorul voluntarilor, a fost constituit un corp de sprijin al bibliotecii denumit „Consiliul Verde”, care a ajutat la crearea unui nou serviciu de bibliotecă, denumit „Biblioteca Verde”, și la redactarea un document de politică durabilă al bibliotecii.

Astfel, cu ajutorul acestui proiect, Camelia Pîrvu a ajuns la Biblioteca Națională și Universitară din Zagreb, Croația și și-a îndeplinit astfel visul.

„Nimeni acolo nu ne-a tratat diferit. Nu conta că reprezentăm o bibliotecă mică între atâtea altele mai importante, eram toți la fel acolo”, a povestit Camelia Pîrvu despre modul în care a fost tratată delegația Bibliotecii Comunale Șirna la Zagreb.

Pe scurt, acestea sunt câteva dintre realizările Cameliei Pîrvu, Camy pentru prieteni, dar povestea ei continuă pentru că are multe planuri și în viitor.

Mamă, soție, prietenă și, mai peste toate acestea, bibliotecară, Camelia Pîrvu poate inspira, cu povestea sa, oameni care își doresc să facă ceva pentru comunitățile în care activează. Cu o putere de muncă extraordinară, cu o dorință permanentă de autodepășire, Camy îi inspiră pe toți cei care o cunosc.

„Pentru a învăța nu e niciodată timpul trecut. Dacă eu am reușit să termin și facultatea și masterul la UPG ca șef de promoție, în conditiile în care aveam familie, eram și mămică și aveam și serviciu, cu siguranță acest lucru este mult mai ușor pentru cei care au mai puține responsabilități. Numai că trebuie să știi ce îți dorești și să muncești, chiar să lupți pentru asta (inclusiv cu tine însuți)”, spune Camelia Pîrvu, ca mesaj pentru cei care îi citesc povestea.

P.S. „Fotografia (de profil – n.r.) este făcută la paltinul din grădina bibliotecii, plantat în urmă cu câțiva ani cu copiii. Este puiul unuia dintre arborii seculari de la Hăbud, din curtea fostului cămin cultural din sat, care a răsărit în curtea casei unde am copilărit eu. L-am luat și l-am plantat la bibliotecă și este simbolic pentru biblioteca verde. Paltinii seculari de la Hăbud au peste 500 de ani, din câte știm…”, a transmis Camelia Pîrvu