Am descoperit cătunul-fantomă din Prahova unde timpul s-a oprit. În casele abandonate încă se mai găsesc haine, mobilă și acte vechi

Un cătun părăsit din Prahova ascunde o lume rămasă neschimbată de zeci de ani. În casele abandonate se mai găsesc și astăzi mobilă, haine, documente și obiecte lăsate în urmă de foștii proprietari. Imaginile surprinse de echipa Observatorului Prahovean sunt impresionante. Clipul video exclusiv poate fi urmărit la finalul articolului.

Puțini prahoveni știu că, la doar câțiva kilometri de localități încă vii, există un cătun în care timpul pare că s-a oprit definitiv. Se numește Valea Brezăii, aparține de comuna Podenii Noi, iar de mai bine de doi ani nu mai are niciun locuitor.

Ultima persoană care a trăit aici a fost tanti Tudora. A murit la vârsta de 98 de ani, în casa în care și-a petrecut întreaga viață. Odată cu dispariția ei, cătunul de pe vârful dealului a rămas complet pustiu.

1 de 5

45 de minute de mers pe jos până într-un sat uitat de lume

Echipa Observatorului Prahovean a ajuns în Valea Brezăii după aproximativ 45 de minute de mers pe jos. Accesul cu mașina este aproape imposibil, iar singura cale este o potecă ce șerpuiește prin pădure.

Drumul trece printr-un peisaj spectaculos, cu vegetație abundentă, pomi fructiferi încărcați cu prune, mere și zarzăre, flori sălbatice și o liniște aproape ireală.

Izolat în mijlocul pădurii, cătunul nu a fost racordat niciodată la rețeaua de energie electrică și nu a avut nici măcar drumuri pietruite. Tocmai lipsa infrastructurii a contribuit, în timp, la dispariția comunității.

Case abandonate în care timpul s-a oprit

Printre copaci apar, una câte una, casele care au rezistat trecerii anilor. Unele sunt încă în picioare, altele sunt aproape înghițite de vegetație.

Ușile rămase deschise și ferestrele sparte dezvăluie o imagine tulburătoare. În interior se mai găsesc paturi vechi, dulapuri, haine aruncate, vase, obiecte de uz casnic și chiar documente sau acte vechi, uitate acolo de foștii proprietari.

Este senzația că oamenii au plecat în grabă și nu s-au mai întors niciodată.

1 de 5

Nea Traian, unul dintre puținii oameni care mai urcă în Valea Brezăii

Într-una dintre gospodării se aud voci. Îl întâlnim pe nea Traian, venit împreună cu soția în fosta lor casă. Nu mai locuiesc aici, ci în Podenii Noi, însă revin periodic pentru a îngriji grădina.

La 75 de ani, nea Traian cunoaște istoria locului mai bine decât oricine.

„Erau case, cred că locuiau vreo 30 de familii aici. Din cauză că nu e drum, că nu e curent electric, ușor-ușor au plecat oamenii. Cei mai bătrâni au murit. Ultimul locuitor a fost Tudora. Sunt doi ani de când s-a prăpădit. Ne e drag să mai venim, chiar dacă nu putem locui aici, pentru că avem grădina.

Dar e și periculos să rămânem peste noapte. Sunt urși mulți. Acum o săptămână mi-au rupt părul acela. Sunt și mistreți, și lupi. E păcat că Valea Brezăii a fost părăsit. Au mai rămas case nelocuite, altele s-au dărâmat”, povestește bătrânul.

1 de 5

„Era ca în rai”

La câteva zeci de metri distanță îi întâlnim pe tanti Vasilica și pe soțul ei. Cei doi locuiesc astăzi în Apostolache, însă mai vin în Valea Brezăii, unde au rămas câțiva pomi fructiferi. Ultima oară au fost aici acum vreo trei ani.

Femeia s-a născut aici în urmă cu aproape 76 de ani. Casa copilăriei nu mai există. A rămas doar locul pe care a fost construită și amintirile.

„Aici m-am născut acum aproape 76 de ani. Chiar pe locul acesta era casa noastră. Era frumos, era ca în rai. Păcat că nu mai locuiește nimeni aici. Dar nu sunt condiții. Se ajunge foarte greu, nu sunt drumuri, nu este curent electric. E și sălbăticie. Sunt foarte mulți urși”, spune tanti Vasilica.

Un colț de Prahova care riscă să dispară pentru totdeauna

Valea Brezăii este unul dintre acele locuri rare în care frumusețea naturii se împletește cu tristețea abandonului.

Ciripitul păsărilor și foșnetul frunzelor sunt singurele sunete care mai sparg liniștea unui cătun în care odinioară trăiau aproape 30 de familii.

Dacă și ultimii oameni care mai urcă aici pentru a-și îngriji grădinile vor înceta să vină, pădurea va înghiți definitiv gospodăriile rămase, iar Valea Brezăii va supraviețui doar în poveștile celor care și-au petrecut copilăria pe aceste dealuri.

Imaginile realizate de echipa Observatorului Prahovean în cătunul părăsit Valea Brezăii pot fi urmărite mai jos. Sunt imagini spectaculoase dintr-un loc pe care puțini români știu că îl mai găsesc astăzi pe harta Prahovei.