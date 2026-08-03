Colonie de albine, descoperită într-un tei uscat din Ploiești. Tăierea copacului, oprită temporar pentru salvarea roiului

Angajații SGU au descoperit o colonie de albine în trunchiul unui tei uscat de pe Bulevardul Independenței din Ploiești. Lucrările de tăiere au fost oprite temporar până când roiul a fost preluat de un apicultor.

Descoperirea a fost făcută în momentul în care angajații SGU Ploiești pregăteau copacul pentru doborâre.

„Uneori, o lucrare aparent simplă poate rezerva surprize neașteptate. Așa s-a întâmplat ieri, cu ocazia pregătirii pentru doborâre a unui tei uscat de pe Bulevardul Independenței. De îndată ce lucrările au început, s-a constatat că trunchiul ascundea o colonie întreagă de albine. Intervenția a fost oprită imediat, fiind solicitat ajutorul unui apicultor, care a preluat cu grijă roiul și l-a relocat în siguranță, departe de zona periculoasă”, au transmis reprezentanții SGU Ploiești.

La fața locului a fost chemat un apicultor, care a preluat roiul și l-a relocat în siguranță. După îndepărtarea albinelor, angajații SGU Ploiești au reluat și finalizat tăierea teiului.

„Pentru albine, teiul a fost o casă. Pentru noi, a fost o lecție și un motiv în plus să tratăm fiecare intervenție cu răbdare și responsabilitate”, a precizat SGU Ploiești.