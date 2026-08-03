Ce se întâmplă cu garajele construite pe domeniul public în Ploiești. Care sunt noile tarife majorate

Contractele de concesiune pentru terenurile pe care sunt construite garaje în Ploiești vor putea fi prelungite cu încă 10 ani. Consiliul Local a aprobat noile condiții, iar proprietarii construcțiilor vor plăti redevențe mai mari, stabilite prin rapoarte de evaluare și actualizate anual cu rata inflației. Garajele vor trebui însă desființate dacă terenurile vor fi necesare pentru investiții sau lucrări de interes public.

Mult contestate de unii, pentru aspectul inestetic, dar și pentru faptul că în unele zone ar putea fi create mai multe locuri de parcare, garajele construite pe domeniul public din Ploiești nu vor fi desființate.

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Consiliul Local Ploiești a decis, săptămâna trecută, prelungirea contractelor de concesiune pentru terenurile pe care sunt amplasate garaje.

Măsura vizează mai multe zone din oraș, printre care străzile Cuza Vodă, Veniamin Costache, Victoraș, Rapsodiei, Padina, Cibinului și Aleea Elevilor. Contractele vor putea fi prelungite pentru o perioadă de 10 ani, însă redevențele achitate de concesionari vor fi calculate în baza unor noi rapoarte de evaluare.

„Se aprobă prelungirea termenului contractelor de concesiune pentru terenuri pe care sunt amplasate garaje, pe o perioadă de 10 ani, cu achitarea anuală a redevenței conform rapoartelor de evaluare, actualizată anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică”, se arată în hotărârea Consiliului Local Ploiești.

Contractele vor fi modificate prin acte adiționale

Pentru aplicarea noilor condiții, contractele de concesiune vor fi modificate prin acte adiționale. Noile redevențe vor fi achitate începând cu data prelungirii contractelor.

Sumele stabilite prin rapoartele de evaluare vor fi indexate anual cu indicele prețurilor de consum. Calculul va ține cont de indicele din luna decembrie a anului precedent, raportat la luna decembrie a anului anterior.

„Se aprobă modificarea prin act adițional a contractelor de concesiune pentru terenuri pe care sunt amplasate garaje, cu achitarea anuală a redevenței conform rapoartelor de evaluare, începând de la data prelungirii”, prevede hotărârea.

Garajele pot fi desființate pentru proiecte de interes public

Prelungirea contractelor nu înseamnă că garajele vor putea rămâne pe terenurile municipiului indiferent de viitoarele proiecte ale administrației locale.

Contractele de concesiune vor înceta de drept dacă terenurile vor fi necesare pentru investiții, lucrări de infrastructură, amenajări urbanistice sau alte proiecte de utilitate publică.

„Contractele încetează de drept în cazul în care interesul național sau local o impune, când nevoile urbanistice și administrative impun acest lucru, în cazul demarării unor amenajări și obiective de utilitate publică, unor proiecte, investiții și lucrări sau a oricăror altor obiective de infrastructură”, se precizează în document.

Într-o astfel de situație, concesionarul va fi obligat să desființeze garajul în termenul comunicat de municipalitate, să elibereze terenul și să îl predea Municipiului Ploiești printr-un proces-verbal de predare-primire.

Cât costă anual concesionarea unui loc de garaj

Strada Cuza Vodă, acces din strada Vlad Țepeș: aproximativ 1.215,46 lei/an pentru fiecare loc;

Strada Veniamin Costache, în spatele Școlii nr. 14: aproximativ 1.215,46 lei/an pentru fiecare loc;

Strada Victoraș: aproximativ 416,41 lei/an pentru fiecare loc;

Strada Rapsodiei: aproximativ 352,63 lei/an pentru fiecare loc;